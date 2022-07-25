Где начинается Русский Север, и почему туда следует ехать именно летом

Конечно, далеко не каждый человек отважится провести часть своего летнего отпуска не на ласковых пляжах южных морей, а на хмурых берегах Белого озера, Шексны и Вологды. Но в том-то все и дело — чтобы заболеть Русским Севером, к этому нужно хорошенько подготовиться.

Там, где много неба

Прежде, чем взять курс на север, имеет смысл заблаговременно узнать древнюю историю освоения этого бескрайнего труднопроходимого пространства нашими предками — новгородцами и ростовчанами. Желательно заранее открыть для себя уникальные шедевры северного деревянного зодчества, услышать поморские сказы Шергина и Писахова, почитать «северную прозу» Казакова, Белова, Абрамова и «северную лирику» Рубцова, узнать про опыт «нестяжателей», и иметь представление, кто такой Нил Сорский. Ну, и, конечно, нельзя не проникнутся суровым северным пейзажем, где нет ничего лишнего и всегда очень много неба. Даже, если он изображен на картинке.

Если вы все это для себя заранее откроете, то Русский Север предстанет перед вами во всей своей неповторимой аскетической красоте. Ведь главная особенность этого края в том, что из-за их отдаленности и труднодоступности обиход и уклад местных жителей меньше всего поддавались чужому влиянию. В течение веков здесь сложилась культурная автономия, где особенно чтились традиции и сохранялось более чуткое отношение к внешнему вмешательству. На Русский Север не дошла Орда, в этих местах не было крепостного права, здесь до сих пор сохранилось множество традиционных промыслов и, конечно же, особый певучий северный диалект русского языка.