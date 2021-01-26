Какие проблемы создаст электронный ПТС при покупке подержанной машины

Электронных паспортов оформляется в России с каждым днем все больше. Общее количество виртуальных документов почти перевалило за 2 млн.: на текущий момент их выписано 1 941 237 штук. С 1 ноября ЭПТС стали обязательными. Но это касается лишь тех машин, что были импортированы или произведены — иначе говоря, введены в обращение — после указанной даты.

Автовладельцам, имеющим на руках бумажные ПТС, переводить документ в электронный формат не нужно, хотя такое право за ними остается. Информация по автомобилям с паспортами нового типа хранится на серверах. В частности, зная VIN транспортного средства или номер электронного документа, можно посмотреть технические характеристики машины, узнать о таможенных и иных ограничениях.

Но значит ли это, что доступ к сведениям предоставляется всем желающим? Может ли потенциальный покупатель авто проверить, скажем, выдавался ли когда-нибудь дубликат ПТС и по какой причине?