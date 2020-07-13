Китайский JAC представил в России «убийцу» «Газели»

Фото: JAC
У нижегородской «Газели NEXT», похоже, в скором времени появится новый конкурент — китайский пассажирский микроавтобус сборки казахстанского завода. Судите сами: в России получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) JAC Sunray. Со спецификациями ознакомился портал «АвтоВзгляд».

Пассажирский JAC Sunray — микроавтобус с полукапотной компоновкой, цельнометаллическим несущим кузовом и задним приводом. Как указано в документе, в длину автомобиль, вмещающий до 16 человек, вытянулся до 6000 мм, в ширину — на 2098 мм при высоте в 2675 мм и колесной базе в 3580 мм.

Россиянам будет доступен автобус с 2,7-литровой дизельной «четверкой» мощностью 149 л. с., сочетающейся с шестиступенчатой «механикой» — без вариантов. Стоит отметить, что «Санреи» на предприятии в Казахстане оснащают еще и 139-сильным дизелем объемом 1,9 л. Но к нам его, похоже, привозить пока не планируют.

Фото: JAC

Передняя подвеска Sunray — независимая пружинная на поперечных рычагах, задняя — зависимая рессорная. В базовой комплектации «бус» получит электронную систему контроля устойчивости и модуль автоматического вызова экстренных служб, срабатывающий при опрокидывании. За доплату авто можно оснастить иммобилайзером, кондиционером, парктрониками, а также предпусковым подогреватель двигателя и «противотуманками».

Какой прайс получит JAC Sunray в наших краях — пока неизвестно. В стране производства авто с таким агрегатом оценивается в 11 800 000 тенге. По актуальному курсу валют сумму можно приравнять к 2 024 600 рублей. Для сравнения: аналогичная «Газель Next» обойдется в 1 750 500 «деревянных».

Кстати, весной прошлого года, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», белорусский МАЗ начал принимать заказы на цельнометаллический фургон под маркировкой МАЗ-365022, а по сути на Sunray с минским шильдом, чьи машинокомплекты поставлялись прямиком из Поднебесной. Планировалась дальнейшая локализация. Но, вероятно, из проекта так ничего и не выросло. Сейчас с официального сайта Минского автозавода модель бесследно исчезла.

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13 июля 2020
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