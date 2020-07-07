5 самых опасных водительских привычек, от которых стоит немедленно отказаться

Несмотря на все «драконовские меры», а также увещевания с голубых экранов, российские водители реже попадать в аварии не стали. Что же становится основной причиной дорожно-транспортных происшествий? Поломки автомобиля или состояние дорог? Увы, главный фактор — человеческий. И это очень плохо, потому что победить его намного сложнее, чем перестелить полотно и починить машину.

Увы, чтобы сократить кошмарное количество смертей на отечественных магистралях, нужно приложить чуточку больше усилий, чем ежедневное клеймление чиновников в социальных сетях и столь же частое обсуждение несуразиц дорожного устройства. Начать лучше с себя — остальные подтянутся. Портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг самых вредных привычек российских водителей, которые регулярно приводят к смертельным ДТП.