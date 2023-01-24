Как за копейки решить проблему тяжелого запуска двигателя зимой

Тяжело заводится? Подтраивает? Не едет? Тут замена аккумулятора уже не поможет — локализация проблемы верная, но искать ее причины следует рядом с «батарейкой». Такой анамнез толсто намекает на то, что искра либо пропала полностью, либо готовится это сделать. Следовательно, под подозрение попадают клеммы, масса на АКБ, катушка зажигания, свечи и высоковольтные провода. Вот и отправимся в путешествие строго по списку.
С первым пунктом все просто: клеммы должны плотно прилегать к фишкам на АКБ, быть чистыми и желательно обработанными специальными составами, предупреждающими образование окисления. У них нет ни срока годности, ни причин выйти из строя. Второй «пациент» — масса — аналогично: точка крепления к кузову не должна быть ржавой и грязной, иначе даже мощный аккумулятор не справится с проворотом коленвала. Поэтому искать, чистить, покрывать защитными составами.
Следующий этап — свечи. Их периодически менять нужно, но только по мере износа. Проверить так же просто: выкрутить, кинуть на двигатель, глазами убедиться, что есть искра. Кстати, о ней, родимой: если искра есть, но слабая, еле заметная, то мы приближаемся к нашему ключевому вопросу. Проблема найдена, осталось ее решить.
Причин, как правило, две: катушка зажигания и высоковольтные провода. Катушка — долгоиграющий, но все же расходник. И выбирая обновку, надо понимать: лучше оригинала может быть только оригинал. Однако самостоятельно локализовать конструктивную гибель сложно — только проверкой. Так что не выбрасывайте упаковку и работайте в перчатках: если проблема не в катушке, то ее можно совершенно законно сдать.
Чаще всего проблема отсутствия или слабой искры кроется в высоковольтных проводах. Они изнашиваются, ломаются, трескаются, начинают пробивать. Да и качество товара на полках, чего греха таить, редко вызывает одобрение. Можно, конечно, приобрести оригинал, но цена кусается: порой за дефицитную ныне запчасть просят пятизначную цифру. Определение неисправности не требует особых инструментов и навыков: достаточно просто открыть капот вечером и завести авто — иногда эффекта достигает размаха новогоднего салюта.
Итак, осталось заменить. Но есть момент — и хочется, и колется. Тогда на помощь придет народный рецепт: с имеющейся детали нужно снять клеммы, это не сложно, а сам провод заменить на новый. Подойдет любой с сопротивлением до 3—9 кОм. Лучший вариант — медный кабель ПМВК 1.5, который стоит около 200 рублей за метр и продается на любом строительном рынке. Практика показывает, что для стандартной замены высоковольтных проводов на четырех цилиндрах более чем достаточно двух метров или 400 рублей.
А дальше — дело техники: чистим старые клеммы, паяем на них новый провод, щедро и не жалея припоя, да проверяем. Вуаля: проблема решена малой кровью, своими руками и за короткий срок.