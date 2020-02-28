Почему весной водителя ждет куда больше опасностей, чем зимой

Весной природа наполняется новой жизнью, дороги — новыми участниками движения и ямами, у людей от припекающего солнышка улучшается настроение, а их уровень внимательности начинает стремиться к нулю. Это уж точно не повод для автомобилиста расслабляться: водителя в это время года практически на каждом шагу подстерегает опасность.

Из выбоины не выеду

Самая очевидная неприятность — растаявший вместе со снегом российский асфальт. Редкая дорога после зимы не нуждается в ремонте, а ранней весной и без того неважное состояние дорожного покрытия усугубляется еще больше постоянной сменой плюсовой и минусовой температур, когда днем уже тепло, а ночью подмораживает.

Особенно от таких «подарков» страдают владельцы авто с низкопрофильной резиной, которой много не надо. Иногда достаточно одной неглубокой ямы с острым краем, чтобы покрышке настал конец. При более неудачном стечении обстоятельств, пробить можно сразу два колеса с одной стороны, попав ими поочередно на выступающий угол.