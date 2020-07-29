Ford Focus и другие самые живучие иномарки за 150 000 рублей

Дабы сразу расставить «точки над ё», скажем, что рассчитывать на покупку машины за 150 000 рублей в идеальном состоянии точно не стоит. Так сейчас стоят машины достаточно бюджетного сегмента, впервые попавшие на рынок где-то в начале нулевых — где-то в 2002—2005 годах.

И обольщаться по поводу пристойного километража на одометре тоже не надо. Если у 15-летней машины реальный пробег действительно меньше 200 000 км — это по-настоящему большая удача. Да, такое природное явление порой встречается. Но крайне редко. Это нужно, чтобы хотя бы половина из многочисленных прошлых владельцев такого авто наматывала за год менее утопических 5 000 км. Или единственный (уже смешно, не правда ли?) обладатель такого уникума на колесах ездил на нем не более 10 000 км в ежегодно. Звучит фантастично, но — каких только чудес порой не встретишь на авторынке…

В любом случае, не рекомендуем требовать от транспортного средства старше 15 лет безупречного качества лакокрасочного покрытия. И его салон сможет многое поведать о привычках и манерах многих экс-владельцев. Мотор уж точно не продемонстрирует прыти новенького. Но все же… Какие легковушки на вторичном рынке в ценовом сегменте до 150 000 рублей наиболее предпочтительны в плане живучести?