Для машин старше 10 лет готовят разорительный экологический штраф

Стали известны подробности того, как в ближайшем будущем местные власти будут зарабатывать деньги на владельцах машин с неопределенным экологическим классом мотора.
Максим Строкер

Появившиеся совсем недавно в знаки, запрещающие въезд неэколгичных автомобилей в те или иные локации, уже в ближайшее время могут превратиться в самые настоящие пограничные столбы, запрещающие жителям крупных городов свободно перемещаться по территории своей малой Родины.

Суть готовящихся Минтрансом новаций, вкратце, заключается в следующем. За нарушение требований знаков, запрещающих въезд на ту или иную территорию машин неподходящего экологического класса, ведомство хочет ввести повышенный штраф — не 500 рублей, как сейчас, а заметно выше. По крайней мере, так утверждает «Коммерсант».

Куда можно, а куда нельзя соваться транспорту с двигателем того или иного экологического класса (Евро-0, Евро-1, Евро-2, Евро-4 и выше), по идее, будут определять местные власти. Но уже сейчас понятно, что главными кандидатами в «экологически чистые зоны» можно считать центры мегаполисов (туда стремится много всякого транспорта), жилые и зеленые зоны (тут людям нужно чистым воздухом дышать).

Исходя из такой логики, для неэкологичных машин следует закрыть вообще все крупные населенные пункты. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что экологический класс стали вписывать в российские ПТС только с 2008-го года.

Авто старше этого возраста в России — почти треть всего автопарка. То есть, с формальной точки зрения, что древние «жигули», что 10-летний Mercedes S-класса — одно и то же, то есть экологически «бесклассовые» транспортные средства. В связи с этим возник вопрос о необходимости как-то присвоить этим почти 20 миллионам авто экологические классы.

Заставить их владельцев массово ходить по сертификационным организациям и платить там многие тысячи рублей за бумажки-справки? Или автоматически присвоить им всем какой-нибудь «нулевой» экологический класс?

С ответом на эти вопросы Минтранс должен определиться к октябрю 2019-го года. И, скорее всего, чиновники пойдут по пути минимального сопротивления. Это будет означать для миллионов пенсионеров или просто небогатых российских автовладельцев, эксплуатирующих старые иномарки, по надежности и качеству дающие немалую фору современным «пластиковым» дорогим игрушкам на колесах, только одно!

Да, их фактически лишат возможности пользоваться своей собственной машиной для поездок по родному населенному пункту — под страхом крупных «экологических» штрафов с вездесущих комплексов автоматической фиксации.

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4 марта 2019
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