Разорительная ошибка: почему нужно обязательно отмывать петли дверей автомобиля

В регламенте по обслуживанию машин Land Rover, к примеру, четко прописано, что мастер должен не только осмотреть, но и почистить, а после и смазать петли. Капот, багажник, двери. То же самое, к слову, делали и все советские автомобилисты, если, конечно, хотели и дальше с комфортом ездить на своей «ласточке». Для этих целей существует специальный состав и ветошь, которыми старая грязь и смазка удаляются, после чего требуется промыть сами петли до визуальной чистоты. Если состав отечественный, то «факел» будет слабенький, весь засор не выбьет, придется дорабатывать щеткой.

Промыв и просушив, приступаем к следующему этапу: нанесение новой смазки. Остро хочется сэкономить, но она не должна замерзать — дверь тогда просто не откроется — не должна быть слишком жидкой, но обязана хорошо держаться на поверхности. Чтобы не нарваться на грозный окрик о рекламе, рекомендуем выбирать самостоятельно, но обычный советский солидол не подойдет. Нужно искать составы для замков, отталкивающих грязь и не допускающих попадания влаги. Желательно, чтобы к ним ничего особо не липло. Ключевая задача — снизить трение, а также, повторимся, защитить от грязи и воды.

Короче говоря, на рынке подскажут, интернет поможет, денег много не попросят. А результат будет впечатляющий: как визуальный, так и технический. А иначе — переборка, снятие двери и ремонт, который обойдется в цене примерно как 500 банок вышеописанного химического состава. Оно вам надо?