Как Opel Combo Life нашел живое прошлое на Ярославщине

Многие жители и гости столицы не догадываются, что огромный медвежий угол у густонаселенной Москвы совсем под боком — в ста километрах. Неслучайно на гербе Ярославской области красуется медведь. Сколько не борозди просторы этой живописной губернии, а на «белые пятна» в отдалённой глуши все равно нарвешься. Впрочем, наверняка, это можно сказать о всех регионах матушки России — и слава Богу.

Относительный эконом-вариант

Времена нынче нелегкие, шиковать не приходится, вот мы и выбрали для путешествия относительный эконом-вариант — Opel Combo Life с дизельным 1,6-литровым дизельным мотором мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Хотя сложно привыкнуть, что в нынешние времена подобный эконом-вариант обойдется минимум в 2 284 000 рублей.

Напомним, что «каблучек» приходится кровным братом известных рабочих лошадок Citroen Berlingo и Peugeot Partner предыдущего поколения. Их роднит не только общая платформа PF2, но и фактически все остальное. Даже внешне Opel отличается от «французов» только решеткой радиатора и логотипами. Так что своей незатейливой и слегка старомодной внешностью он вполне вписался в нашу нехитрую среднерусскую пастораль.