Стало известно, когда вступает в силу ГОСТ для ретромобилей

С 1 марта начинает работать ГОСТ Р 58686−2019 с длинным названием «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».

Документ будет действовать для мотоциклов и «легковушек», а также для прицепов возрастом от 30 лет и старше. Кроме того, под госстандарт попадут автобусы, грузовики и прицепы к ним, в том случае, если они «прожили» более 50 лет и к тому же не перевозят в коммерческих целях пассажиров и грузы.

Но чтобы попасть под новый ГОСТ, этого не достаточно. Легковые олдтаймеры и ретрогрузовики должны быть укомплектованы оригинальными моторами, кузовом и рамой (последней — в том случае, если ее наличие предусмотрено конструкцией), а также сохранены или отреставрированы до первоначального вида.