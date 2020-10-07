Обязан ли водитель в припаркованном автомобиле предъявлять документы сотруднику ГИБДД

Напомним, что согласно п. 2.1.1 ПДД, водитель обязан иметь при себе и передавать на проверку сотруднику ГИБДД, если тот пожелает, «права», свидетельство о регистрации ТС и прицепа при наличии такового, полис ОСАГО, а также лицензию такси, путевой лист и специальные разрешения в случае с коммерческим транспортом. Кроме того, гаишник может попросить предъявить документ, подтверждающий инвалидность, если заметит на машине соответствующей наклейки.
В пункте же 1.2 свода дорожных законов сказано, что «водитель — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо», а также тот, кто только осваивает искусство управления автомобилем. Из этого, вроде как, следует, что человек, сидящий за рулем припаркованной машины, водителем не является, а значит и никакие документы предъявлять сотрудникам ГИБДД он не обязан.
Но на самом деле это не совсем так.
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Иван Екимсеев, юрист Бюро адвокатов «Де-юре», вне зависимости от того, заглушен двигатель автомобиля или нет, гаишник вправе проверять документы в ряде случаев. Например, если водитель пришвартовался в неположенном месте или совершил какую-либо другую шалость, следуя к стоянке. Ну а как он иначе составит протокол об административном правонарушении без «прав» и СТСки?
К тому же, сотрудник ГИБДД может потребовать документы, если заметит, что припаркованный автомобиль подходит под описание машины, на которую ведется «охота» по плану «Перехват» или розыскной ориентировке. А сей пункт, как мы понимаем, дает гаишнику полную свободу действий: сошлется на эту причину, и не «докопаешься» — сколько машин нынче в розыске.
Не стоит препираться со стражем дорожного порядка и в том случае, если он попросит, помимо обычных «водительских» карточек, еще и гражданский паспорт. Инспектор — в первую очередь сотрудник полиции, а закон позволяет ему проверять у граждан (причем не только моторизованных) документ, удостоверяющий личность.
— Так ведь есть же водительская «корочка», зачем ему паспорт?
Дело в том, что согласно федеральному закону «О безопасности дорожного движения», водительское удостоверение лишь подтверждает право на управление транспортными средствами тех или иных категорий. Да, предъявив «права», можно приобрести табачную или алкогольную продукцию, поскольку в них указывается дата рождения гражданина. Но в перечень документов, удостоверяющих личность, они сегодня не входят.
По словам нашего эксперта, для проверки паспорта у сотрудника ГИБДД (или любого другого полицейского) также должны быть веские основания. Скажем, подозрение, что гражданин совершил преступление или находится в розыске. Опять же, никакой конкретики — по факту правозащитники могут «пристать» к любому: прохожему, водителю, пассажиру, человеку, сидящему за рулем припаркованной машины.
Резюмируя все выше сказанное — сотрудник ГИБДД имеет право проверять документы у водителя, даже если двигатель автомобиля заглушен. Из любопытства, конечно, можно поинтересоваться, с какой целью он это делает, но надеяться услышать в ответ что-то вразумительное не стоит. Как не стоит и ругаться, обвиняя инспектора в превышении полномочий — не докажете, а настроение всем испортите.