Ford Focus и другие самые живучие иномарки за 150 000 рублей

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На нормальной крепкой иномарке мечтает ездить каждый водитель. Можно ли осуществить такую мечту за 150 000 рублей, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Дабы сразу расставить «точки над ё», скажем, что рассчитывать на покупку машины за 150 000 рублей в идеальном состоянии точно не стоит. Так сейчас стоят машины достаточно бюджетного сегмента, впервые попавшие на рынок где-то в начале нулевых — где-то в 2002—2005 годах.

И обольщаться по поводу пристойного километража на одометре тоже не надо. Если у 15-летней машины реальный пробег действительно меньше 200 000 км — это по-настоящему большая удача. Да, такое природное явление порой встречается. Но крайне редко. Это нужно, чтобы хотя бы половина из многочисленных прошлых владельцев такого авто наматывала за год менее утопических 5 000 км. Или единственный (уже смешно, не правда ли?) обладатель такого уникума на колесах ездил на нем не более 10 000 км в ежегодно. Звучит фантастично, но — каких только чудес порой не встретишь на авторынке…

В любом случае, не рекомендуем требовать от транспортного средства старше 15 лет безупречного качества лакокрасочного покрытия. И его салон сможет многое поведать о привычках и манерах многих экс-владельцев. Мотор уж точно не продемонстрирует прыти новенького. Но все же… Какие легковушки на вторичном рынке в ценовом сегменте до 150 000 рублей наиболее предпочтительны в плане живучести?

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Начнем с Ford Focus. За указанные деньги вы получите авто первого поколения примерно 2003 года выпуска с бензиновым мотором объемом 1,6 литра и мощностью 98 л. с. Коробка передач, разумеется, «механика».

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Далее нельзя не упомянуть одну из самых крепких машин в истории марки Volkswagen — Passat B5. По надежности с ним соперничают лишь его предшественник Passat B3 и Golf третьего поколения.

«B5-й» за такие деньги будет самых первых годов выпуска — например 2002-го. На «ручке», со 170-сильным бензиновым мотором объемом 1,8 литра. На деле «лошадок» там к текущему моменту осталось штук 100 в лучшем случае, но транспортный налог придется платить и за разбежавшуюся часть «табуна».

фото: соцсети

Изрядным запасом живучести, как показала практика, обладает Mitsubishi Lancer IX-го поколения. В наши финансовые рамки укладывается машина 2004-го года выпуска с 1,6-литровой «бензинкой» мощностью 98 л. с.

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Вполне можно, Skoda Octavia первого поколения может стать для кого-то «той самой» машиной за 150 000 рублей. В свое время модель с неприхотливым 1,6-литровым 75-сильным движком считалась эталоном неубиваемости. Отчасти так оно и есть по сей день.

фото: соцсети

Однако со временем «чеха» сместил с пьедестала живучести француз — Renault Logan! Этот «бюджетник» стал самым свежим в нашем обзоре. На рынке довольно часто попадаются авто с 1,6-литровым 87-сильным агрегатом 2006—2007 годов выпуска.

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29 июля 2020
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