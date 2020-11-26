Можно ли получить штраф за «выделенку» с камеры городского автобуса

Впервые об установке на столичных автобусах комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД заговорили более шести лет назад. Стационарных камер, прописавшихся чуть ли не на каждом столбе, властям показалось мало — решили, что за соблюдением порядка на «выделенках» должен следить еще и городской транспорт.

Что ж, сказали — сделали. В 2015-м представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили о запуске эксперимента, в ходе которого 110 автобусов, принадлежащих ГУП «Мосгортранс», были оборудованы камерами, призванными штрафовать автомобилистов, выезжающих на полосы общественного транспорта.

Широкого распространения практика не получила, и в скором времени об очередном эксперименте ЦОДД все позабыли, предположив, что он «провалился». Однако это совсем не так.