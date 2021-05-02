Звонят сотрудники ГИБДД и вменяют оставление места ДТП: что делать

Утомительные переговоры с придирчивыми клиентами, выговор от начальства, серьезная ссора с супругой, внезапная болезнь ребенка — и все в один день. В стрессовом состоянии вы садитесь за руль, выползаете с тесной парковки и спешите домой в надежде на то, что завтра непременно станет легче. А легче не станет: на следующий день вам звонят сотрудники ГИБДД и вменяют оставление места ДТП.
В разговоре с гаишниками выясняется, что на той самой тесной парковке вы притерли чужой автомобиль. Удар был очень слабым, а вы сильно уставшим — контакт остался незамеченным. Для вас. Пострадавшая же сторона следы чужой краски на бампере своего новенького авто сразу обнаружила. Вызвала сотрудников придорожной полиции, а те — без труда идентифицировали виновника, сняв записи с камеры видеонаблюдения.
Что же теперь делать? Оставление места ДТП было неумышленным — вы ведь действительно не знали, что повредили чужое имущество. Есть ли шанс сохранить «права»? Давайте разбираться.
— Если водитель уехал с места незначительного ДТП, не выполнив порядок, предусмотренный п.2.6.1. ПДД РФ, а факт ДТП был зафиксирован другим водителем, то остается лишь надеяться, что инспектор или судья поверят вашим словам об отсутствии умысла на оставление места ДТП, так как вы его просто не почувствовали и не заметили, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» Константин Гуревич, адвокат Бюро «Де-юре».
В теории дело, конечно, могут квалифицировать по ч.1 ст. 12.27 КоАП «Невыполнение водителем обязанностей…», которая влечет штраф в размере 1000 рублей. Но шансы небольшие. К тому же это возможно лишь в том случае, если «травма» потерпевшего автомобиля действительно серьезная, а его владелец — человек принципиальный.
А если вы сомневаетесь в том, что могли нанести другой машине увечья? Если уверены в том, что никакого контакта не было, а нечестный водитель решил всего-навсего бесплатно устранить старые повреждения? В таком случае важны доказательства. На записях с камер видеонаблюдения ничего не понятно? Нужно поискать свидетелей, заказать независимую экспертизу. И, разумеется, заручиться поддержкой опытного адвоката.
В общем, если вы подозреваете, что по неосторожности зацепили чужой автомобиль — пусть касание было едва ощутимым — лучше остановиться, выйти и посмотреть, не осталось ли на чужой машине каких-либо следов. Обнаружите даже маломальскую царапинку — вызывайте сотрудников ГИБДД, хуже точно не будет. Да, придется потратить несколько часов, возможно даже целый день. Зато вы наверняка сохраните свои «права».
… К слову о звонках из ГИБДД. Сотрудники могут приглашать водителей для дачи показаний в отделение по телефону, а не только заказным письмом или повесткой, здесь никакого нарушения процедуры нет. Однако учитывая тот факт, что мошенники не дремлют и каждый день придумывают новые способы «развода» граждан, следует записать фамилию, имя отчество и должность собеседника, а также название его подразделения.
Перезвоните самостоятельно в дежурную часть и уточните, служит ли в отделении такой сотрудник. И помните: настоящий гаишник никогда не потребует с вас по телефону каких-либо денег и не пригласит на встречу куда-либо, кроме как в свой рабочий кабинет. А почувствуете что-то неладное — смело обращайтесь в полицию.