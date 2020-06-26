Как проведут в этом году отпуск владельцы автомобилей в России

Стоит отметить, что 11% участников опроса в отпуск пока не собираются, надеясь на то, что в ближайшее время международные границы откроют и для туристов. И тогда они отправятся на один из заграничных курортов. А еще 6% вообще не будут отдыхать этим летом.

Кстати, 37% из тех, кто все-таки решил не отказывать себе в рабочей передышке, будут пользоваться услугами туроператора. А 63% — сами планируют маршрут и бронируют гостиницы. Причем дилерские клиенты назвали модели авто, которые повезут отпускников на отдых. Самыми распространенными ответами стали три японских кроссовера — Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и Mazda CX-5.

Но те, кто собрался в дальний путь на личном транспорте, должны помнить, что на дороге их поджидают сотрудники ГИБДД. О том, как не попасться на уловки доблестных блюстителей порядка, можно узнать — здесь — в материале портала «АвтоВзгляд».