Как нарваться на штраф, делая в своем автомобиле фото для Инстаграм

Нет, мы не будем говорить об «инстаграмщиках», вываливающих в социальные сети фотографии из-за руля, сделанные, естественно, на полном ходу. В нашей стране, в отличие, например, от Израиля или Германии, не так строго отслеживают использование мобильника во время движения — протоколы за сие нарушение выписываются крайне редко.
Впрочем, есть масса других способов нарваться на принудительное пополнение государственной казны, всего лишь сфотографировавшись внутри или рядом с автомобилем. Портал «АвтоВзгляд» сходу насчитал целых пять вариантов, прогулявшись по пользовательским страничкам в соцсетях.
Так чего же делать не нужно, чтобы не попасть на штраф за снимок с машиной?
ВСЕ И СРАЗУ
Особо «замороченные» блогеры не только тщательно продумывают для «случайной» фотосессии прикид и до блеска отмывают автомобиль, но и подбирают нужные локации. Такие, чтобы на фоне где-то вдалеке красовались башни комплекса «Москва Сити», водоем, парк или какое-либо другое великолепие, которое непременно «залайкают» подписчики.
В погоне за яркими снимками, такие товарищи нередко нарушают ПДД. Они заезжают на газоны, пляжи, паркуются в запрещенных местах (Крымский мост и толпы оштрафованных туристов тому подтверждение).
Повторять за ними не нужно — у них денег куры не клюют. А санкции, между прочим, не детские: тот же газон выудит из кошелька от 4000 рублей, а пляж, мост или любая другая «стоянка», создавшая препятствие остальным — от 3000 целковых.
ПО ПИВАСИКУ
Порой для зашкаливающей крутости снимка автомобиля и симпатичного пейзажа не хватает, и тогда в ход идут подручные средства. Нередко заядлые «инстаграмщики» используют в качестве реквизита открытую бутылочку пива. Мол, смотрите — рабочий день окончен, я вот уже подъехал к дому, вылез из машины и тут же начал отдыхать. А, и сигаретку еще зажмут в зубах для антуража.
«Чик» — фотография сделана: можно нормально припарковать автомобиль, заглушить двигатель и… Начать объяснять сотрудникам ГИБДД, случайно проезжавшим мимо, что плана ехать куда-либо не было, и вообще бутылка чужая. Исход всем известен — штраф 30 000 рублей, лишение «прав» до двух лет или даже арест.
Кстати, про сигаретку мы тоже неспроста упомянули. При желании правоохранители могут привлечь вас к ответственности за курение в общественном месте, коим является и зона у подъезда жилого дома. Готовьте от 500 до 1500 рублей или от 2000 до 3000, если фотографируетесь на детской площадке.
МИМО ПРОХОДИЛ
— О, а сфоткай меня с этой необычной «бэхой», — просит вас друг, помешанный на автомобилях. Через пару минут довольный «инстаграмщик» уже получает первые «лайки» и восторженные комментарии, а через несколько недель — судебный иск. Как за что? За то, что без спроса опубликовал фотографию, на которой отчетливо видны регистрационные знаки чужого автомобиля.
Выкладывать в интернет фотографии людей без их согласия во многих случаях запрещено. То же, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, касается снимков, по которым можно сделать выводы о частной жизни гражданина. А государственный номер — это персональная информация. По регистрационному знаку можно выяснить, кому принадлежит машина, где проживает владелец и так далее.
Конечно, крайне маловероятно, что кто-то станет «заморачиваться» и взыскивать компенсацию морального вреда из-за невинной фотографии, но мало ли с чьим автомобилем вы случайно «заселфитесь». По словам юристов, в таких случаях, как правило, нарушители «теряют» по 10 000—15 000 рублей. Готовы вы отдать такие деньги, чтобы удивить подписчиков?
НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ
Еще одна идея для эффектной фотографии — на полном ходу высунуться в люк или окно машины. Главное, чтобы в соседнем ряду ехал товарищ, готовый этот момент запечатлеть. «Ну, а здесь-то что не так?» — спросите вы. Все просто: по ПДД, пассажиры — их туловища и конечности — должны находиться в специально отведенных местах. В противном случае штраф — 1000 рублей за езду «вне сиденья» и еще 500 — за отсутствие ремня безопасности.
СТРАСТНАЯ КРАСОТКА
Дабы привлечь внимание мужской половины социальных сетей, некоторые дамы решаются на отчаянный шаг — обнаженную фотосессию в салоне автомобиля. Да, подобные снимки мужчин завораживают: кожаные кресла, умопомрачительное белье, аппетитные формы.
Но, девочки, они того не стоит. Если свидетелем пикантных съемок станет несовершеннолетний ребенок, то вас привлекут к уголовной ответственности за «развратные действия». Как вам перспектива оказаться за решеткой на 15 лет? Оттуда красивых «селфи» не наснимаешь. Хотя…