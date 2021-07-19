Всевидящее око: тест регистратора-антирадара SilverStone Hybrid S-bot PRO, не имеющего аналогов

Впервые увидев на картинке новейшее комбо-устройство SilverStone Hybrid S-bot PRO, я решил, что у него могут возникнуть проблемы с креплением — уж больно крупным выглядит этот гаджет «3 в 1». Но когда я взял его в руки, стало понятно, что первое впечатление оказалось обманчивым. Это дизайн классического радар-детектора, совмещенного в одном корпусе с информером и видеорегистратором, сыграл со мной такую шутку.
Пластиковый корпус устройства выполнен в подчеркнуто-угловатом стиле, изобилуя гранями и плоскостями. Из-за такого брутального дизайна он смотрится намного крупнее, чем есть на самом деле. Собственно, по этой причине мои изначальные подозрения, что присоска кронштейна гаджета будет отваливаться от лобового стекла чуть ли не на каждом «лежачем полицейском» развеялись очень быстро.
SilverStone Hybrid S-bot PRO висит там, куда его прилепили, даже если специально не тормозить на искусственных неровностях, «наслаждаясь» нещадной тряской и подбросами.
По рукам экспертов нашей редакции проходит масса всевозможных автомобильных радар-детекторов, информеров и комбо-устройств. Поэтому мы прекрасно осведомлены о том, что базовые функции — засекать полицейские камеры или оповещать об их приближении — в общем и целом неплохо выполняют сейчас многие аппараты.
Но дьявол, как водится, кроется в мелочах, из-за которых одному «комбайну» ты доверяешь, а к показаниям другого, пусть и дорогого, относишься с опаской, используя его преимущественно как простой видеорегистратор. Он, вроде молчит, не обнаруживая опасностей, а ты все равно рыскаешь взглядом по придорожным столбам, выискивая притаившуюся там маленькую камеру, либо просеиваешь глазами обочину впереди, ожидая подвоха в виде мобильного комплекса автоматической фиксации.
Почему так? А потому, например, что в любом радар-детекторе есть такая штука, как усилитель. Его задача взять сигнал, пойманный антенной устройства и усилить его, чтобы с ним уже могли работать «мозги» девайса — классифицировать его и решить: предупреждать владельца о полицейской камере или нет.
Но неприятность в том, что усилитель и сам в процессе своей работы создает какие-то помехи. Среди них может затеряться слабенький сигнал от полицейского радара и детектор не предупредит о нем водителя. Либо наоборот, «помеха» от усилителя спровоцирует ложную тревогу.
В конструкции SilverStone Hybrid S-bot PRO применен так называемый LNA-усилитель. Если по-русски — «малошумный усилитель». Преимущества его применения я оценил практически в первой же поездке. У меня «пристрелян» участок дорог с комплексом автоматической фиксации «Кордон». Считается, что его радар излучает радиосигнал малой интенсивности.
Замечу, что далеко не каждый радар-детектор из продающихся сейчас на рынке сообщает об этой «камере». В отличии от них, женский голос SilverStone Hybrid S-bot PRO предупредил меня, что впереди «Кордон», уже метров за 350—400 до рубежа контроля.
Оценил я, кстати, и другую «фишку» этого «комбайна». Он умеет предупреждать не об одной «камере», но и о следующей, что прячется за ней. Ведь удачно проехав первый рубеж контроля, можно легко «вляпаться» в следующий, рассчитанный как раз на таких «расслабившихся». Причем, что приятно, все эти сообщения идут оперативно, без задержек и «зависонов».
Это значит, что процессор шустро обрабатывает поступающую ему информацию, сравнивает ее с картотекой известных ему сигнатур полицейских радаров и типичных источников помех, а затем выдает «на гора» адекватный ответ. Еще одно впечатление от знакомства с этим «Сильверстоуном» — полное отсутствие ложных срабатываний от сигналов датчиков автоматических дверей и автомобильных радаров контроля слепых зон.
Сколько раз такое бывало: производитель крутого и дорогого «комбайна» в руководстве по эксплуатации пишет, что его детище ну просто со 100-процентной вероятностью отсекает ложные сигналы автоматических дверей.
А ты, проезжая мимо придорожной АЗС, как дурак всякий раз выслушиваешь панические вопли устройства о наличии поблизости какого-то радара. Хотя ездишь по этому маршруту чуть ли не каждый день и совершенно точно знаешь, что камер тут нет, и никогда не было. Так вот: за две недели использования SilverStone Hybrid S-bot PRO он ни разу не позволил себе даже намека на подобный «фокус».
Вот что значит, когда «комбайн» имеет функцию ANTI-CAS! То есть по-настоящему умеет распознавать ложные сигналы в К-диапазоне, в том числе излучение тех же дверных датчиков. Впрочем, что это я все про «радар-детекторную» часть, в то время как устройство умеет очень прилично снимать видео. Конечно, не как последний iPhone, но очень даже. Касается это как дневной, так и ночной съемки.
За качество видео тут отвечает солидное оборудование: шестислойная стеклянная линза с углом обзора объектива 145º, матрица Omni Vision 4689, процессор AIT 8339. Картинка получается очень достойная, на уровне Super HD 1296 ₽ Оценить ее можно по видеороликам, опубликованным в этом материале: ведь одно дело читать сухие цифры характеристик, и совсем другое — субъективно оценить своими глазами, насколько четко читаются госномера на машинах соседей по потоку.
Ведь именно от четкости фиксации номерных знаков машины скрывшегося виновника ДТП порой зависит: найдут его потом или нет. Что же касается цены новейшего SilverStone Hybrid S-bot PRO, то она вполне адекватна его возможностям. Да, около 18 000 рублей по нашим временам — приличные деньги. Зато гарантированно не попадешь на штраф или развод ГИБДД, а в незнакомом месте не станешь напрягаться, высматривая камеры контроля скорости, продолжая спокойно рулить, не отвлекаясь от дорожной ситуации.