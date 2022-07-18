Как Opel Combo Life нашел живое прошлое на Ярославщине

Многие жители и гости столицы не догадываются, что огромный медвежий угол у густонаселенной Москвы совсем под боком — в ста километрах. Неслучайно на гербе Ярославской области красуется медведь. Сколько не борозди просторы этой живописной губернии, а на «белые пятна» в отдалённой глуши все равно нарвешься. Впрочем, наверняка, это можно сказать о всех регионах матушки России — и слава Богу.
Относительный эконом-вариант
Времена нынче нелегкие, шиковать не приходится, вот мы и выбрали для путешествия относительный эконом-вариант — Opel Combo Life с дизельным 1,6-литровым дизельным мотором мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Хотя сложно привыкнуть, что в нынешние времена подобный эконом-вариант обойдется минимум в 2 284 000 рублей.
Напомним, что «каблучек» приходится кровным братом известных рабочих лошадок Citroen Berlingo и Peugeot Partner предыдущего поколения. Их роднит не только общая платформа PF2, но и фактически все остальное. Даже внешне Opel отличается от «французов» только решеткой радиатора и логотипами. Так что своей незатейливой и слегка старомодной внешностью он вполне вписался в нашу нехитрую среднерусскую пастораль.
Где-то между Угличем и Рыбинском
Маршрут Москва — Сергиев Посад — Калязин — Углич — Мышкин — Рыбинск — один из самых популярных вариантов добраться из столицы к Золотому кольцу на Ярославщине. Тут и паломнические святыни Свято-Троицкой лавры в Сергиевом Посаде, и самый грустный пейзаж на Руси с затопленной колокольней в Калязине, и живописные волжские набережные Углича, и город мышей и музеев, и конечная точка — купеческий центр на Верхней Волге с восстановленной исторической застройкой. Одним словом, есть что посмотреть.
Но далеко не все знают, что между Угличем и Рыбинском есть любопытное местечко, которое не указано в больших путеводителях. В двадцати километрах от Углича, на правом берегу Волги, приютилось старинное и уникальное сельцо Учма. Если бы мы случайно не обратили внимание на дорожный указатель с надписью «Музей Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни», то благополучно промчались бы мимо. К счастью, обзорность в Opel Combo Life, как в аквариуме, поэтому шансов не заметить указатель здесь ничтожно мало…
Черное и белое в Opel Combo Life
Впервые отправляясь на этом «каблучке» в путешествие, скорее всего любой водитель сразу оценит его добрый и покладистый нрав. Но найдется здесь и пара недосказанностей, с которыми придется смириться. Например, понадобится время, чтобы привыкнуть к такому типичному признаку французского автопрома, как регулировка стеклоподъемников, установленная на центральной консоли.
Ещё один «эксклюзив» Opel Combo Life — в вещевом отсеке над панелью приборов, в верхней части торпедо, прячутся три провода с разъемами USB. Чтобы ими воспользоваться, соседу придется к ним постараться дотянутся. На ходу это будет явно мешать водителю, так что остаётся догадываться, почему инженеры остановились на столь спорном решении. Кстати, и розетка в салоне Opel Combo Life всего одна — в прикуривателе. Тоже незачет.
Среди главных достоинств «Опеля» — огромное количество больших и малых вещевых отсеков, отделений, кармашков, разбросанных по всему салону. На спинках передних сидений для пассажиров «галерки» установлены откидные столики. Кроме того, как уже было сказано, здесь великолепная обзорность, массивные боковые зеркала и удобная высокая водительская посадка.
Opel Combo Life несказанно радует большими размерами салона, широкими проемами дверей, а в особенности высокими потолками, как в квартирах сталинского дома. Ну, и приятный бонус в любом путешествии — вместительный багажник размером 675 л под полкой. Так что, если не считать указанных огрехов, статус семейного автомобиля для туристических марш-бросков этот «каблучок» вполне оправдает.
Живое прошлое
Первое, на что обращает внимание заезжий турист, впервые попавший в село Учма, — ряды традиционных бревенчатых изб, нетронутых сайдингом. Едва ли не на каждом фасаде или заборе висят старые фото хозяев. Чем дальше вглубь села, тем краше избы, и уютнее дворы. А у самой околицы возвышается великолепная шатровая деревянная церковь, выполненная в традиционном северном стиле.
Напротив храма, прямо на пологом берегу Волги, за старинными резными воротами, возвышаются традиционные деревенские постройки — часовня, амбары, конюшня, бани. Это и есть территория «Музея судьбы русской деревни», где представлены уникальные экспозиции «История бывшей Кассиановой Пустыни и ее людей» (когда-то рядом с Учмой располагался этот монастырь), «Один день из жизни деревни», «Своя лодка», «Старухи о любви», «Музей дыр и заплат». Названия говорят сами за себя.
Двадцать лет назад этот частный музей создала местная семейная пара, которая чаще всего и проводит здесь экскурсии. Само общение с ними оставляет яркое и незабываемое впечатление.
Главное отличие музея в Учме от других похожих экспозиций деревенской культуры в том, что здесь живут люди, а вместе с ними уживаются и старые традиции. Его создателям удалось сформировать уникальную неформальную атмосферу свободного творчества. В итоге местные жители оказались причастными к истории, а гостям здесь легко погрузиться в живое прошлое и связать времена и смыслы.
В Учме можно воспользоваться лодкой для самостоятельной прогулки, заранее заказать чаепитие и экскурсию по живописному лесу. Так что любителям старины, кто еще не знает о существовании этого «места силы» на пути в Рыбинск — добро пожаловать. Всю информацию об Учме легко найти в Сети.
И зимой, и летом
Наш «каблучок» не терялся ни на разбитом асфальте провинциальных дорог, ни на грунтовых сельских улицах. Амортизаторы Opel Combo Life хоть и не назовешь энергоемкими, но с умеренным бездорожьем он вполне справлялся. На трассе он демонстрировал неплохую плавность хода и уверенно держал траекторию движения.
Работа пятиступенчатой «механики» во время путешествия совсем не утомила. Ход сцепления растянутый, при этом «каблучек» трогается мягко, и коробка переключается легко. 1.6-литровый турбодизель мощностью 90 л. с. далек от спортивных амбиций, зато его главное достоинство — расход всего 7 л на 100 км в смешанном стиле.
Opel Combo Life неплохо адаптирован под российские условия. Здесь установлен аккумулятор увеличенной емкости (70 А. ч), металлическая защита картера и пятилитровый бачок омывателя. Список «зимних опций» включает обогреваемые лобовое стекло, передние сидения и зеркала. Так что комфортную жизнь Opel Combo Life обещает в путешествиях и зимой, и летом…