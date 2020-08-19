Как нарваться на штраф, делая в своем автомобиле фото для Инстаграм

Нет, мы не будем говорить об «инстаграмщиках», вываливающих в социальные сети фотографии из-за руля, сделанные, естественно, на полном ходу. В нашей стране, в отличие, например, от Израиля или Германии, не так строго отслеживают использование мобильника во время движения — протоколы за сие нарушение выписываются крайне редко.

Впрочем, есть масса других способов нарваться на принудительное пополнение государственной казны, всего лишь сфотографировавшись внутри или рядом с автомобилем. Портал «АвтоВзгляд» сходу насчитал целых пять вариантов, прогулявшись по пользовательским страничкам в соцсетях.

Так чего же делать не нужно, чтобы не попасть на штраф за снимок с машиной?