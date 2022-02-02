Не бойтесь камер: ГИБДД играет на стороне водителей

С 1 марта 2022 года вступит в силу новая редакция ст.12.1 КоАП РФ, повышающая штраф за езду без диагностической карты до 2000 рублей. Причем, по словам представителей ГИБДД, наказывать автовладельцев смогут не только «живые» гаишники, но и камеры автоматической фотофиксации. И хотя закон об отмене обязательного техосмотра для водителей-частников уже принят Госдумой в третьем чтении, многие напряглись — вероятность ошибки никто не исключал.

Вместе с тем, в конце прошлого года стало известно о том, что Росстандарт и МВД, вроде как, разрабатывают новый ГОСТ, который позволит «всевидящему оку» штрафовать автомобилистов и за опасное вождение: резкие маневры, несоблюдение дистанции, препятствование обгону и прочее «лихачество». Да, санкций за такие «выступления» в КоАП пока нет, но их обещают ввести вместе с пересмотренным кодексом.

В общем, краски сгущаются — похоже, скоро «письма счастья» станут приходить водителям пачками. Или все-таки нет? Давайте разбираться.