Столичные власти вводят новые поборы в зоне платных парковок

Достоянием гласности стала очередная дурно пахнущая история, произошедшая с подачи Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Максим Строкер

Платные парковки, как показывает практика, от припаркованных машин улицы (особенно в центре Москвы) не освобождают, зато дают «неплохую прибавку к пенсии» тем, кто их придумал. В том числе и за счет пенсий инвалидов, как выясняется.

Собственно, так и произошло с москвичом Сергеем Смоляницким, человеком с официально оформленной инвалидностью и стареньким ZAZ Chance в собственности. Проживает он в Сокольническом районе столицы, где платная парковка на улицах спальных районов уже давно стала неприятной реальностью. Будучи инвалидом, наш герой оформил свою машину во все городские базы данных и до последнего времени спокойно парковался на «инвалидных» местах без каких-либо последствий для себя в виде штрафов или эвакуаций.

Вот и 6-го мая 2019 года он совершено спокойно припарковал свой Chance возле дома 23 корпус 1 по улице Лобачика — на месте отмеченном и разметкой, и дорожными знаками для стоянки автотранспорта людей с ограниченными возможностями. И вскоре получил уведомление о том, что в отношении его вынесено постановление о штрафе за нарушение правил парковки!

Причем, со стороны КоАП РФ к гражданину Смоляницкому никаких проблем нет. А вот в соответствии с пунктом 2 статьи 8.14 КоАП города Москвы он должен перечислить «в кассу» 5000 рублей — за неоплату стоянки в зоне платной парковки!

Что характерно, московские власти, в великой мудрости своей, в отличии от федеральных никаких 50-процентных скидок при оплате штрафов не предусматривают. Инвалидность инвалидностью, а городу 5000 рублей нужны гораздо больше, чем 69-летнему не очень здоровому человеку!

Если сравнить фотографию машины «нарушителя» из постановления, сделанную «паркрайтом», и изображение этого же места с «яндекс-панорам», отлично видно, что машина Смоляницкого стоит четко на «инвалидном» месте до начала зоны действия знака «платная парковка», установленного на улице Лобачика.

Однако это обстоятельство не помешало «контролеру отдела оформления и учета ГКУ АМПП Камалову Равилю Рафаэлевичу» оформить инвалиду штраф за неоплату стоянки… на инвалидном месте!

парковка, штрафы, ПДД, КоАП, эвакуаторы, платная парковка
20 мая 2019
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