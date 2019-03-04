Для машин старше 10 лет готовят разорительный экологический штраф

Появившиеся совсем недавно в знаки, запрещающие въезд неэколгичных автомобилей в те или иные локации, уже в ближайшее время могут превратиться в самые настоящие пограничные столбы, запрещающие жителям крупных городов свободно перемещаться по территории своей малой Родины.

Суть готовящихся Минтрансом новаций, вкратце, заключается в следующем. За нарушение требований знаков, запрещающих въезд на ту или иную территорию машин неподходящего экологического класса, ведомство хочет ввести повышенный штраф — не 500 рублей, как сейчас, а заметно выше. По крайней мере, так утверждает «Коммерсант».

Куда можно, а куда нельзя соваться транспорту с двигателем того или иного экологического класса (Евро-0, Евро-1, Евро-2, Евро-4 и выше), по идее, будут определять местные власти. Но уже сейчас понятно, что главными кандидатами в «экологически чистые зоны» можно считать центры мегаполисов (туда стремится много всякого транспорта), жилые и зеленые зоны (тут людям нужно чистым воздухом дышать).

Исходя из такой логики, для неэкологичных машин следует закрыть вообще все крупные населенные пункты. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что экологический класс стали вписывать в российские ПТС только с 2008-го года.