10 самых популярных в России машин с правым рулем

В автопарке нашей страны на начало 2020 года насчитывалось около 3,4 млн. «легковушек» с рулем, расположенным справа. Причем в основном, как ни странно — это автомобили Toyota. Как подсчитали специалисты «Автостата», на их долю пришлось 60% всех «праворульных» машин, находящихся во владении у россиян.
Да и в ТОП-10 почти все позиции заняли модели этого японского бренда, кроме одной единственной строки. Итак, лидером стала Toyota Corolla с показателем в 325 000 экземпляров. Второе место досталось Corona (108 000 автомобилей) — модели, покинувшей конвейер в 2002 году.
Первую тройку замыкает легендарный Toyota Mark II (около 97 000 единиц), имеющий немало настоящих фанатов. На четвертой и пятой строчках прописались соотвтственно Carina (92 000 штук), представляющая собой модификацию «Короны» со спортивным и более молодежным дизайном, а также Caldina (82 000 авто) — та же «Корона» в кузове универсал. Первая завершила жизненный цикл в 2001 году, вторая — в 2002-м.
Шестым пунктом следует Honda Fit (78 000 хетчбэков), европейским потребителям известный под именем Jazz. Модель и по сей день состоит в продуктовой линейке марки. Осенью 2019 года дебютировал Fit четвертого поколения, чьи продажи на родине стартовали в начале 2020-го.
Далее в хит-параде по порядку расположились компактный Toyota Vitz (77 000 автомобилей), на остальных рынках, кроме внутреннего, продающийся под названием Yaris; Camry (66 000 машин); Vista (65 000 авто) и Ipsum (58 000 экземпляров) — компактвэн, покинувший производство в 2009 году.
Кстати, подавляющее большинство автомобилей с правым расположением руля, а точнее 90%, «проживает» в Дальневосточном регионе и в Сибири. Остальные 10% «раскидало» по оставшейся территории России. Как правило, в руки отечественных автомобилистов такие машины попадают подержанными, ввезенными из Японии. Правда, бывают единичные случаи, когда в нашу страну привозят «праворульные» авто с нулевым пробегом.