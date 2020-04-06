На грани нищеты: сколько получают рабочие на российских автозаводах

Кстати, больше всего вакансий, а точнее 57%, пришлось на самые низкооплачиваемые места с предложенным ежемесячным доходом от 40 000 рублей. По данным профсоюзов, на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге оклады варьируются от 35 000 до 105 000 рублей. К ним обычно прилагаются различные бонусы, премии и надбавки. В итоге среднемесячная зарплата большинства сотрудников составляет около 50 000 рублей.

Приблизительно такой же средний доход у цеховых рабочих на предприятии Volvo Group там же в Калуге, где собирают шведские грузовики, и на московсиких мощностях Renault. А вот на «ПСМА Рус», где изготавливают «легковушки» и легкие коммерческие авто Peugeot, Citroёn и Opel, заработки большинства работяг не превышают 35 000 «деревянных».

На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге не прокомментировали доходы сотрудников. А на АВТОВАЗе их доход после налоговых и профсоюзных вычетов доходит до 25 000 рублей. На КамАЗе дела обстоят несколько лучше. Там зарплаты выше 35 000. Кстати, в Польше, Чехии, Словакии на автозаводах в месяц дают не меньше суммы, эквивалентной 85 000 рублей.