Чего не хватает российским автомобилистам в режиме самоизоляции

В результате общероссийского соцопроса, проведенного специалистами «Росгосстрах Банка», выяснилось, что до введения режима самоизоляции, 75% российских водителей в качестве досуга выбирали походы по магазинам и торговым центрам. Кроме того, часть своего свободного времени 64% автолюбителей проводили в парках. Если говорить о жителях Москвы, то шопинг и свежий воздух предпочитали по 76% респондентов.

От этого всего россиянам пришлось временно отказаться, как и от походов в парикмахерские и барбершопы, кафе и рестораны. Такое времяпрепровождение было по вкусу 50% участникам опроса. В столице же подобный отдых выбирали 54% и 64% автомобилистов соответственно.

59% опрошенных обычно тратили время отдыха на то, чтобы привести свой автомобиль в порядок, а еще 50% — на работу на дачных участках. В Белокаменной любителей проводить досуг с любимой «ласточкой» оказалось 52%, а на «фазенде» — 46%.