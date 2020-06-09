Опубликованы первые фото Volkswagen Arteon Shooting Brake без камуфляжа

Впервые лифтбэк Volkswagen Arteon представили публике в 2017 году. Теперь же модель готовится к плановому обновлению, а заодно и премьере 24 июня, а также выходу в кузове shooting brake, представляющем собой универсал со скошенными задними стойками и покатой крышей.
Именно в такой модификации под объективы шпионских камер попал Arteon, проходящий дорожные испытания на одной из европейских улиц. Причем автомобиль был практически без маскировки, если не считать защитной пленки, скрывающей форму и рисунок фонарей.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», после рестайлинга Volkswagen Arteon кардинальных изменений не получит: разработчики ограничились новыми бамперами, подретушированными решеткой радиатора и оптикой. Что ждет в салоне — точной информации пока нет. Предполагается, что авто оснастят навороченной «мультимедийкой».
По некоторым данным, посвежевший Arteon также выйдет и в «заряженной» R-версии. Скорее всего, авто унаследует от Golf R 333-сильный мотор с наддувом объемом 2 л.
Между тем модель вышла и на российский рынок, но в дореформенной версии в двух комплектациях с 2-литровым мотором мощностью 190 л. с. по цене от 2 639 000 рублей.