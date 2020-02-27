Как россияне выбирают страховую компанию для покупки ОСАГО и КАСКО

Согласно опросу автовладельцев, проведенному аналитиками проекта «Авто Mail.ru», большинство автомобилистов, а если быть точнее, то 94% респондентов, покупают полисы ОСАГО. Оставшиеся 6%, нарушающие закон, мотивируют отсутствие «автогражданки» на свои машины завышенной, по их мнению, ценой, а также тем, что траты на страховку — «выброшенные деньги».
Более ответственные граждане объясняют приобретение документа тем, что в случае аварии по их вине не придется платить за ремонт чужого авто. Так ответили 45% участников исследования. А 40% ежегодно выкладывают деньги страховым компаниям, потому что просто соблюдают закон.
Итак, почти половина автовладельцев (49%) отдает за полисы ОСАГО от 5000 до 10 000 рублей, еще у 35% эти траты не превышают 5000, а у оставшихся 10% обязательное страхование «отъедает» более 10 000 рублей.
Что касается КАСКО, то такой страховкой пользуется всего 22% респондентов. Из них 44% предпочитают полис с полным покрытием ущерба, но с франшизой, еще 39% — также с полным покрытием и без франшизы, а остальные чаще выбирают лишь защиту от угона и «тотала».
Расходы на КАСКО распределились таким образом: 40% людей отдает до 30 000 рублей, 31% — от 30 000 до 50 000, а 23% — от 50 000 до 100 000. Большая часть страхователей (58%) аргументирует покупку выгодой, считая, что ремонт выльется в более серьезную сумму, нежели страховка.
Кроме того, участники опроса рассказали, как выбирают подходящую страховую компанию. Основным критерием названа самая низкая их предложенных цена на полис. Кстати, 65% респондентов пожелали снижения стоимости страхования, а 23% — напротив, увеличения, но только для злостных нарушителей.
Кстати, эксперимент, проведенный специалистами движения «Синие ведерки», показал, что приобретать полис КАСКО гораздо выгоднее через онлайн-платформы. Преимущество может составить до 40%. Подробнее об этом читайте в материале портала «АвтоВзгляд».