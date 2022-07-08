Эксперты рассказали, что ждет автопром и авторынок России

Так, автомобильный журналист Александр Пикуленко, выступавший на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», считает, что автозаводы займутся бейдж-инжинирингом (то есть заменой одной торговой марки на другую) и сборкой «классических» российских авто: внедорожников LADA Niva, «УАЗиков», «Газелей».
А вообще страна располагает производственными мощностями на 3,5 млн. единиц в год. И если удастся привлечь иностранные компании (как JAC привлекли на завод «Москвич»), то мы получим довольно много машин.
— Ну, подумаешь, эмблема — да Бог с ним, какая на них эмблема, лишь бы ездили, — справедливо заметил г-н Пикуленко.
Что же касается авторынка, то его спасет от гибели параллельный импорт, благодаря которому в страну будут поступать «дорогие игрушки», а также подержанные «праворульки» из Японии. «Я был недавно во Владивостоке, видел, что там творится на таможенном складе», — отметил наш эксперт.
Того же мнения придерживается директор Передовой инженерной школы Московского Политеха Пабло Итурралде. По его словам, в России действительно появится много новых автомобилей, поставляемых из-за рубежа по схеме параллельного импорта. Другое дело, что они, вероятнее всего, будут слишком дорогими.
Эксперт напомнил об опыте Китая и Кореи. Эти страны, чтобы подержать родной автопром, в свое время ввели на ввозимые машины огромные таможенные пошлины. Остается надеяться, что Россия по тому же пути не пойдет. Ведь если импортные авто подорожают на 30%, то покупать их массово не перестанут. А если на 300% — то желание приобретать иномарку россиян пропадет у всех россиян поголовно.
А вообще будущее отрасли во многом зависит от Правительства РФ — и речь не только о таможенных пошлинах. Крайне важно, чтобы власти, помимо прочего, поддержали отечественные автозаводы и уделили достаточно внимания образованию — то есть воспитанию следующего поколения инженеров. Ну и, разумеется, задумались о стимулировании производства автокомпонентов.
Взять в качестве примера микроэлектронику. Проблемы с ней начались еще во времена пандемии, и ее можно было оперативно решить. Мы давно отказались бы от импортных чипов, перейдя на собственные, пусть и не такие компактные, но средств на это никто не выделил.
А более подробно об этом и многом другом — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», посвященной теме создания чисто российского автомобиля с нуля за 3—4 года: посмотреть ее можно здесь.