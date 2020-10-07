Обязан ли водитель в припаркованном автомобиле предъявлять документы сотруднику ГИБДД

Напомним, что согласно п. 2.1.1 ПДД, водитель обязан иметь при себе и передавать на проверку сотруднику ГИБДД, если тот пожелает, «права», свидетельство о регистрации ТС и прицепа при наличии такового, полис ОСАГО, а также лицензию такси, путевой лист и специальные разрешения в случае с коммерческим транспортом. Кроме того, гаишник может попросить предъявить документ, подтверждающий инвалидность, если заметит на машине соответствующей наклейки.

В пункте же 1.2 свода дорожных законов сказано, что «водитель — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо», а также тот, кто только осваивает искусство управления автомобилем. Из этого, вроде как, следует, что человек, сидящий за рулем припаркованной машины, водителем не является, а значит и никакие документы предъявлять сотрудникам ГИБДД он не обязан.

Но на самом деле это не совсем так.