Почему весной водителя ждет куда больше опасностей, чем зимой

Весной природа наполняется новой жизнью, дороги — новыми участниками движения и ямами, у людей от припекающего солнышка улучшается настроение, а их уровень внимательности начинает стремиться к нулю. Это уж точно не повод для автомобилиста расслабляться: водителя в это время года практически на каждом шагу подстерегает опасность.
Из выбоины не выеду
Самая очевидная неприятность — растаявший вместе со снегом российский асфальт. Редкая дорога после зимы не нуждается в ремонте, а ранней весной и без того неважное состояние дорожного покрытия усугубляется еще больше постоянной сменой плюсовой и минусовой температур, когда днем уже тепло, а ночью подмораживает.
Особенно от таких «подарков» страдают владельцы авто с низкопрофильной резиной, которой много не надо. Иногда достаточно одной неглубокой ямы с острым краем, чтобы покрышке настал конец. При более неудачном стечении обстоятельств, пробить можно сразу два колеса с одной стороны, попав ими поочередно на выступающий угол.
По состоянию здоровья
Еще одной причиной ДТП становятся обостряющиеся весной болезни. Например, открываются аллергии на цветущие растения, сопровождающиеся сонливостью и слезящимися глазами. Кроме того, из-за постоянной смены погоды у людей начинает «скакать» давление. В этот же ряд можно поставить авитаминоз и общую ослабленность организма. Все это сильно снижает реакцию и, соответственно, повышает аварийность.
Кстати, в весеннее время проявляются и другого рода болезни, связанные с психикой. Так что, помимо прочего, на дорогах становится заметно больше неадекватных рулевых, воспринимающих окружающую действительность несколько иначе, нежели остальные. В частности, у них просыпается желание «полечить» наглецов — то есть тех, кто подрезал или не пропустил.
Синдром гонщика
Не забывайте, что весной, после зимних снегопадов и гололедицы, даже пышущих здоровьем автомобилистов начинает тянуть на подвиги. Сухой асфальт так и провоцирует сменить стиль вождения с «крадущегося тигра» на «быстрый как ветер»: уменьшить дистанцию, поддать газку, сделать пару лихих маневров, что вполне может привести и к ДТП.
Внимание — дети
Не снижает риск и сильно возрастающее число участников дорожного движения. Одним из первых признаков весны можно считать появление на дорогах мотоциклистов. Так что вспоминаем, что теперь в зеркала надо смотреть в два раза чаще. Кроме того, пробуждаются ото сна так называемые подснежники, чьи автомобили и водительские навыки без движения простояли весь зимний сезон.
В это же время насладиться теплой погодой высыпает детвора, что тоже надо учитывать. Весной детишки, как и их родители, не прочь провести на улице как можно больше свободного времени. Так что и пешеходов сильно прибавится. В любом случае за рулем вне зависимости от времени года терять бдительность и расслабляться не стоит.