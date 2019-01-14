5 самых дешевых новых седанов бизнес-класса

Не секрет, что многие наши соотечественники, для кого размер имеет значение, выбирают просторные и вместительные седаны сегмента Е. Любовь к «Кэмри», «Теанам» и «Мондео» на российском рынке можно считать традиционной, поэтому портал «АвтоВзгляд» напоминает, какие самые доступные варианты предлагает российский официальный рынок сегодня.
По результатам прошлогодних продаж лидерство среди седанов бизнес-класса с большим отрывом по-прежнему удерживает Toyota Camry, заняв одиннадцатое место в общем рейтинге отечественного авторынка.
Однако, как ни странно, в наш список японский седан не попал в связи с далеко не самой демократичной базовой ценой в 1 573 000 рублей. Мы также обошли вниманием и китайских представителей сегмента — Geely Emgrand GT (от 1 389 000) и Lifan Murman (от 979 900), поскольку они заслуживают отдельного рейтинга.
KIA Optima
Сегодня корейский производитель предлагает новые седаны KIA Optima прошлого года выпуска всего за 1 179 900 рублей. Речь идет о комплектациях Classic, оборудованных 2-литровым мотором мощностью 150 л. с., которые работают в паре с шестиступенчатой коробкой передач.
Аналогичные экземпляры 2019-го производственного года предлагаются за 1 344 900 «деревянных». Топовый вариант с 245-сильным 2.0 T-GDI и шестиступенчатым «автоматом» обойдется уже за 2 054 900.
Близкий родственник «Оптимы» Hyundai Sonata в базовой версии Primary можно приобрести за 1 334 000 рублей. За эти деньги доступен автомобиль с аналогичным 2-литровым мотором мощностью 150 л. с., но при этом он оснащен шестиступенчатым «автоматом».
Самая дорогая комплектация Business с 2,4-литровым двигателем мощностью 188 л. с. продается за 1 775 000 рублей.
Ford Mondeo
Американский седан бизнес-класса Ford Mondeo в стандартной комплектации Ambiente предлагается по специальной цене в 1 477 000 «деревянных». Такая версия заряжена 149-сильным бензиновым мотором объемом 2,5 л, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Самая «навороченная» комплектация Mondeo Titanium Plus, оснащенная 240-сильным EcoBoost объемом 2 л, продается за 2 102 000 рублей.
Mazda6 в базовой версии Drive обойдется немного дороже, чем Ford Mondeo — от 1 498 000 рублей. Речь идет о «японце», укомплектованном 2-литровым мотором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Самая дорогостоящая модификация Mazda6 Executive Plus стоит минимум в 2 244 000 «деревянных». За эти деньги можно рассчитывать на комплектацию с 2,5-литровым турбомотором мощностью 231 л. с.
Volkswagen Passat
Немецкий Volkswagen Passat в стандартном варианте Conceptline на целый рубль дороже, чем базовая Mazda6. Такой седан стоит минимум 1 499 000 рублей. За эти деньги вам гарантирован автомобиль с 1,4-литровым мотором TSI объемом 125 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Самый дорогой вариант Volkswagen Passat Highline, оборудованный дизельным мотором 2.0 TDi мощностью 120 л. с., стоит минимум 2 189 000 рублей.