Почему не стоит покупать подержанный автомобиль у родственника или друга

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Многие водители, твердо решившее обновить свое транспортное средство, несказанно радуются, когда отвечающий требованиям автомобиль выставляется на продажу кем-то из хороших знакомых или родственников — «свой» человек ведь не подставит. Как бы не так! Почему стоит трижды подумать, прежде чем забирать машину у товарища, объяснит портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

ОСМОТР ДЛЯ ГАЛОЧКИ

«Хороший друг свинью не подложит», — скажете вы и будете, конечно, правы. Да вот только этот самый хороший друг может подставить с автомобилем совершенно непреднамеренно, даже не подозревая о наличии каких-либо дефектах своего транспортного средства — как незначительных, так и довольно серьезных.

Покупая машину у незнакомца, вы с наибольшей долей вероятности проверите каждый сантиметр кузова, каждую ниточку прострочки кресел, каждую клавишу. А в случае с товарищем, скорее всего, проведете лишь поверхностный осмотр, да и остановитесь на этом. «Приятель же — не обманет». Специально — может, и нет, а вот случайно…

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ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Не даром говорят, что хочешь потерять друга — дай ему в долг денег или возьми его на работу. Если в ряды ваших товарищей затесался неприятель, то воспользуйтесь другим советом — купите у него машину. Так у вас появится весомый повод прекратить общение из-за дефектов, которые спустя некоторое время таки проявят себя.

Одно дело, когда вы попадаете на дорогостоящий ремонт автомобиля, приобретенного — опять же — у незнакомца. Мошенники кругом — кого, кроме себя, винить в том, что при осмотре «коня» не углядел симптомов скорой смерти двигателя? А на друга, вероятнее всего, обидитесь. Подумаете, что он прекрасно обо всем знал, и потому поспешил избавиться от проблемной машины. Сможете ли вы после всего сохранить близкие отношения — большой вопрос.

Кстати говоря, яблоком раздора может послужить не только поломка, но и бумажные проволочки. Скажем, если вы по тем или иным причинам надолго затянете процедуру перерегистрации автомобиля. Ваши штрафы будут «сыпаться» на почту друга, ему же, возможно, придется оплатить транспортный налог. Надолго ли хватит его терпения?

Фото: www.usatoday.com

ЦЕНА ОТНОШЕНИЙ

Наконец, дела финансовые. Договоритесь ли вы о цене, которая устроила бы вас обоих без дальнейших обид? С человеком, встретившимся на вашем пути в первый и, скорее всего, последний раз, можно торговаться до посинения: перетягивание одеяла будет продолжаться ровно столько, на сколько хватит продавца и покупателя. С друзьями разве так бывает? Друзья ведь думают не только о себе, но и немного о товарище.

Услышав цену, предложенную приятелем, вам, скорее всего, покажется, что она вполне адекватна. Настоящий друг не станет наживаться на близком человеке и все такое. Однако ознакомившись с рыночными ценами подобных машин, вы, возможно, глубоко разочаруетесь. «Нехороший человек — не может старому приятелю скидочку сделать». В общем, снова угроза отношениям.

…Не забывайте, покупка автомобиля — это очень серьезный шаг. И коль вы уж решились на приобретение машины у друга, то на время заключения сделки забудьте о том, кем он вам приходится. Сравните цены, проведите тщательную диагностику, поспешите с переоформлением авто в ГИБДД. Или — если боитесь испортить добрые отношения — ищите другое авто.

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14 марта 2019
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