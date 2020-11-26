Можно ли получить штраф за «выделенку» с камеры городского автобуса

Впервые об установке на столичных автобусах комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД заговорили более шести лет назад. Стационарных камер, прописавшихся чуть ли не на каждом столбе, властям показалось мало — решили, что за соблюдением порядка на «выделенках» должен следить еще и городской транспорт.
Что ж, сказали — сделали. В 2015-м представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили о запуске эксперимента, в ходе которого 110 автобусов, принадлежащих ГУП «Мосгортранс», были оборудованы камерами, призванными штрафовать автомобилистов, выезжающих на полосы общественного транспорта.
Широкого распространения практика не получила, и в скором времени об очередном эксперименте ЦОДД все позабыли, предположив, что он «провалился». Однако это совсем не так.
Мало кто вспомнит, что творилось в сфере дорожного регулирования в прошлом-то году, чего уже говорить о 2015? А потому и к предупреждениям о «глазастых» автобусах, облетевшим, кажется, все чаты столичных водителей, большинство относится с откровенным недоверием, прерывая цепочку передачи сообщения со словами «тьфу ты, очередной фейк».
Спешим обрадовать тех, кто, несмотря на негативную реакцию друзей, продолжал рассылать месседж, и огорчим всех остальных. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в ЦОДД, сегодня по Москве передвигается 107 автобусов «Мосгортранса», призванных шпионить за водителями-нарушителями посредством камер, установленных в передней и задней части машин.
«Установлены, и что? Это ведь не значит, что на основе материалов, переданных с автобусных камер, выписываются штрафы?» — быть может, спросите вы. Увы, у нас для вас еще одна плохая новость.
— Все комплексы исправно работают. Материалы с камер бесперебойно передаются в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) для вынесения постановлений. По информации пресс-службы МАДИ, в 2020 году благодаря камерам, установленным на автобусах, нарушителям было выписано более 1100 штрафов, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в ЦОДД.
Камеры на автобусах есть: они работают и штрафы действительно выписывают — так обстоят дела на самом деле. Так что в следующий раз, выезжая в нарушение ПДД на полосу для общественного транспорта, проверьте на предмет наличия комплексов не только ближайшие столбы, но и автобусы — шпион может быть неподалеку. А лучше — на «выделенки» не суйтесь вообще, тем более что с 7 ноября они все стали круглосуточными и круглогодичными.
Напомним, что согласно ст. 12.17 КоАП РФ, за езду по полосам для общественного транспорта водителям, не имеющим такой привилегии, выписывается штраф в размере 3000 рублей в Москве или Санкт-Петербурге и 1500 целковых в регионах.