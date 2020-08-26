4 грязных приема автоподборщиков против покупателей

За последние несколько лет количество жуликов, промышляющих «грязной» перепродажей подержанных машин, многократно увеличилось, а число автомобилистов, разбирающихся в технических и правовых тонкостях, напротив, сократилось. В том числе и это привело к появлению автоподборщиков — людей, готовых найти нужный авто, оценить его состояние и сопроводить сделку. За вознаграждение, разумеется.
Сегодня «рыночных гидов» — пруд пруди: интернет кишит предложениями от подборщиков: частников и целых компаний. Другой вопрос, что отыскать из этого многообразия настоящих специалистов — задачка не из простых. Риски нарваться на мошенника, в арсенале которого целый комплекс грязных приемов, позволяющих быстро и легко обогатиться, очень высоки. И дабы себя обезопасить, нужно эти самые приемы знать.
ЦЕНА ИЗ ВОЗДУХА
Автоподборщики, в отличие от тех же дилеров — птицы вольные, ведь за их деятельностью никто, кроме, разве что, налоговой, не следит. Ни о каком контроле качества и прозрачном ценообразовании речи идти не может: все на совести исполнителя. И нечестные специалисты, разумеется, этим пользуются, взвинчивая прайсы до небес. А что, клиенты ведь не знают, сколько подобные услуги могут стоить.
— В среднем ценник должны быть примерно следующий: стоимость выездной проверки автомобиля 5 000 — 10 000 рублей, работа эксперта на день — около 20 000 рублей, подбор авто под ключ — от 40 000 и выше, — приводит в пример московские прайсы руководитель направления автоподбора Fresh Auto Олег Амиров.
Эта стоимость оправдана, если подборщик чутко относится ко всем пожеланиям покупателя, просматривает не один десяток объявлений, активно выезжает на осмотры, помогает разобраться с документами, а по итогу еще и дает гарантию. Помните: настоящий профессионал всегда заключает с клиентом договор на оказание услуг и отчитывается о своих действиях.
КАНУЛ В ЛЕТУ
Раз уж мы коснулись темы гарантии, ее и продолжим. Порядочные подборщики всегда берут ответственность за сломавшийся сразу же после покупки автомобиль на себя, и это тоже прописывается в соглашении. Нечестные — лишь кормят обещаниями. А в случае обнаружения неисправностей отключают телефоны, отказываются от своих слов или вовсе обвиняют во всем клиента.
— Важно понимать, что техническая гарантия применима в тех случаях, когда клиент соблюдает правила по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. Практика показывает, что многие поставщики услуг по подбору авто ее дают (даже частные лица), но не выполняют гарантийные обязательства, так как не обладают достаточными финансовыми возможностями, — поясняет наш эксперт.
Чтобы избежать дальнейших проблем, нужно сразу уточнить наличие и условия гарантии, попросив зафиксировать их на бумаге. А еще лучше — заранее, до подписания договора, «пробежаться» по отзывам, дабы убедиться, что ваш подборщик не из тех, кто «кидает» клиентов, забрав вознаграждение.
ТЕБЕ ЭТО НЕ НАДО
Зачастую эксперты автоподбора, не являющиеся в реальности таковыми, пытаются отговорить клиента от той или иной машины, потому что понимают — запрос слишком сложный, а деньги хочется получить быстро и без особых усилий. Профессионалов же не напугать ничем: они найдут любой автомобиль, имея множество отлаженных связей. Правда, тут есть нюанс.
— Подборщик с опытом знает рыночную ситуацию в разы лучше любого обывателя, и если он говорит, что по запрашиваемым критериям автомобиль найти проблематично (как правило, речь идет о завышенных ожиданиях клиента в рассматриваемом бюджете), то это действительно так, — прокомментировал «АвтоВзгляду» Михаил Усов, частный автоподборщик из Воронежа.
Если вам закралось подозрение, что вас обманывают из-за нежелания выполнять работу, проконсультируйтесь с другими специалистами. А получите несколько отказов, значит, дело не в бобине — нужно спуститься на землю и пересмотреть свои требования или увеличить бюджет.
И НАШИМ, И ВАШИМ
Завышение цен и нежелание выполнять сложные заказы — цветочки по сравнению с тем, что порой «исполняют» особо ушные подборщики. Некоторые вступают в двойную игру, одновременно помогая и клиенту, и жулику-продавцу: первому — найти машину, второму — избавиться от автохлама. Как? Сводя их друг с другом!
Схема следующая: автоподборщик выезжает на осмотр автомобиля, подмечает все дефекты и недостатки, но предлагает продавцу сотрудничество: мол, я посоветую эту машину своему клиенту, промолчу о неисправностях, но ты дашь мне «откат». В результате выигрывают все, кроме покупателя — тот приобретает авто, не стоящее своих денег.
— Недобросовестные товарищи есть везде, а в сфере Автоподбора они как фирмы-однодневки. Стоит лишь раз «спалиться», и имидж будет испорчен навсегда. Дабы не попасть в лапы к такому одноразовому подборщику, пользуйтесь услугами людей, работающих годами, имеющих обширное портфолио, — советует эксперт.
И, добавим от себя — не ленитесь читать отзывы.