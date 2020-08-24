Откажут ли в выплате по ОСАГО, если обратиться в страховую позже, чем через 5 дней после ДТП

Уведомить компанию о наступлении страхового случая водитель обязан «незамедлительно» — это закреплено Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и ст. 961 ГК РФ.
Сделать это не сложно: достаточно позвонить в контактный центр страховой компании, указанный в полисе, или же «отметиться» на официальном сайте — у некоторых фирм предусмотрен и такой способ уведомлений.
А что же делать дальше? В течение какого времени нужно нанести страховщику визит или подать заявление о возмещении ущерба посредством сети интеренет? Все зависит от того, как оформлялась авария — самостоятельно с помощью Европротокола или сотрудниками ГИБДД.
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Виталий Титов, эксперт Юридической службы «Единый центр защиты», водитель обязан подать заявление на возмещение ущерба в течение пяти рабочих дней, отчет которых начинается со следующих суток после аварии, если происшествие оформлялось по Европротоколу. Что же до ДТП, зарегистрированных сотрудниками ГАИ, то их этот срок не касается — он вообще в таких случаях не ограничен. Правда, здесь есть нюансы.
Если обратиться в страховую компанию позже, чем через неделю, в выплате, вероятнее всего, откажут. Но это не повод сложить руки: решение страховщика следует обжаловать в суде. Ущерб в итоге вам компенсируют, а фирму, если возмещение будет несвоевременным, накажут штрафом в размере 50% от суммы выплаты. Все это регламентировано Федеральным законом «О защите прав потребителей».
Здесь важно помнить, что срок давности по исковым требованиям о возмещении ущерба, согласно текущему законодательству, составляет 3 года. Если пропустить и его, добиться выплаты уже никак не получится.
— Важно иметь в виду, что если потерпевший обратился в страховую компанию с заявлением о страховой выплате по истечении установленного законом пятидневного срока, то, согласно п. 4.22 «Положения о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», срок может быть продлен, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» Венера Шайдуллина, кандидат юридических наук, заместитель декана юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Речь идет о тех случаях, когда для определения размера выплаты необходимо получить результаты производства по уголовному или гражданскому делу или постановление об административном правонарушении, определяющее виновника ДТП, еще не вынесено. Иными словами, при подобных раскладах, обращаться в суд по истечению 5 дней, скорее всего, даже не придется.
В целях экономии времени, средств и нервных клеток, лучше обращаться за возмещением в первые же после аварии дни. А если такой возможности нет — к примеру, из-за проблем со здоровьем, срочной командировки или иных обстоятельств — сроки подачи заявления стоит обсудить по телефону в момент оповещения о ДТП. Обычно разговоры операторов с клиентами записываются — в спорном случае можно будет сослаться на некорректную инструкцию специалиста.
Если же дело дойдет до суда, то, вероятно, придется заручиться поддержкой опытного адвоката. В страховых компаниях, как правило, «дежурят» очень опытные юристы, которые всеми правдами и неправдами «отмазывают» фирму от положенных клиенту выплат.
Но, на всякий случай повторимся, все выше сказанное относится к авариям, зарегистрированным сотрудниками ГИБДД. В ситуациях с Европротоколом действует пятидневный срок, по истечении которого добиться выплаты будет невозможно.