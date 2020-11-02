​Как стать спортсменом: тест-драйв кроссовера Geely Coolray

Было крайне трудно не заметить такую громкую новинку сезона, как Geely Coolray. Однако для тех, кто не особо внимательно следил за событиями автомобильного мира и таки умудрился ее пропустить, напомним, что продажи кроссовера стартовали в России еще весной. Производство модели наладили на белорусском заводе «БелДжи», а ее минимальную цену установили на уровне 1 169 990 рублей.
Немногим больше миллиона за новенький «паркетник». Да не абы какой — спортивный. Вы только посмотрите: красные тормозные суппорты, массивное антикрыло, двухцветное оформление кузова с перекликающимися контрастными оттенками, четыре патрубка выхлопной системы (не бутафория, между прочим), накладки под карбон. Ну чем не спорткар? Ладно, шутки в сторону — дизайн экстерьера, и вправду, удачен. Браво, Geely!
Приятен глазу — моему, по крайней мере, — и интерьер. Внутреннее убранство Geely Coolray выдержано в трех гармоничных тонах: красном, черном и «металлике». Спортивно? Еще бы! А взгляните на рулевое колесо, чуть сплюснутое снизу. На цифровую приборную панель, на поразительную графику дисплея мультимедийки. А клавиши, аккуратно выстроенные в ряд на центральном тоннеле? Строго, лаконично — настолько, насколько это может быть свойственно разве что «немцам».
Чуть подпортило впечатление обустройство водительского кресла. Вроде, шесть регулировок. Вроде, свободного пространства у рулевого предостаточно. Но нет — то слишком далеко, то, напротив, близко. И подголовники — обратите внимание, они как бы устремлены вниз. Такое решение принято производителем из соображений безопасности. Кому-то это даже нравится, но мне и моим прическам — нет.
В движение «пушечный» Coolray приводит 1,5-литровый двигатель с наддувом — он, согласно паспорту, развивает 150 л. с. и 255 Нм крутящего момента. Ассистирует мотору семиступенчатый «мокрый» робот с двумя сцеплениями. Привод — исключительно передний. Да, выбора россиянам не оставили, но он здесь и не нужен. Агрегаты трудятся в слаженном тандеме, а это самое главное.
Коллеги говорили, что Coolray «живой», шустрый и чуть нагловатый. Но одно дело − что-то где-то слышать и совсем другое — чувствовать. Этот кроссовер не выстреливает как «ламбо-феррари» (так, вроде, и не должен?). Но то волнительное ощущение, отдаленно напоминающее пресловутое впечатывание в спинки кресел, на лицо. Сам автомобиль — легкий. Турбояма практически неуловима. Едва заметны и переключения передач — всегда плавно и точно в срок.
Заявлено, что Geely Coolray способен разогнаться до 190 км/ч. Но это ладно, куда интереснее другое — кроссовер ускоряется с нуля до первой сотни всего за 8,4 секунды. Это — рекорд в классе. Ближе всех к нему Skoda Karoq, уступающая «Кулрею» 0,4 секунды. Renault Arkana преодолевает обозначенный порог за 10,2 секунды. KIA Seltos — за 10,4. Разумеется, сравнивались автомобили с двигателями аналогичной мощности — у всех по 150 сил.
Итак, динамика Geely Coolray приятно порадовала, а что у нас по «рулежке» и тормозам? Да тоже ничего критичного. Разве что любителям «баранок» потяжелее «штурвал» может показаться немного легким. Хотя, по идее, должно быть наоборот — «Кулрей» же у нас спортивный кроссовер. Тормоза же для машины своего класса хорошие, цепкие, схватывают вовремя.
Отдельно хотелось бы отметить ходовую. В отличие от того же полноприводного «Атласа», обладающего многорычажной задней подвеской, у «Кулрея» стоит балка. Но, как ни странно, никакого явного дискомфорта — в частности, недостатка управляемости или чрезмерной жесткости на неровностях — ни водитель, ни пассажир не ощущают. Однако заходить в поворот на «штрафных» скоростях я бы все же не рискнула — крены есть.
Шумоизоляции можно смело ставить твердую четверку. Нельзя сказать, что шорох шин или песнопения мотора давят на уши, отнюдь. Все в пределах допустимых по ощущениям децибел даже при резвом ускорении во время светофорных гонок. Если проводить параллели с конкурентами, то у Renault Arkana, например, «шумка» будет похуже. У остальных — примерно такая же.
Geely Coolray сам по себе бодрый и смелый. Однако если кому-то его традиционного запала не хватит, можно «активировать» дополнительный запас мощности, воспользовавшись кнопкой «Спорт». Это — один из трех режимов движения, еще есть «Эко» и «Нормал», все как обычно. Спешу порадовать доморощенных шумахеров — хотя «Кулрей» не превратится в вожделенную «Ламбу», но эффект вы почувствуете.
Более острый отклик педали газа, более поздние переключения передач. Кажется, будто даже рулевое колесо становится чуточку тяжелей. Разница между режимами «Спорт» и «Нормал» не кардинальна, но она есть. Прочувствовать «Эко» гораздо сложнее. Настройки силовых агрегатов, конечно, корректируются, но отличия в поведении машины неуловимы. Зато расход топлива снижается на пару литров: «Эко» ведь и был придуман, чтобы оптимизировать потребление мотором горючки.
Как бы ни хотелось найти какой-либо существенный изъян в кроссовере Geely Coolray — такой, чтобы прямо «о-го-го, вот в чем подвох-то» — но нет. Конечно, всегда можно за что-то зацепиться, однако суть ведь совсем не в этом. А в том, чтобы держать в голове ценник автомобиля, сопоставлять его с качеством, опциями и прочими пунктами актуальной для водителя повестки при выборе авто. А соотношение цена/исполнение у нашего сегодняшнего героя чрезвычайно адекватное.
Немного отклонились от темы — вернемся к спортивному характеру Geely Coolray. Если абстрагироваться от всех правил, выйти за рамки, то я бы — как обычный среднестатистический водитель — согласилась с тем, что этот кроссовер действительно весьма бодрый, интересный и дерзкий. И молодежи, и просто активным драйверам наверняка понравится.
Как вы думаете, а что если за руль Geely Coolray — спортивной машины, да — посадить профессионального автогонщика? Человека, который знает об автомобильном спорте все, который живет им много лет. Пилота, способного посмотреть на кроссовер с иного ракурса, под другим углом. Со своей, что называется, колокольни. Согласится ли он с тем, что у «Кулрея» есть задатки гоночного болида — пусть даже еле уловимые? Или «разнесет» его в пух и прах?
Нам было крайне интересно послушать мнение эксперта, а потому мы пригласили принять участие в испытаниях Geely Coolray мастера спорта по автогонкам, руководителя Goltsova Racing, представителя целой династии пилотов — Наталью Гольцову. Что получилось в итоге, мы в обозримом будущем расскажем и даже покажем.