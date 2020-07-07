5 самых опасных водительских привычек, от которых стоит немедленно отказаться

Фото: АвтоВзгляд
Сколько об опасности автомобиля не говорили, а воз и ныне там: несоблюдение, пренебрежение и раздражение правят на российских дорогах. ПДД остались в книжке, а на асфальт выплеснулись эмоции и настроения. Увы, именно они, а не состояние автомобиля, становятся основной причиной проблем на дорогах.

Несмотря на все «драконовские меры», а также увещевания с голубых экранов, российские водители реже попадать в аварии не стали. Что же становится основной причиной дорожно-транспортных происшествий? Поломки автомобиля или состояние дорог? Увы, главный фактор — человеческий. И это очень плохо, потому что победить его намного сложнее, чем перестелить полотно и починить машину.

Увы, чтобы сократить кошмарное количество смертей на отечественных магистралях, нужно приложить чуточку больше усилий, чем ежедневное клеймление чиновников в социальных сетях и столь же частое обсуждение несуразиц дорожного устройства. Начать лучше с себя — остальные подтянутся. Портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг самых вредных привычек российских водителей, которые регулярно приводят к смертельным ДТП.

Фото: АвтоВзгляд

Смартфон

Именно он, всесильный мобильный телефон, с каждым годом поднимается все выше в антирейтинге. Сколько сотен мелких аварий происходит в Москве каждый день, когда водители «залипают» в телефонах? К величайшему сожалению, царапинами и притертостями дело не ограничивается. Ведь наши отправляют сообщения и смотрят «видосики» даже на скорости под 100 км/ч. Подливают масла в огонь и пассажиры, которые регулярно делятся с водителями новыми мемами и смешными картинками на ходу. Поверьте, котики подождут до конца поездки.

Причиной кошмарной аварии с летальным исходом может стать секундное замешательство, а тут пятиминутный видеоролик, который надо «смотреть до конца». Оно, конечно, весело, но пешеход, который в наушниках пересекает дорогу, тоже считает, что нужно «смотреть до конца». Более того, ступивший на «зебру» твердо убежден, что защищен от всех внешних факторов. Как он ошибается!

Фото: АвтоВзгляд

Демонстрация ловкости

Многие россияне пытаются ездить дерзко: стремительно разгоняются, «рубят в шашки», «забрасывают корму» на вираже. Привычка начинающих водителей, которые пытаются доказать сами себе, что овладели всеми навыками вождения, зачастую с годами не проходит. Разогнать свой авто до первой космической скорости, со свистом пройти поворот и подсечь медлительного коллегу по потоку в ловком перестроении — это не мерила мастерства. Профессионалы, автоспортсмены и просто опытные водители никогда не будут метаться между полосами и подсекать в повороте. Знают, чем это заканчиваются и не пойдут на риск. А вот «юные душой», подстегиваемые девичьим вниманием с пассажирского кресла, запросто рискнут. И порой не только своей жизнью.

Чтобы выпустить пар, есть специально отведенные места, которые сегодня уже доступны каждому, а учиться мастерству управления можно бесконечно — многочисленные школы экстремального вождения в помощь. Кстати, на первом уроке там расскажут, как без последствий увернуться от ловкача и фокусника, который не справился со скоростью и управлением.

Фото: АвтоВзгляд

Обочина

Опаздывают все, а те, кто вынужден ездить по городу на авто, делают это чаще. Но это не повод и не причина для нарушения ПДД. И, конечно, не объяснение для пролета по песчаной обочине с обязательным «обстрелом» всей пробки камнями из-под колес. «Обочину» у нас пока массово ловить не научились, камер мало, поэтому особо дерзкие водители регулярно пользуются этой лазейкой, отправляя честных коллег по потоку в стекольный цех.

Земля круглая, а зло, сделанное другому, обязательно вернется. Да еще и в самый ненужный момент. Движение по обочине на высокой скорости — это неуважение к своим же, к водителям. Пренебрежение и, зачастую, нанесение вполне себе материального вреда. Видеорегистратором сегодня оснащен каждый второй автомобиль, а вот-вот ГИБДД начнет собирать у водителей видео-показания. И все обочечники мигом попадут в штрафной ад: ведь каждый автомобиль — это новая камера и новый штраф. Так что лучше эту привычку побороть в себе сейчас. Сегодня.

Фото: АвтоВзгляд

Доеду!

Привычка «доехать» сгубила уже множество водителей: усталость, закрывающиеся глаза и плохое самочувствие не становятся поводом остановиться или вовсе отказаться от поездки. Подливают масла в огонь и попутчики: да устал, да глаза слипаются, но до дачи всего часок езды — доедем, а там уж отдохнешь. Именно такие ситуации регулярно становятся причиной кошмарных аварий, когда заснувший или отключившийся водитель теряет управление, отправляя машину в пике. В лучшем случае это будет кювет, в худшем — встречная полоса. Там шансов выжить точно не останется.

Минимальная усталость или легкое головокружение — стопроцентный повод остановиться, пройтись, размяв спину и мысли. Продиагностировать самого себя. Принимать решение можно только в том случае, когда коробка передач находится в режиме «Р». Лучше час-полтора подремать или выпить чашечку кофе, чем потом вытаскивать семейный «рыдван» из кювета. Ну а особо рьяные пассажиры, которым не терпится, могут сесть за руль. Спорим, при такой постановке вопроса все сразу согласятся на посещение кафетерия на АЗС?

Фото: АвтоВзгляд

«Мне только спросить»

Помните мамаш, которые обходят очередь с помощь волшебной фразы «мне только спросить»? А чудака, раскорячевшего свой универсал на весь двор, перегородив проезд, и ушел, ведь ему «на пару минут»?

Глубоко совковый маневр, который набил оскомину всем и каждому, бесит только у соседа. Самим себе мы такие выходки регулярно позволяем, втыкая машину поближе к месту назначения, чтобы не искать парковку. Да мне же только до магазина, пять минут. Потерпят. Бывало ведь, сознавайтесь.

Фото: АвтоВзгляд

Припаркованное подобным образом авто, зачастую вторым рядом, регулярно становится причиной жестких ДТП. А как насчет пешеходов, которые выскакивают на проезжую часть из-за двух рядов припаркованных в неположенном месте машин? Им, увы, не объяснить про опасность столкновения, им домой надо — ужин, новости, сериал. В Москве таких ситуаций все меньше — «крокодилы» ЦОДД не дремлют — но, стоит выехать за окружную, как «мне только спросить» расцветает буйным цветом.

Российский водитель — агрессивен, отвлечен и совершенно не боится нарушать. Тысячи камер развесили по столбам, а «особенные» все равно умудряются замерять разгон до двухсот на дороге общего пользования, демонстрировать владение олимпийскими видами спорта, вроде слалома, и пренебрегать приказам светофора. «Проскочу», «еще я и все», «тормоза придумали трусы», «да всего бутылку пива ж выпил, ничего мне не будет» и многое другое — вот дурные привычки, властвующие на отечественных направлениях. Пока их не искореним, в первую очередь в самом себе, наши дороги безопаснее не станут. Классика про бревно и соломинку. Увы, вечная классика.

ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, ГИБДД
7 июля 2020
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