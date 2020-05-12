Чего не хватает российским автомобилистам в режиме самоизоляции

В результате общероссийского соцопроса, проведенного специалистами «Росгосстрах Банка», выяснилось, что до введения режима самоизоляции, 75% российских водителей в качестве досуга выбирали походы по магазинам и торговым центрам. Кроме того, часть своего свободного времени 64% автолюбителей проводили в парках. Если говорить о жителях Москвы, то шопинг и свежий воздух предпочитали по 76% респондентов.
От этого всего россиянам пришлось временно отказаться, как и от походов в парикмахерские и барбершопы, кафе и рестораны. Такое времяпрепровождение было по вкусу 50% участникам опроса. В столице же подобный отдых выбирали 54% и 64% автомобилистов соответственно.
59% опрошенных обычно тратили время отдыха на то, чтобы привести свой автомобиль в порядок, а еще 50% — на работу на дачных участках. В Белокаменной любителей проводить досуг с любимой «ласточкой» оказалось 52%, а на «фазенде» — 46%.
В десятку самых популярных занятий, не пострадавших от режима ограничений, вошли компьютерные игры (54% автомобилистов), игры на смартфонах и планшетах (59% опрошенных), а также на приставках (23% респондентов). В Первопрестольной проводили время (и проводят сейчас) за видеоиграми на разных устройствах 55%, 60% и 26% соответственно.
Но нашим соотечественникам не чужд и активный отдых. Так, 25% людей ходили в кинотеатры, еще 25% — в музеи. Охоту и рыбалку назвали любимым занятием 24%, путешествия — 18%, балет и театр — 18%, ночные клубы — 17%, и концерты — 16%.
Между тем, самоизоляция из-за COVID-19 наградила россиян и другими серьезными проблемами, помимо отсутствия привычного досуга: подробнее — здесь.