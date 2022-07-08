Эксперты рассказали, что ждет автопром и авторынок России

Так, автомобильный журналист Александр Пикуленко, выступавший на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», считает, что автозаводы займутся бейдж-инжинирингом (то есть заменой одной торговой марки на другую) и сборкой «классических» российских авто: внедорожников LADA Niva, «УАЗиков», «Газелей».

А вообще страна располагает производственными мощностями на 3,5 млн. единиц в год. И если удастся привлечь иностранные компании (как JAC привлекли на завод «Москвич»), то мы получим довольно много машин.

— Ну, подумаешь, эмблема — да Бог с ним, какая на них эмблема, лишь бы ездили, — справедливо заметил г-н Пикуленко.