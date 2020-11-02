​Как стать спортсменом: тест-драйв кроссовера Geely Coolray

Фото: АвтоВзгляд
Спортивный кроссовер — звучит, согласитесь, любопытно и даже слегка противоречиво. Хотя и не так экстравагантно, как, например, «кроссовер-кабриолет», но тем не менее. Одной из последних новинок клуба дерзких универсалов повышенной проходимости стал Geely Coolray — смелый и весьма эффектный автомобиль. По крайней мере, снаружи — точно. Но насколько его атлетический внешний вид соответствует характеру?

Было крайне трудно не заметить такую громкую новинку сезона, как Geely Coolray. Однако для тех, кто не особо внимательно следил за событиями автомобильного мира и таки умудрился ее пропустить, напомним, что продажи кроссовера стартовали в России еще весной. Производство модели наладили на белорусском заводе «БелДжи», а ее минимальную цену установили на уровне 1 169 990 рублей.

Немногим больше миллиона за новенький «паркетник». Да не абы какой — спортивный. Вы только посмотрите: красные тормозные суппорты, массивное антикрыло, двухцветное оформление кузова с перекликающимися контрастными оттенками, четыре патрубка выхлопной системы (не бутафория, между прочим), накладки под карбон. Ну чем не спорткар? Ладно, шутки в сторону — дизайн экстерьера, и вправду, удачен. Браво, Geely!

Фото: АвтоВзгляд

Приятен глазу — моему, по крайней мере, — и интерьер. Внутреннее убранство Geely Coolray выдержано в трех гармоничных тонах: красном, черном и «металлике». Спортивно? Еще бы! А взгляните на рулевое колесо, чуть сплюснутое снизу. На цифровую приборную панель, на поразительную графику дисплея мультимедийки. А клавиши, аккуратно выстроенные в ряд на центральном тоннеле? Строго, лаконично — настолько, насколько это может быть свойственно разве что «немцам».

Чуть подпортило впечатление обустройство водительского кресла. Вроде, шесть регулировок. Вроде, свободного пространства у рулевого предостаточно. Но нет — то слишком далеко, то, напротив, близко. И подголовники — обратите внимание, они как бы устремлены вниз. Такое решение принято производителем из соображений безопасности. Кому-то это даже нравится, но мне и моим прическам — нет.

Фото: АвтоВзгляд

В движение «пушечный» Coolray приводит 1,5-литровый двигатель с наддувом — он, согласно паспорту, развивает 150 л. с. и 255 Нм крутящего момента. Ассистирует мотору семиступенчатый «мокрый» робот с двумя сцеплениями. Привод — исключительно передний. Да, выбора россиянам не оставили, но он здесь и не нужен. Агрегаты трудятся в слаженном тандеме, а это самое главное.

Коллеги говорили, что Coolray «живой», шустрый и чуть нагловатый. Но одно дело − что-то где-то слышать и совсем другое — чувствовать. Этот кроссовер не выстреливает как «ламбо-феррари» (так, вроде, и не должен?). Но то волнительное ощущение, отдаленно напоминающее пресловутое впечатывание в спинки кресел, на лицо. Сам автомобиль — легкий. Турбояма практически неуловима. Едва заметны и переключения передач — всегда плавно и точно в срок.

Фото: АвтоВзгляд

Заявлено, что Geely Coolray способен разогнаться до 190 км/ч. Но это ладно, куда интереснее другое — кроссовер ускоряется с нуля до первой сотни всего за 8,4 секунды. Это — рекорд в классе. Ближе всех к нему Skoda Karoq, уступающая «Кулрею» 0,4 секунды. Renault Arkana преодолевает обозначенный порог за 10,2 секунды. KIA Seltos — за 10,4. Разумеется, сравнивались автомобили с двигателями аналогичной мощности — у всех по 150 сил.

Итак, динамика Geely Coolray приятно порадовала, а что у нас по «рулежке» и тормозам? Да тоже ничего критичного. Разве что любителям «баранок» потяжелее «штурвал» может показаться немного легким. Хотя, по идее, должно быть наоборот — «Кулрей» же у нас спортивный кроссовер. Тормоза же для машины своего класса хорошие, цепкие, схватывают вовремя.

Фото: АвтоВзгляд

Отдельно хотелось бы отметить ходовую. В отличие от того же полноприводного «Атласа», обладающего многорычажной задней подвеской, у «Кулрея» стоит балка. Но, как ни странно, никакого явного дискомфорта — в частности, недостатка управляемости или чрезмерной жесткости на неровностях — ни водитель, ни пассажир не ощущают. Однако заходить в поворот на «штрафных» скоростях я бы все же не рискнула — крены есть.

Шумоизоляции можно смело ставить твердую четверку. Нельзя сказать, что шорох шин или песнопения мотора давят на уши, отнюдь. Все в пределах допустимых по ощущениям децибел даже при резвом ускорении во время светофорных гонок. Если проводить параллели с конкурентами, то у Renault Arkana, например, «шумка» будет похуже. У остальных — примерно такая же.

Фото: АвтоВзгляд

Geely Coolray сам по себе бодрый и смелый. Однако если кому-то его традиционного запала не хватит, можно «активировать» дополнительный запас мощности, воспользовавшись кнопкой «Спорт». Это — один из трех режимов движения, еще есть «Эко» и «Нормал», все как обычно. Спешу порадовать доморощенных шумахеров — хотя «Кулрей» не превратится в вожделенную «Ламбу», но эффект вы почувствуете.

Более острый отклик педали газа, более поздние переключения передач. Кажется, будто даже рулевое колесо становится чуточку тяжелей. Разница между режимами «Спорт» и «Нормал» не кардинальна, но она есть. Прочувствовать «Эко» гораздо сложнее. Настройки силовых агрегатов, конечно, корректируются, но отличия в поведении машины неуловимы. Зато расход топлива снижается на пару литров: «Эко» ведь и был придуман, чтобы оптимизировать потребление мотором горючки.

  • Фото: АвтоВзгляд

Как бы ни хотелось найти какой-либо существенный изъян в кроссовере Geely Coolray — такой, чтобы прямо «о-го-го, вот в чем подвох-то» — но нет. Конечно, всегда можно за что-то зацепиться, однако суть ведь совсем не в этом. А в том, чтобы держать в голове ценник автомобиля, сопоставлять его с качеством, опциями и прочими пунктами актуальной для водителя повестки при выборе авто. А соотношение цена/исполнение у нашего сегодняшнего героя чрезвычайно адекватное.

Немного отклонились от темы — вернемся к спортивному характеру Geely Coolray. Если абстрагироваться от всех правил, выйти за рамки, то я бы — как обычный среднестатистический водитель — согласилась с тем, что этот кроссовер действительно весьма бодрый, интересный и дерзкий. И молодежи, и просто активным драйверам наверняка понравится.

Фото: АвтоВзгляд

Как вы думаете, а что если за руль Geely Coolray — спортивной машины, да — посадить профессионального автогонщика? Человека, который знает об автомобильном спорте все, который живет им много лет. Пилота, способного посмотреть на кроссовер с иного ракурса, под другим углом. Со своей, что называется, колокольни. Согласится ли он с тем, что у «Кулрея» есть задатки гоночного болида — пусть даже еле уловимые? Или «разнесет» его в пух и прах?

Нам было крайне интересно послушать мнение эксперта, а потому мы пригласили принять участие в испытаниях Geely Coolray мастера спорта по автогонкам, руководителя Goltsova Racing, представителя целой династии пилотов — Наталью Гольцову. Что получилось в итоге, мы в обозримом будущем расскажем и даже покажем.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, дешевые машины, кроссоверы, китайские авто
2 ноября 2020
715