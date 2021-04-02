Как лучше всего следут поступать водителю, сбившему пешехода

После столкновения с пешеходом — вне зависимости от того, где именно произошла авария — необходимо остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить «треугольник». А дальше, согласно п. 2.6 ПДД, водителю нужно «принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию». И вот здесь сразу возникает несколько вопросов.

Для начала, что такое первая помощь, что именно надо делать? Речь идет о тех приемах, которым обучают курсантов в автошколах: искусственное дыхание, остановка кровотечения жгутом, обеспечение покоя и свободного доступа кислорода. Однако нужно быть предельно осторожным — не переворачивать пострадавшего, не переносить, ни в коем случае не давать ему никаких таблеток. Все это может усугубить и без того проблемную ситуацию.

После оказания этой самой первой помощи следует вызвать «Скорую»: описать состояние пострадавшего и спросить, чем ему еще можно помочь до приезда медиков. А как поступить, если дежурный предупреждает, что врачей придется ждать слишком долго? Отменить вызов и доставить потерпевшего в больницу самостоятельно?