Мокрый эксперимент: тест бюджетных летних шин Viatti Bosco H/T для кроссоверов

Установка комплекта новых шин от Viatti была «инспирирована», что называется, насущной необходимостью. Дело в том, что на редакционном Hyundai Santa Fe Classic полностью, можно сказать, до дыр, износились старые летние покрышки, и их еще прошлой осенью списали на утилизацию. Соответственно, с приходом весны встал вопрос поиска для «Санты» подходящей сезонной обувки. Впрочем, с решением данного вопроса у тест-редакторов «АвтоВзгляда» проблем не возникло, так как к тому моменту их выбор был сделан в пользу недорогих летних шин Viatti Bosco H/T типоразмера 235/60 R16.

На этот выбор повлияли два важных фактора. Во-первых, у тест-пилотов уже имелся достаточно солидный опыт двухлетней эксплуатации шин Viatti Bosco, в частности, зимних моделей аналогичного типоразмера 235/60 R16, обозначаемых индексом S/T. За это время они получили немало положительных отзывов у наших коллег. Что, в общем, неудивительно, ведь Bosco S/T специально проектировались под такой популярный на нашем рынке класс автомобилей, как кроссоверы и внедорожники.