Toyota представила свой новый логотип

Вслед за Volkswagen, BMW и Nissan, компания Toyota решила тоже идти в ногу со временем, и сменила привычный для всех логотип на более лаконичный. Сама стилизованная литера «T» стала двухмерной: лишилась игры света и тени, предававшей букве объем. Кроме того, исчезла надпись с названием бренда в нижней части эмблемы, поскольку значок из двух овалов и без того узнаваем во всем мире.

Вместе с лого художники Toyota разработали свежий шрифт. Эмблема найдет применение во всех сферах деятельности автостроителя и подойдут для любых авто, будь то электрокар, беспилотник или автомобиль в традиционном понимании. Но не стоит ждать, что компания начнет оголтело менять знак везде, где только можно. Ребрендинг будет проходить постепенно. Например, замена вывесок в дилерской сети прописана в стратегии развития до 2025 года.