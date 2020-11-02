​Как стать спортсменом: тест-драйв кроссовера Geely Coolray

Было крайне трудно не заметить такую громкую новинку сезона, как Geely Coolray. Однако для тех, кто не особо внимательно следил за событиями автомобильного мира и таки умудрился ее пропустить, напомним, что продажи кроссовера стартовали в России еще весной. Производство модели наладили на белорусском заводе «БелДжи», а ее минимальную цену установили на уровне 1 169 990 рублей.

Немногим больше миллиона за новенький «паркетник». Да не абы какой — спортивный. Вы только посмотрите: красные тормозные суппорты, массивное антикрыло, двухцветное оформление кузова с перекликающимися контрастными оттенками, четыре патрубка выхлопной системы (не бутафория, между прочим), накладки под карбон. Ну чем не спорткар? Ладно, шутки в сторону — дизайн экстерьера, и вправду, удачен. Браво, Geely!