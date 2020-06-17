10 самых популярных в России машин с правым рулем

Фото: toyota.co.uk
В стране с правосторонним движением новые автомобили с правым расположением руля не продают, если речь идет об официальных дилерах, конечно. Зато на вторичном рынке предложений предостаточно. Так что, и по российским дорогам таких авто «бегает» немало. Аналитики подсчитали все «праворульные» машины в автопарке и составили перечень самых популярных. С рейтингом ознакомился портал «АвтоВзгляд».

В автопарке нашей страны на начало 2020 года насчитывалось около 3,4 млн. «легковушек» с рулем, расположенным справа. Причем в основном, как ни странно — это автомобили Toyota. Как подсчитали специалисты «Автостата», на их долю пришлось 60% всех «праворульных» машин, находящихся во владении у россиян.

Да и в ТОП-10 почти все позиции заняли модели этого японского бренда, кроме одной единственной строки. Итак, лидером стала Toyota Corolla с показателем в 325 000 экземпляров. Второе место досталось Corona (108 000 автомобилей) — модели, покинувшей конвейер в 2002 году.

Первую тройку замыкает легендарный Toyota Mark II (около 97 000 единиц), имеющий немало настоящих фанатов. На четвертой и пятой строчках прописались соотвтственно Carina (92 000 штук), представляющая собой модификацию «Короны» со спортивным и более молодежным дизайном, а также Caldina (82 000 авто) — та же «Корона» в кузове универсал. Первая завершила жизненный цикл в 2001 году, вторая — в 2002-м.

  • На фото Toyota Carina 1600GT первого поколения (1970-1977)
  • На фото Honda Fit первого поколения (2001-2007)

Шестым пунктом следует Honda Fit (78 000 хетчбэков), европейским потребителям известный под именем Jazz. Модель и по сей день состоит в продуктовой линейке марки. Осенью 2019 года дебютировал Fit четвертого поколения, чьи продажи на родине стартовали в начале 2020-го.

Далее в хит-параде по порядку расположились компактный Toyota Vitz (77 000 автомобилей), на остальных рынках, кроме внутреннего, продающийся под названием Yaris; Camry (66 000 машин); Vista (65 000 авто) и Ipsum (58 000 экземпляров) — компактвэн, покинувший производство в 2009 году.

Кстати, подавляющее большинство автомобилей с правым расположением руля, а точнее 90%, «проживает» в Дальневосточном регионе и в Сибири. Остальные 10% «раскидало» по оставшейся территории России. Как правило, в руки отечественных автомобилистов такие машины попадают подержанными, ввезенными из Японии. Правда, бывают единичные случаи, когда в нашу страну привозят «праворульные» авто с нулевым пробегом.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, седан, вторичный рынок, подержанные авто, история модели, история, универсал
17 июня 2020
758