Почему не стоит покупать подержанный автомобиль у родственника или друга

ОСМОТР ДЛЯ ГАЛОЧКИ
«Хороший друг свинью не подложит», — скажете вы и будете, конечно, правы. Да вот только этот самый хороший друг может подставить с автомобилем совершенно непреднамеренно, даже не подозревая о наличии каких-либо дефектах своего транспортного средства — как незначительных, так и довольно серьезных.
Покупая машину у незнакомца, вы с наибольшей долей вероятности проверите каждый сантиметр кузова, каждую ниточку прострочки кресел, каждую клавишу. А в случае с товарищем, скорее всего, проведете лишь поверхностный осмотр, да и остановитесь на этом. «Приятель же — не обманет». Специально — может, и нет, а вот случайно…