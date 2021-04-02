Как лучше всего следут поступать водителю, сбившему пешехода

После столкновения с пешеходом — вне зависимости от того, где именно произошла авария — необходимо остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить «треугольник». А дальше, согласно п. 2.6 ПДД, водителю нужно «принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию». И вот здесь сразу возникает несколько вопросов.
Для начала, что такое первая помощь, что именно надо делать? Речь идет о тех приемах, которым обучают курсантов в автошколах: искусственное дыхание, остановка кровотечения жгутом, обеспечение покоя и свободного доступа кислорода. Однако нужно быть предельно осторожным — не переворачивать пострадавшего, не переносить, ни в коем случае не давать ему никаких таблеток. Все это может усугубить и без того проблемную ситуацию.
После оказания этой самой первой помощи следует вызвать «Скорую»: описать состояние пострадавшего и спросить, чем ему еще можно помочь до приезда медиков. А как поступить, если дежурный предупреждает, что врачей придется ждать слишком долго? Отменить вызов и доставить потерпевшего в больницу самостоятельно?
Да, все тот же п.2.6 ПДД гласит, что в подобных ситуациях пострадавшего необходимо отправить в медицинское учреждение на попутном или собственном транспорте. Главное, чтобы врачи по приезде зафиксировали ваши фамилию и госномер автомобиля, ознакомившись с гражданским паспортом и свидетельством о регистрации ТС. В противном случае благое дело будет считаться оставлением места ДТП со всеми вытекающими.
Впрочем, даже несмотря на вполне однозначную формулировку в Правилах, юристы не рекомендуют водителям самостоятельно транспортировать потерпевшего в больницу. И дело, конечно же, не в лишении «прав» за побег с места аварии. У пострадавшего могут быть скрытые повреждения, которые приведут к летальному исходу во время поездки. Как вы думаете, на кого в таком случае «повестят» смерть пешехода?
Еще один вопрос, связанный с медиками — а нужно ли обращаться к ним, если потерпевший встал, отряхнулся и предложил разойтись по своим делам? Нужно. Потому что, во-первых, опять же, нельзя исключать вероятность скрытых и очень серьезных повреждений, а во-вторых, пострадавший может схитрить. Вы уедете, а он вызовет экстренные службы, пожаловавшись на безответственного водителя, сбежавшего с места. И все, до свидания, «права».
Итак, вы остановились, оказали первую помощь, вызвали «Скорую» — что дальше? А дальше приступайте к поискам адвоката. Он совершенно точно пригодится, если в результате медицинской экспертизы выяснится, что потерпевший получил травмы средней или тяжелой степени вреда, а то и вовсе погиб. Да даже если речь идет о легких повреждениях. Вам грозит штраф от 2500 до 5000 рублей и, да, лишение «прав» на срок от 12 до 18 месяцев.
В ожидании юриста и экстренных служб займитесь сбором доказательств: запишите контакты свидетелей, зафиксируйте на смартфон все обстоятельства аварии. Это очень важно, ведь даже если виноват водитель, каждая, казалось бы, самая незначительная деталь может в дальнейшем сыграть ему на руку. Записываем на видео все, начиная от автомобиля и дорожных знаков, заканчивая асфальтом (обледеневший, мокрый, дырявый) и солнечными лучами.
Помните, что у автомобилиста нет шанса оправдаться, если он превысил разрешенную скорость (пора бы уже давно забыть о «нештрафуемых» 20 км/ч), проигнорировал светофор, разметку или дорожный знак, забыл включить свет в темное время суток или эксплуатировал неисправный автомобиль. В этих случаях не имеет значения, произошло ДТП на «зебре» или за ее пределами — все равно виноват водитель, ибо машина — источник повышенной опасности.
За нанесения травм легкой и средней степени предусмотрена административная ответственность. Здесь водителю грозит штраф до 25 000 рублей и лишение «прав» на срок до 2 лет. Если же пострадавшему нанесен тяжелый вред или он скончался, возбудят уголовное дело с максимально возможным наказанием в виде 15 лет за решеткой, 5 лет принудительных работ и ограничением деятельности. Подробнее — в ст. 264 УК РФ.
Именно поэтому так важно сразу же заручиться поддержкой опытного адвоката. Причем без него — особенно, если речь идет о смерти потерпевшего — лучше вообще не давать никаких показаний и не подписывать документы. Практика показывает, что суды чаще встают на стороны пешеходов. Доказать, свою невиновность, да что там, хотя бы обоюдную вину, действительно очень сложно.
Напомним и о том, что на дорогах орудуют пешеходы-мошенники, кидающиеся под колеса специально ради наживы. Они рассчитывают на то, что водитель, оказавшись в стрессовой ситуации, потеряет голову и пойдет на все, лишь бы откупиться и забыть аварию как страшный сон. А потому, наехав на пешехода, стараемся сохранять спокойствие. Не решаем проблемы на месте, а дожидаемся правоохранителей.