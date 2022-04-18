Мокрый эксперимент: тест бюджетных летних шин Viatti Bosco H/T для кроссоверов

Установка комплекта новых шин от Viatti была «инспирирована», что называется, насущной необходимостью. Дело в том, что на редакционном Hyundai Santa Fe Classic полностью, можно сказать, до дыр, износились старые летние покрышки, и их еще прошлой осенью списали на утилизацию. Соответственно, с приходом весны встал вопрос поиска для «Санты» подходящей сезонной обувки. Впрочем, с решением данного вопроса у тест-редакторов «АвтоВзгляда» проблем не возникло, так как к тому моменту их выбор был сделан в пользу недорогих летних шин Viatti Bosco H/T типоразмера 235/60 R16.
На этот выбор повлияли два важных фактора. Во-первых, у тест-пилотов уже имелся достаточно солидный опыт двухлетней эксплуатации шин Viatti Bosco, в частности, зимних моделей аналогичного типоразмера 235/60 R16, обозначаемых индексом S/T. За это время они получили немало положительных отзывов у наших коллег. Что, в общем, неудивительно, ведь Bosco S/T специально проектировались под такой популярный на нашем рынке класс автомобилей, как кроссоверы и внедорожники.
К слову, под этот же класс автомобилей создавались и летние модели Viatti Bosco, получившие индекс H/T. При их проектировании учитывались как специфика климатических условий России, так и непростые особенности наших дорог. Благодаря этому эти летние шины приобрели усиленный каркас и оригинальный рисунок протектора, позволяющий с успехом использовать их как на дорогах общего пользования, так и на «умеренном» бездорожье.
Проверка на полигонах
Вторым фактором, определившим выбор в пользу Bosco H/T от Viatti, стали положительные отзывы независимых экспертов, проводивших полигонные тесты кроссоверных шин. Так, например, по итогам комплексных испытаний, проводивших в прошлом году в Германии, покрышки Bosco H/T от Viatti вошли в ТОП-5 лучших летних шин, выпускаемых для кроссоверов. В числе плюсов этой модели специалисты отмечают улучшенные сцепные свойства на сухой и мокрой дороге, неплохие шумовые показатели, а также заметную топливную экономичность.
Но, как говорится, полигонный асфальт — это одно, а покрытия российских дорог — это уже нечто иное. И поскольку нас в первую очередь интересовали ходовые качества шин Bosco H /T, причем в реальных условиях, то главными «трассами» для их испытаний стали улицы столицы, а также дороги ближнего и дальнего Подмосковья. Все это дало возможность оценить рабочие свойства покрышек на различных типах дорог — на мокром городском асфальте, на сухих покрытиях скоростных магистралей, а также на проселочных грунтовках.
Когда дождь — не помеха
Отчет о реальных ходовых свойствах шин Bosco H /T стоит начать с оценки их стойкости к аквапланированию. Напомним, что в этом году начало апреля выдалось довольно слякотным, поэтому колесам нашего Santa Fe Classic довелось «намотать» под дождем сотни две километров. Впрочем, это испытание весенней непогодой Bosco H /T выдержали достойно и оставили о себе весьма неплохое впечатление. Во многом это достигнуто за счет технологии Hydro Safe V, повышающей сопротивление аквапланированию. Благодаря ей шины мгновенно разбивают водяную пленку в пятне контакта и «выбрасывают» оттуда излишки влаги через четыре широкие продольные канавки.
В слякоть эти свойства шин Bosco H/T, безусловно, помогут водителям, причем как при езде по загородным автострадам, так и при движении по городским улицам. Как известно, в последние годы мощные ливни стали обыденным явлением во многих мегаполисах. Если они случаются, дорожные магистрали часто наполняются потоками воды. Но даже в таких сложных условиях шины держат дорогу очень неплохо, позволяя водителю сохранять контроль над машиной.
Ставка на технологии
Теперь что касается езды по сухому асфальту. Наш опыт эксплуатации шин Bosco H/T продемонстрировал, что на таком типе покрытия они ведут себя лучше всего. Эти свойства проявляются на всех режимах движения, в том числе при разгоне и торможении, а также при езде по прямой и маневрировании. Что, впрочем, неудивительно, учитывая тот перечень технологий, которые были реализованы при создании данных летних шин. Чего стоит, например, одна лишь фирменная технология VSS, суть которой заключается в переменном распределении жесткости боковины покрышки. Благодаря этому у Bosco H/T достигается целый ряд важных эксплуатационнных качеств.
Прежде всего, речь идет о стабильности курсовой устойчивости при движении на прямике, а также о возможности более уверенного прохождения поворотов и нивелирования воздействий от мелких препятствий на дороге. Иначе говоря, технология VSS позволяет шине как бы адаптироваться под дорожное покрытие и, таким образом, эффективно компенсировать «удары извне», а заодно сохранять форму и безопасность движения при резких маневрах.
Понравилось поведение летних кроссоверных покрышек и при прохождении асфальтовых дорожных виражей. На этих шинах можно уверенно «вкатываться» в сколь угодно извилистые повороты, при условии, конечно, что вы не ослабляете контроль за скоростью своего автомобиля.
Прогнозируемое торможение
Наш опыт практического тестирования шин Bosco H/T показывает, что они отлично ведут себя и при торможении на сухом асфальте. Покрышки хорошо цепляются за дорогу и уже после пары-тройки предварительных упражнений, выполненных водителем в режиме «старт-стоп», позволяют ему в дальнейшем довольно точно прогнозировать тормозной путь. А это очень важно при быстрой езде, особенно при движении в плотном потоке на скоростной магистрали.
Успели поколесить мы и по проселочным дорогам. Делали это во время коротких гостевых вояжей на садовый участок одного из наших коллег. Понятно, что в глубокую жидкую грязь не залезали, тем более, что у Bosco H/T дорожный рисунок протектора изначально рассчитан на твердое покрытие. Поэтому обувку от Viatti тестировали на локальных участках подсохшей загородной грунтовки. Причем в нашем случае дороги до участка, как таковой, не было, и двигаться пришлось по мягкой, только что оттаявшей почве. Что, впрочем, не помешало нам без каких либо проблем добираться до места и потом также комфортно уезжать обратно.
Краткие выводы
Если обобщить все итоги нашего весеннего тестирования Bosco H/T, то у экспертов «АвтоВзгляда» в целом остались хорошие впечатления о ходовых свойствах этих покрышек. Свидетельствуют об этом и отзывы пользователей, оставляемые в Рунете. А посему не исключено, что при той ситуации, что складывается сегодня на шинном рынке России, модели Bosco H/T по своему сочетанию цены и качества вполне могут претендовать на лидерство в сегменте шин, выпускаемых для кроссоверов.