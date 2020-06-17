10 самых популярных в России машин с правым рулем

В автопарке нашей страны на начало 2020 года насчитывалось около 3,4 млн. «легковушек» с рулем, расположенным справа. Причем в основном, как ни странно — это автомобили Toyota. Как подсчитали специалисты «Автостата», на их долю пришлось 60% всех «праворульных» машин, находящихся во владении у россиян.

Да и в ТОП-10 почти все позиции заняли модели этого японского бренда, кроме одной единственной строки. Итак, лидером стала Toyota Corolla с показателем в 325 000 экземпляров. Второе место досталось Corona (108 000 автомобилей) — модели, покинувшей конвейер в 2002 году.

Первую тройку замыкает легендарный Toyota Mark II (около 97 000 единиц), имеющий немало настоящих фанатов. На четвертой и пятой строчках прописались соотвтственно Carina (92 000 штук), представляющая собой модификацию «Короны» со спортивным и более молодежным дизайном, а также Caldina (82 000 авто) — та же «Корона» в кузове универсал. Первая завершила жизненный цикл в 2001 году, вторая — в 2002-м.