Toyota представила свой новый логотип

Toyota Yaris 2020 модельного года
Европейское подразделение компании Toyota презентовало новый логотип. Как узнал портал «АвтоВзгляд», свежий значок будет применяться во всех сферах деятельности марки, но процесс ребрендинга пройдет постепенно.

Вслед за Volkswagen, BMW и Nissan, компания Toyota решила тоже идти в ногу со временем, и сменила привычный для всех логотип на более лаконичный. Сама стилизованная литера «T» стала двухмерной: лишилась игры света и тени, предававшей букве объем. Кроме того, исчезла надпись с названием бренда в нижней части эмблемы, поскольку значок из двух овалов и без того узнаваем во всем мире.

Вместе с лого художники Toyota разработали свежий шрифт. Эмблема найдет применение во всех сферах деятельности автостроителя и подойдут для любых авто, будь то электрокар, беспилотник или автомобиль в традиционном понимании. Но не стоит ждать, что компания начнет оголтело менять знак везде, где только можно. Ребрендинг будет проходить постепенно. Например, замена вывесок в дилерской сети прописана в стратегии развития до 2025 года.

Фото: Toyota

Кстати, программа по продаже подержанных автомобилей Toyota Plus поменяет название на Toyota Approved Used. А первым автомобилем с новым шильдом станет маленький гибридный Yaris, чей запуск в Европе состоится до конца июля 2020 года.

Между тем существует вероятность, что Audi тоже может поменять логотип. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», автостроитель из Ингольштадта запатентовал две новых эмблемы у себя на родине и в Соединенных Штатах. Подробнее об этом можно прочесть — здесь.

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21 июля 2020
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