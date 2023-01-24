Как за копейки решить проблему тяжелого запуска двигателя зимой

Тяжело заводится? Подтраивает? Не едет? Тут замена аккумулятора уже не поможет — локализация проблемы верная, но искать ее причины следует рядом с «батарейкой». Такой анамнез толсто намекает на то, что искра либо пропала полностью, либо готовится это сделать. Следовательно, под подозрение попадают клеммы, масса на АКБ, катушка зажигания, свечи и высоковольтные провода. Вот и отправимся в путешествие строго по списку.

С первым пунктом все просто: клеммы должны плотно прилегать к фишкам на АКБ, быть чистыми и желательно обработанными специальными составами, предупреждающими образование окисления. У них нет ни срока годности, ни причин выйти из строя. Второй «пациент» — масса — аналогично: точка крепления к кузову не должна быть ржавой и грязной, иначе даже мощный аккумулятор не справится с проворотом коленвала. Поэтому искать, чистить, покрывать защитными составами.

Следующий этап — свечи. Их периодически менять нужно, но только по мере износа. Проверить так же просто: выкрутить, кинуть на двигатель, глазами убедиться, что есть искра. Кстати, о ней, родимой: если искра есть, но слабая, еле заметная, то мы приближаемся к нашему ключевому вопросу. Проблема найдена, осталось ее решить.