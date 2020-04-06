На грани нищеты: сколько получают рабочие на российских автозаводах

Сегодня средний заработок на автомобильном заводе в России приравнивается к 43 000 рублей. При этом среднестатистическая зарплата россиянина, по данным Росстата, доходит до 46 674 рублей.
Как оказалось, за последний год, сообщает издание KazanFirst, ссылаясь на статистику одного из самых известных ресурсов по поиску работы и сотрудников, на автомобильных предприятиях было открыто более чем 30 000 вакантных должностей. Больше всего (26%) — в Москве. За столицей следуют Татарстан (12%), Нижегородскую область (11%), Санкт-Петербург (10%), Подмосковье (6%), а также Самара и ее окрестности (4%).
Кстати, больше всего вакансий, а точнее 57%, пришлось на самые низкооплачиваемые места с предложенным ежемесячным доходом от 40 000 рублей. По данным профсоюзов, на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге оклады варьируются от 35 000 до 105 000 рублей. К ним обычно прилагаются различные бонусы, премии и надбавки. В итоге среднемесячная зарплата большинства сотрудников составляет около 50 000 рублей.
Приблизительно такой же средний доход у цеховых рабочих на предприятии Volvo Group там же в Калуге, где собирают шведские грузовики, и на московсиких мощностях Renault. А вот на «ПСМА Рус», где изготавливают «легковушки» и легкие коммерческие авто Peugeot, Citroёn и Opel, заработки большинства работяг не превышают 35 000 «деревянных».
На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге не прокомментировали доходы сотрудников. А на АВТОВАЗе их доход после налоговых и профсоюзных вычетов доходит до 25 000 рублей. На КамАЗе дела обстоят несколько лучше. Там зарплаты выше 35 000. Кстати, в Польше, Чехии, Словакии на автозаводах в месяц дают не меньше суммы, эквивалентной 85 000 рублей.