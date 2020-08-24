Откажут ли в выплате по ОСАГО, если обратиться в страховую позже, чем через 5 дней после ДТП

Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Виталий Титов, эксперт Юридической службы «Единый центр защиты», водитель обязан подать заявление на возмещение ущерба в течение пяти рабочих дней, отчет которых начинается со следующих суток после аварии, если происшествие оформлялось по Европротоколу. Что же до ДТП, зарегистрированных сотрудниками ГАИ, то их этот срок не касается — он вообще в таких случаях не ограничен. Правда, здесь есть нюансы.

Если обратиться в страховую компанию позже, чем через неделю, в выплате, вероятнее всего, откажут. Но это не повод сложить руки: решение страховщика следует обжаловать в суде. Ущерб в итоге вам компенсируют, а фирму, если возмещение будет несвоевременным, накажут штрафом в размере 50% от суммы выплаты. Все это регламентировано Федеральным законом «О защите прав потребителей».

Здесь важно помнить, что срок давности по исковым требованиям о возмещении ущерба, согласно текущему законодательству, составляет 3 года. Если пропустить и его, добиться выплаты уже никак не получится.