5 самых дешевых новых седанов бизнес-класса

KIA Optima

Сегодня корейский производитель предлагает новые седаны KIA Optima прошлого года выпуска всего за 1 179 900 рублей. Речь идет о комплектациях Classic, оборудованных 2-литровым мотором мощностью 150 л. с., которые работают в паре с шестиступенчатой коробкой передач.

Аналогичные экземпляры 2019-го производственного года предлагаются за 1 344 900 «деревянных». Топовый вариант с 245-сильным 2.0 T-GDI и шестиступенчатым «автоматом» обойдется уже за 2 054 900.