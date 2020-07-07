5 самых опасных водительских привычек, от которых стоит немедленно отказаться

Несмотря на все «драконовские меры», а также увещевания с голубых экранов, российские водители реже попадать в аварии не стали. Что же становится основной причиной дорожно-транспортных происшествий? Поломки автомобиля или состояние дорог? Увы, главный фактор — человеческий. И это очень плохо, потому что победить его намного сложнее, чем перестелить полотно и починить машину.
Увы, чтобы сократить кошмарное количество смертей на отечественных магистралях, нужно приложить чуточку больше усилий, чем ежедневное клеймление чиновников в социальных сетях и столь же частое обсуждение несуразиц дорожного устройства. Начать лучше с себя — остальные подтянутся. Портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг самых вредных привычек российских водителей, которые регулярно приводят к смертельным ДТП.
Смартфон
Именно он, всесильный мобильный телефон, с каждым годом поднимается все выше в антирейтинге. Сколько сотен мелких аварий происходит в Москве каждый день, когда водители «залипают» в телефонах? К величайшему сожалению, царапинами и притертостями дело не ограничивается. Ведь наши отправляют сообщения и смотрят «видосики» даже на скорости под 100 км/ч. Подливают масла в огонь и пассажиры, которые регулярно делятся с водителями новыми мемами и смешными картинками на ходу. Поверьте, котики подождут до конца поездки.
Причиной кошмарной аварии с летальным исходом может стать секундное замешательство, а тут пятиминутный видеоролик, который надо «смотреть до конца». Оно, конечно, весело, но пешеход, который в наушниках пересекает дорогу, тоже считает, что нужно «смотреть до конца». Более того, ступивший на «зебру» твердо убежден, что защищен от всех внешних факторов. Как он ошибается!
Демонстрация ловкости
Многие россияне пытаются ездить дерзко: стремительно разгоняются, «рубят в шашки», «забрасывают корму» на вираже. Привычка начинающих водителей, которые пытаются доказать сами себе, что овладели всеми навыками вождения, зачастую с годами не проходит. Разогнать свой авто до первой космической скорости, со свистом пройти поворот и подсечь медлительного коллегу по потоку в ловком перестроении — это не мерила мастерства. Профессионалы, автоспортсмены и просто опытные водители никогда не будут метаться между полосами и подсекать в повороте. Знают, чем это заканчиваются и не пойдут на риск. А вот «юные душой», подстегиваемые девичьим вниманием с пассажирского кресла, запросто рискнут. И порой не только своей жизнью.
Чтобы выпустить пар, есть специально отведенные места, которые сегодня уже доступны каждому, а учиться мастерству управления можно бесконечно — многочисленные школы экстремального вождения в помощь. Кстати, на первом уроке там расскажут, как без последствий увернуться от ловкача и фокусника, который не справился со скоростью и управлением.
Обочина
Опаздывают все, а те, кто вынужден ездить по городу на авто, делают это чаще. Но это не повод и не причина для нарушения ПДД. И, конечно, не объяснение для пролета по песчаной обочине с обязательным «обстрелом» всей пробки камнями из-под колес. «Обочину» у нас пока массово ловить не научились, камер мало, поэтому особо дерзкие водители регулярно пользуются этой лазейкой, отправляя честных коллег по потоку в стекольный цех.
Земля круглая, а зло, сделанное другому, обязательно вернется. Да еще и в самый ненужный момент. Движение по обочине на высокой скорости — это неуважение к своим же, к водителям. Пренебрежение и, зачастую, нанесение вполне себе материального вреда. Видеорегистратором сегодня оснащен каждый второй автомобиль, а вот-вот ГИБДД начнет собирать у водителей видео-показания. И все обочечники мигом попадут в штрафной ад: ведь каждый автомобиль — это новая камера и новый штраф. Так что лучше эту привычку побороть в себе сейчас. Сегодня.
Доеду!
Привычка «доехать» сгубила уже множество водителей: усталость, закрывающиеся глаза и плохое самочувствие не становятся поводом остановиться или вовсе отказаться от поездки. Подливают масла в огонь и попутчики: да устал, да глаза слипаются, но до дачи всего часок езды — доедем, а там уж отдохнешь. Именно такие ситуации регулярно становятся причиной кошмарных аварий, когда заснувший или отключившийся водитель теряет управление, отправляя машину в пике. В лучшем случае это будет кювет, в худшем — встречная полоса. Там шансов выжить точно не останется.
Минимальная усталость или легкое головокружение — стопроцентный повод остановиться, пройтись, размяв спину и мысли. Продиагностировать самого себя. Принимать решение можно только в том случае, когда коробка передач находится в режиме «Р». Лучше час-полтора подремать или выпить чашечку кофе, чем потом вытаскивать семейный «рыдван» из кювета. Ну а особо рьяные пассажиры, которым не терпится, могут сесть за руль. Спорим, при такой постановке вопроса все сразу согласятся на посещение кафетерия на АЗС?
«Мне только спросить»
Помните мамаш, которые обходят очередь с помощь волшебной фразы «мне только спросить»? А чудака, раскорячевшего свой универсал на весь двор, перегородив проезд, и ушел, ведь ему «на пару минут»?
Глубоко совковый маневр, который набил оскомину всем и каждому, бесит только у соседа. Самим себе мы такие выходки регулярно позволяем, втыкая машину поближе к месту назначения, чтобы не искать парковку. Да мне же только до магазина, пять минут. Потерпят. Бывало ведь, сознавайтесь.
Припаркованное подобным образом авто, зачастую вторым рядом, регулярно становится причиной жестких ДТП. А как насчет пешеходов, которые выскакивают на проезжую часть из-за двух рядов припаркованных в неположенном месте машин? Им, увы, не объяснить про опасность столкновения, им домой надо — ужин, новости, сериал. В Москве таких ситуаций все меньше — «крокодилы» ЦОДД не дремлют — но, стоит выехать за окружную, как «мне только спросить» расцветает буйным цветом.
Российский водитель — агрессивен, отвлечен и совершенно не боится нарушать. Тысячи камер развесили по столбам, а «особенные» все равно умудряются замерять разгон до двухсот на дороге общего пользования, демонстрировать владение олимпийскими видами спорта, вроде слалома, и пренебрегать приказам светофора. «Проскочу», «еще я и все», «тормоза придумали трусы», «да всего бутылку пива ж выпил, ничего мне не будет» и многое другое — вот дурные привычки, властвующие на отечественных направлениях. Пока их не искореним, в первую очередь в самом себе, наши дороги безопаснее не станут. Классика про бревно и соломинку. Увы, вечная классика.