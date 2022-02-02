Не бойтесь камер: ГИБДД играет на стороне водителей

С 1 марта 2022 года вступит в силу новая редакция ст.12.1 КоАП РФ, повышающая штраф за езду без диагностической карты до 2000 рублей. Причем, по словам представителей ГИБДД, наказывать автовладельцев смогут не только «живые» гаишники, но и камеры автоматической фотофиксации. И хотя закон об отмене обязательного техосмотра для водителей-частников уже принят Госдумой в третьем чтении, многие напряглись — вероятность ошибки никто не исключал.
Вместе с тем, в конце прошлого года стало известно о том, что Росстандарт и МВД, вроде как, разрабатывают новый ГОСТ, который позволит «всевидящему оку» штрафовать автомобилистов и за опасное вождение: резкие маневры, несоблюдение дистанции, препятствование обгону и прочее «лихачество». Да, санкций за такие «выступления» в КоАП пока нет, но их обещают ввести вместе с пересмотренным кодексом.
В общем, краски сгущаются — похоже, скоро «письма счастья» станут приходить водителям пачками. Или все-таки нет? Давайте разбираться.
Что касается проверки диагностических карт, то это — несложная процедура для комплексов автоматической фиксации нарушений. Ведь им нужно лишь безошибочно считать регистрационный знак и понять, должен ли владелец этого автомобиля (а должны только официальные перевозчики) проходить обязательный техосмотр. Если да — «пробить» карту по базе ЕАИСТО. Ну а дальше — в зависимости от результата поиска — «нарисовать» штраф или забыть.
С точки зрения техники у правоохранителей тоже все готово — еще, по сути, со времен первого коронавирусного локдауна (весна 2020-го), когда в эксплуатацию ввели систему «Карантин». Напомним, она зарекомендовала себя настолько хорошо, что с ее помощью решили штрафовать водителей без ОСАГО. Обещали, что камеры «настроят» на проверку «автогражданки» к осени все того же 2020-го. Но воз, как мы видим, и ныне там.
Тогда камнем преткновения, по некоторым данным, стало отсутствие необходимых протоколов ГИБДД, единой региональной методики фиксации нарушений. Быть может, сейчас, с введением ужесточенного наказания за отсутствие диагностической карты, их и разработают. Но есть другая проблема: штраф может выписываться только раз в сутки. Вряд ли у ГИБДД есть возможность выделить людей, которые разбирали бы фотографии вручную. А совершенствование комплексов, чтобы все происходило автоматически, это, опять же, время и деньги.
С опасным вождением все куда сложнее. Как объяснил порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, главная трудность заключается в размытом определении самого термина «Опасное вождение» в ПДД. С нынешней формулировкой прописать алгоритм для камер практически невозможно.
Что же такое опасное вождение? Для кого и почему оно считается опасным? Для начала необходимо проделать большую научную работу — дать конкретные ответы на эти и другие важные вопросы. Далее — привести в порядок определение (то есть внести изменения в ПДД), после чего уже переложить формулировку на программный код. А на это, вероятно, уйдет не один год.
Подводя итог, можно смело предположить, что в обозримом будущем нам «светит» только автоматическая проверка диагностических карт. И то вряд ли, если учесть, что за полтора года гаишники не смогли найти время даже на регламенты для мониторинга полисов ОСАГО, который мог бы убрать с дорог безответственных граждан, да и приносить в казну колоссальные суммы. Что, в общем-то, очень странно…