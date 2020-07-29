Ford Focus и другие самые живучие иномарки за 150 000 рублей

Дабы сразу расставить «точки над ё», скажем, что рассчитывать на покупку машины за 150 000 рублей в идеальном состоянии точно не стоит. Так сейчас стоят машины достаточно бюджетного сегмента, впервые попавшие на рынок где-то в начале нулевых — где-то в 2002—2005 годах.
И обольщаться по поводу пристойного километража на одометре тоже не надо. Если у 15-летней машины реальный пробег действительно меньше 200 000 км — это по-настоящему большая удача. Да, такое природное явление порой встречается. Но крайне редко. Это нужно, чтобы хотя бы половина из многочисленных прошлых владельцев такого авто наматывала за год менее утопических 5 000 км. Или единственный (уже смешно, не правда ли?) обладатель такого уникума на колесах ездил на нем не более 10 000 км в ежегодно. Звучит фантастично, но — каких только чудес порой не встретишь на авторынке…
В любом случае, не рекомендуем требовать от транспортного средства старше 15 лет безупречного качества лакокрасочного покрытия. И его салон сможет многое поведать о привычках и манерах многих экс-владельцев. Мотор уж точно не продемонстрирует прыти новенького. Но все же… Какие легковушки на вторичном рынке в ценовом сегменте до 150 000 рублей наиболее предпочтительны в плане живучести?
Начнем с Ford Focus. За указанные деньги вы получите авто первого поколения примерно 2003 года выпуска с бензиновым мотором объемом 1,6 литра и мощностью 98 л. с. Коробка передач, разумеется, «механика».
Далее нельзя не упомянуть одну из самых крепких машин в истории марки Volkswagen — Passat B5. По надежности с ним соперничают лишь его предшественник Passat B3 и Golf третьего поколения.
«B5-й» за такие деньги будет самых первых годов выпуска — например 2002-го. На «ручке», со 170-сильным бензиновым мотором объемом 1,8 литра. На деле «лошадок» там к текущему моменту осталось штук 100 в лучшем случае, но транспортный налог придется платить и за разбежавшуюся часть «табуна».
Изрядным запасом живучести, как показала практика, обладает Mitsubishi Lancer IX-го поколения. В наши финансовые рамки укладывается машина 2004-го года выпуска с 1,6-литровой «бензинкой» мощностью 98 л. с.
Вполне можно, Skoda Octavia первого поколения может стать для кого-то «той самой» машиной за 150 000 рублей. В свое время модель с неприхотливым 1,6-литровым 75-сильным движком считалась эталоном неубиваемости. Отчасти так оно и есть по сей день.
Однако со временем «чеха» сместил с пьедестала живучести француз — Renault Logan! Этот «бюджетник» стал самым свежим в нашем обзоре. На рынке довольно часто попадаются авто с 1,6-литровым 87-сильным агрегатом 2006—2007 годов выпуска.