Как россияне выбирают страховую компанию для покупки ОСАГО и КАСКО

Согласно опросу автовладельцев, проведенному аналитиками проекта «Авто Mail.ru», большинство автомобилистов, а если быть точнее, то 94% респондентов, покупают полисы ОСАГО. Оставшиеся 6%, нарушающие закон, мотивируют отсутствие «автогражданки» на свои машины завышенной, по их мнению, ценой, а также тем, что траты на страховку — «выброшенные деньги».

Более ответственные граждане объясняют приобретение документа тем, что в случае аварии по их вине не придется платить за ремонт чужого авто. Так ответили 45% участников исследования. А 40% ежегодно выкладывают деньги страховым компаниям, потому что просто соблюдают закон.

Итак, почти половина автовладельцев (49%) отдает за полисы ОСАГО от 5000 до 10 000 рублей, еще у 35% эти траты не превышают 5000, а у оставшихся 10% обязательное страхование «отъедает» более 10 000 рублей.