Какие проблемы создаст электронный ПТС при покупке подержанной машины

Электронных паспортов оформляется в России с каждым днем все больше. Общее количество виртуальных документов почти перевалило за 2 млн.: на текущий момент их выписано 1 941 237 штук. С 1 ноября ЭПТС стали обязательными. Но это касается лишь тех машин, что были импортированы или произведены — иначе говоря, введены в обращение — после указанной даты.
Автовладельцам, имеющим на руках бумажные ПТС, переводить документ в электронный формат не нужно, хотя такое право за ними остается. Информация по автомобилям с паспортами нового типа хранится на серверах. В частности, зная VIN транспортного средства или номер электронного документа, можно посмотреть технические характеристики машины, узнать о таможенных и иных ограничениях.
Но значит ли это, что доступ к сведениям предоставляется всем желающим? Может ли потенциальный покупатель авто проверить, скажем, выдавался ли когда-нибудь дубликат ПТС и по какой причине?
Увы. Скопировав из объявления VIN-код приглянувшейся машины и «пробив» его по базе электронных паспортов, можно проверить лишь статус документа (действующий, незавершенный, погашенный, аннулированный или утилизированный), наличие каких-либо ограничений и последнее регистрационное действие. В «открытом» доступе нет никаких сведений о самой машине — не узнаешь даже марку и модель, что уж говорить о владельцах и дубликатах.
Глубокое разочарование ждет и тех, кто запросит у продавца номер самого ПТС — информация открывается та же. Посмотреть подробные сведения может лишь владелец. И то для этого ему необходимо подать электронный запрос на получение выписки через «Госуслуги» или МФЦ (прчием — не бесплатно), если документ, выданный дилером при покупке автомобиля, потерялся.
Выходит, для потенциального покупателя никакой разницы нет — электронный у машины ПТС или бумажный. А возвращаясь к теме дубликатов следует сказать, что такое понятие в случае с виртуальным документом вообще не применимо. Даже если автовладелец по своей инициативе когда-то «оцифровал» паспорт, сведения о выданных ранее копиях в систему не вносятся. И тому есть своя причина.
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Борис Ионов, управляющий директор АС СЭП, за каждую запись, внесенную в электронный паспорт, несет ответственность то или иное лицо — например, завод-изготовитель, официальный дилер, ГИБДД. А кто будет отвечать за сведения о выданном, скажем, пять лет назад дубликате бумажного документа? Никто. С момента оформления виртуального ПТС у автомобиля начинается новый жизненный цикл.
К слову, с 1 ноября минувшего года также вступил в силу приказ МВД России №267 «Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним». Помимо прочего, документ регламентирует, что в случае утраты бумажного ПТС автовладелец имеет право как перейти на виртуальный паспорт, так и по старинке получить физический дубликат.
Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы передавать некоторые сведения из электронных ПТС в открытые «гаишные» базы, благодаря которым потенциальные покупатели смогут (как и в случае с бумажными документами) «пробивать» некоторую информацию по машинам. Но это пока лишь задумка. Когда и как именно она будет реализована, пока неизвестно.