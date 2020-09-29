Почему от ГИБДД, ЦОДД и аварийных комиссаров бесполезно ждать помощи при оформлении аварии

Чуть больше десяти лет назад в нашей стране ввели так называемый европротокол. Как раз для того, чтобы после мелких происшествий водители, не мешая другим участникам движения и не загружая и без того занятых гаишников, могли решить все проблемы самостоятельно. Идея с оформлением аварии без участия инспектора, в общем-то, здравая. Но, надо признать, России она не подходит.

Во-первых, далеко не все автолюбители — как бы абсурдно это ни звучало — могут правильно заполнить чересчур мудреный документ. Без ошибок, исправлений, с грамотным описанием повреждений. Во-вторых, в России очень жадные страховщики, изо всех сил пытающиеся уклониться от исполнения своих обязательств перед клиентами. А сложить одно со вторым — неточности в протоколе со скупостью страховой компании — и водитель остается без выплаты.

По этой причине многие по сей день предпочитают «куковать» в машине в ожидании сотрудников ГИБДД, даже если авария оставила на кузове крошечный след в виде еле заметной даже под лупой царапинки на бампере. А ждать в большинстве случаев приходится действительно долго.