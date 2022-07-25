Где начинается Русский Север, и почему туда следует ехать именно летом

Конечно, далеко не каждый человек отважится провести часть своего летнего отпуска не на ласковых пляжах южных морей, а на хмурых берегах Белого озера, Шексны и Вологды. Но в том-то все и дело — чтобы заболеть Русским Севером, к этому нужно хорошенько подготовиться.
Там, где много неба
Прежде, чем взять курс на север, имеет смысл заблаговременно узнать древнюю историю освоения этого бескрайнего труднопроходимого пространства нашими предками — новгородцами и ростовчанами. Желательно заранее открыть для себя уникальные шедевры северного деревянного зодчества, услышать поморские сказы Шергина и Писахова, почитать «северную прозу» Казакова, Белова, Абрамова и «северную лирику» Рубцова, узнать про опыт «нестяжателей», и иметь представление, кто такой Нил Сорский. Ну, и, конечно, нельзя не проникнутся суровым северным пейзажем, где нет ничего лишнего и всегда очень много неба. Даже, если он изображен на картинке.
Если вы все это для себя заранее откроете, то Русский Север предстанет перед вами во всей своей неповторимой аскетической красоте. Ведь главная особенность этого края в том, что из-за их отдаленности и труднодоступности обиход и уклад местных жителей меньше всего поддавались чужому влиянию. В течение веков здесь сложилась культурная автономия, где особенно чтились традиции и сохранялось более чуткое отношение к внешнему вмешательству. На Русский Север не дошла Орда, в этих местах не было крепостного права, здесь до сих пор сохранилось множество традиционных промыслов и, конечно же, особый певучий северный диалект русского языка.
«Каблучок-турист» — все за и против
Opel Combo Life с высоким кузовом и огромной площадью остекления — беспроигрышный вариант, чтобы наслаждаться просторами Русского Севера. Обзорность в салоне «каблучка» великолепная, и даже в хмурую погоду здесь светло, как в ясный полдень. В этом отношении Opel Combo Life — идеальный турист.
А еще из туристических опций здесь в наличии откидные столики на спинках передних сидений. Хотя облокачиваться на них следует с осторожностью — особой прочностью они не отличаются, а этот момент хотелось бы доработать.
В общем целом богатым оснащением машинка не похвалится. Тот факт, что розетка на 12 л здесь всего лишь в одном экземпляре — будет настоящим «ударом» для путешественников. В списке опций «каблучка» отсутствует обогрев задних сидений. Зато в Opel Combo Life огромный багажник для всей семьи — 675 л под полкой. А кроме того, «каблучок» подготовлен для российских условий. Тут и аккумулятор увеличенной емкости (70 Ач), и металлическая защита картера, и пятилитровый бачок омывателя. Список «зимних опций» включает обогреваемые лобовое стекло, передние сидения и зеркала.
На юге Русского Севера
На общей площади, которая занимает Вологодская область, уместится территория Греции со всеми ее островами, и еще останется место для целого Кипра. Поэтому за неделю поездки мы успели исследовать только южную часть этой губернии, которую в давние времена покрывали непроходимые Комельские леса. Здесь же находится главный город этих земель — древняя Вологда.
Пожалуй, самое известное и таинственное место на юге Вологодчине — это колыбель Руси Белозерье. Здесь, на хмурых берегах Белого, Сиверского и Ферапонтова озер суровый северный дух раскрывается не только в древней истории этих владений, но и в созерцательных пейзажах с зеркальной гладью водоемов и бескрайним северным небом. Но главной достопримечательностью в любых точках мира остаются местные жители, которые хранят древние традиции своей малой Родины. Встречи с ними всегда незабываемы.
Именно в Белозерье находятся знаковые для русской истории и культуры «места силы», где хотелось бы задержаться не на один день. Например, необязательно быть воцерковленным человеком, чтобы почувствовать, как открывается небо во фресках мастера-иконописца XV-XVI веков Дионисия. Для этого достаточно войти в Собор Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтовой Белозерской обители и рассмотреть его древние своды.
В 20 километрах от неё, на берегу Сиверского озера, находится знаменитая Кирилло-Белозерская обитель. Это один из самых больших по площади монастырей в России, потому что когда-то он был крупнейшим культурным и духовным центром всего Русского Севера. Во время исчерпывающей экскурсии местный монах раскрыл особые смыслы случившихся здесь событий.
Ну, и, конечно, как не посетить главный город этого края — Белозерск, с незапамятных времен приютившийся на берегу одноименного озера. Когда-то в IX веке здесь правил брат Рюрика — Синеус. Самые незабываемые впечатления оставил частный Музей лодок, организованный местным энтузиастом. К сожалению, он один из последних мастеров, владеющих традиционными секретами изготовления уникальных лодок-белозерок. Местной молодежи такое ремесло уже неинтересно…
Жирный плюс Opel Combo Life
Еще один жирный плюс в пользу того, что Opel Combo Life хорош для семейных путешествий, — его умеренный аппетит. Дизельный 1,6-литровый мотор мощностью 90 л. с. и пятиступенчатая «механика» ощутимо экономят семейный бюджет. Ведь реальный расход «Опеля» в смешанном стиле составляет всего 7 л на 100 км.
Конечно, «каблучок» с таким арсеналом под капотом не отличается проворным нравом и задорной динамикой. На загородных трассах при обгонах фур выручает механическая коробка передач, которая позволяет выдержать обороты в нужном диапазоне.
При этом работа пятиступенчатой «механики» радует внятным переключением скоростей, а настройки сцепления — мягким стартом. Во время затяжного марш-броска орудовать «ручкой» совсем неутомительно. На шоссе «Опель» выдает неплохую плавность хода, великолепно держит дорогу, а комфортные настройки руля позволяют получать удовольствие от движения.
«Каблучку» довелось не только полетать вдоль автобанов, но и вдоволь потрястись как на разбитом провинциальном асфальте, так и на грунтовых сельских «направлениях». Вот здесь-то Opel Combo Life с короткоходными амортизаторами изрядно понервничал. Его подвеска явно не для таких дорог, а металлическая защита картера при клиренсе в 175 мм здесь весьма к месту.
Вологда и окрестности
Веками обособленные жители Русского Севера бережно хранили свою культуру из поколения в поколение. Однако в ХХ веке внешняя гармония местных городов с их уникальным зодчеством не устояла под натиском безликой советской архитектуры. Вспоминаются слова писателя-деревенщика Виктора Астафьева «Какой же советский поселок и без бараков».
Увы, и древний град Вологда, и Белозерск, и Кириллов, где находится одноименная обитель, как и другие города Русского Севера, до безобразия обезличены советской эпохой. Единственное, что напоминает о традиционной вологодской старине, так это уцелевшие памятники архитектуры в историческом центре, а также комплекс Спасо-Прилуцкого монастыря. В остальном Вологда — типичный советский город.
Впрочем, это не помешает с головой окунуться в местную историю и культуру. Главное — обязательно прогуляться с экскурсией по центральной площади и вдоль живописной набережной. Именно здесь сосредоточены главные вологодские достопримечательности: Софийский собор, колокольня вологодского Кремля, роскошные купеческие особняки и знаменитые дома с резным палисадом. И, конечно, стоит заглянуть на окраину города, чтобы посетить величественный Спасо-Прилуцкий монастырь. Лучше местного монаха об истории этой обители вряд ли кто расскажет.
Не менее интересные исторические достопримечательности находятся и в окрестностях Вологды. Главные из них — Архитектурно-этнографический музей «Семенково» и усадьба дворян Брянчаниновых. Первый вариант оценят любители традиционной деревенской культуры. В Семенково собраны со всей Вологодчины старинные храмы, часовни, избы, амбары, мельницы и прочие деревенские хозяйственные постройки.
Второй вариант — усадьба Брянчаниновых — оценят любители дворянского быта. Здесь можно не только взять экскурсию по роскошному усадебному дому, но и прогуляться по живописным аллеям ландшафтного парка. Ценителям русской истории и культуры скучно точно не будет.
«Каблучок» — и турист, и разнорабочий
Как и водителю не будет скучно управлять Opel Combo Life, а пассажирам — путешествовать в его просторном салоне. Конечно, нехитрые апартаменты выдают в «Опеле» сугубо утилитарного персонажа. Но при всем отсутствии эстетических излишеств, салон спроектирован практично — здесь очень много места и предостаточно вещевых отделений самого разного калибра.
Напомним, что «каблучок» надежно проверен временем. Ведь он копирует своих одноплатформенников, хорошо известных Citroen Berlingo и Peugeot Partner предыдущего поколения. Французское наследство хорошо проглядывается и в незатейливом экстерьере, и в ораганах управления. Например, клавиши регулировки стеклоподъемников расположены на центральной консоли.
В общем целом Opel Combo Life — великолепная «рабочая лошадка», которая пригодится в семье и в качестве сговорчивого хозяйственного разнорабочего, и как комфортный турист-дальнобойщик. Две тысячи километров семейного путешествия на этом «каблучке» прошли на одном дыхании и оставили самые приятные впечатления.