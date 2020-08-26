4 грязных приема автоподборщиков против покупателей

КАНУЛ В ЛЕТУ

Раз уж мы коснулись темы гарантии, ее и продолжим. Порядочные подборщики всегда берут ответственность за сломавшийся сразу же после покупки автомобиль на себя, и это тоже прописывается в соглашении. Нечестные — лишь кормят обещаниями. А в случае обнаружения неисправностей отключают телефоны, отказываются от своих слов или вовсе обвиняют во всем клиента.

— Важно понимать, что техническая гарантия применима в тех случаях, когда клиент соблюдает правила по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. Практика показывает, что многие поставщики услуг по подбору авто ее дают (даже частные лица), но не выполняют гарантийные обязательства, так как не обладают достаточными финансовыми возможностями, — поясняет наш эксперт.

Чтобы избежать дальнейших проблем, нужно сразу уточнить наличие и условия гарантии, попросив зафиксировать их на бумаге. А еще лучше — заранее, до подписания договора, «пробежаться» по отзывам, дабы убедиться, что ваш подборщик не из тех, кто «кидает» клиентов, забрав вознаграждение.