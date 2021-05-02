Звонят сотрудники ГИБДД и вменяют оставление места ДТП: что делать

Утомительные переговоры с придирчивыми клиентами, выговор от начальства, серьезная ссора с супругой, внезапная болезнь ребенка — и все в один день. В стрессовом состоянии вы садитесь за руль, выползаете с тесной парковки и спешите домой в надежде на то, что завтра непременно станет легче. А легче не станет: на следующий день вам звонят сотрудники ГИБДД и вменяют оставление места ДТП.

В разговоре с гаишниками выясняется, что на той самой тесной парковке вы притерли чужой автомобиль. Удар был очень слабым, а вы сильно уставшим — контакт остался незамеченным. Для вас. Пострадавшая же сторона следы чужой краски на бампере своего новенького авто сразу обнаружила. Вызвала сотрудников придорожной полиции, а те — без труда идентифицировали виновника, сняв записи с камеры видеонаблюдения.

Что же теперь делать? Оставление места ДТП было неумышленным — вы ведь действительно не знали, что повредили чужое имущество. Есть ли шанс сохранить «права»? Давайте разбираться.