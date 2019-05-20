Столичные власти вводят новые поборы в зоне платных парковок

Платные парковки, как показывает практика, от припаркованных машин улицы (особенно в центре Москвы) не освобождают, зато дают «неплохую прибавку к пенсии» тем, кто их придумал. В том числе и за счет пенсий инвалидов, как выясняется.

Собственно, так и произошло с москвичом Сергеем Смоляницким, человеком с официально оформленной инвалидностью и стареньким ZAZ Chance в собственности. Проживает он в Сокольническом районе столицы, где платная парковка на улицах спальных районов уже давно стала неприятной реальностью. Будучи инвалидом, наш герой оформил свою машину во все городские базы данных и до последнего времени спокойно парковался на «инвалидных» местах без каких-либо последствий для себя в виде штрафов или эвакуаций.

Вот и 6-го мая 2019 года он совершено спокойно припарковал свой Chance возле дома 23 корпус 1 по улице Лобачика — на месте отмеченном и разметкой, и дорожными знаками для стоянки автотранспорта людей с ограниченными возможностями. И вскоре получил уведомление о том, что в отношении его вынесено постановление о штрафе за нарушение правил парковки!