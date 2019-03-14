Почему не стоит покупать подержанный автомобиль у родственника или друга

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Не даром говорят, что хочешь потерять друга — дай ему в долг денег или возьми его на работу. Если в ряды ваших товарищей затесался неприятель, то воспользуйтесь другим советом — купите у него машину. Так у вас появится весомый повод прекратить общение из-за дефектов, которые спустя некоторое время таки проявят себя.

Одно дело, когда вы попадаете на дорогостоящий ремонт автомобиля, приобретенного — опять же — у незнакомца. Мошенники кругом — кого, кроме себя, винить в том, что при осмотре «коня» не углядел симптомов скорой смерти двигателя? А на друга, вероятнее всего, обидитесь. Подумаете, что он прекрасно обо всем знал, и потому поспешил избавиться от проблемной машины. Сможете ли вы после всего сохранить близкие отношения — большой вопрос.

Кстати говоря, яблоком раздора может послужить не только поломка, но и бумажные проволочки. Скажем, если вы по тем или иным причинам надолго затянете процедуру перерегистрации автомобиля. Ваши штрафы будут «сыпаться» на почту друга, ему же, возможно, придется оплатить транспортный налог. Надолго ли хватит его терпения?