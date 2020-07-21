Toyota представила свой новый логотип

Вслед за Volkswagen, BMW и Nissan, компания Toyota решила тоже идти в ногу со временем, и сменила привычный для всех логотип на более лаконичный. Сама стилизованная литера «T» стала двухмерной: лишилась игры света и тени, предававшей букве объем. Кроме того, исчезла надпись с названием бренда в нижней части эмблемы, поскольку значок из двух овалов и без того узнаваем во всем мире.
Вместе с лого художники Toyota разработали свежий шрифт. Эмблема найдет применение во всех сферах деятельности автостроителя и подойдут для любых авто, будь то электрокар, беспилотник или автомобиль в традиционном понимании. Но не стоит ждать, что компания начнет оголтело менять знак везде, где только можно. Ребрендинг будет проходить постепенно. Например, замена вывесок в дилерской сети прописана в стратегии развития до 2025 года.
Кстати, программа по продаже подержанных автомобилей Toyota Plus поменяет название на Toyota Approved Used. А первым автомобилем с новым шильдом станет маленький гибридный Yaris, чей запуск в Европе состоится до конца июля 2020 года.
Между тем существует вероятность, что Audi тоже может поменять логотип. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», автостроитель из Ингольштадта запатентовал две новых эмблемы у себя на родине и в Соединенных Штатах. Подробнее об этом можно прочесть — здесь.