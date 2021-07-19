Всевидящее око: тест регистратора-антирадара SilverStone Hybrid S-bot PRO, не имеющего аналогов

Впервые увидев на картинке новейшее комбо-устройство SilverStone Hybrid S-bot PRO, я решил, что у него могут возникнуть проблемы с креплением — уж больно крупным выглядит этот гаджет «3 в 1». Но когда я взял его в руки, стало понятно, что первое впечатление оказалось обманчивым. Это дизайн классического радар-детектора, совмещенного в одном корпусе с информером и видеорегистратором, сыграл со мной такую шутку.

Пластиковый корпус устройства выполнен в подчеркнуто-угловатом стиле, изобилуя гранями и плоскостями. Из-за такого брутального дизайна он смотрится намного крупнее, чем есть на самом деле. Собственно, по этой причине мои изначальные подозрения, что присоска кронштейна гаджета будет отваливаться от лобового стекла чуть ли не на каждом «лежачем полицейском» развеялись очень быстро.

SilverStone Hybrid S-bot PRO висит там, куда его прилепили, даже если специально не тормозить на искусственных неровностях, «наслаждаясь» нещадной тряской и подбросами.