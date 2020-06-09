Опубликованы первые фото Volkswagen Arteon Shooting Brake без камуфляжа

Впервые лифтбэк Volkswagen Arteon представили публике в 2017 году. Теперь же модель готовится к плановому обновлению, а заодно и премьере 24 июня, а также выходу в кузове shooting brake, представляющем собой универсал со скошенными задними стойками и покатой крышей.

Именно в такой модификации под объективы шпионских камер попал Arteon, проходящий дорожные испытания на одной из европейских улиц. Причем автомобиль был практически без маскировки, если не считать защитной пленки, скрывающей форму и рисунок фонарей.