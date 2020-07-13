Китайский JAC представил в России «убийцу» «Газели»

Пассажирский JAC Sunray — микроавтобус с полукапотной компоновкой, цельнометаллическим несущим кузовом и задним приводом. Как указано в документе, в длину автомобиль, вмещающий до 16 человек, вытянулся до 6000 мм, в ширину — на 2098 мм при высоте в 2675 мм и колесной базе в 3580 мм.

Россиянам будет доступен автобус с 2,7-литровой дизельной «четверкой» мощностью 149 л. с., сочетающейся с шестиступенчатой «механикой» — без вариантов. Стоит отметить, что «Санреи» на предприятии в Казахстане оснащают еще и 139-сильным дизелем объемом 1,9 л. Но к нам его, похоже, привозить пока не планируют.