Почему от ГИБДД, ЦОДД и аварийных комиссаров бесполезно ждать помощи при оформлении аварии

Чуть больше десяти лет назад в нашей стране ввели так называемый европротокол. Как раз для того, чтобы после мелких происшествий водители, не мешая другим участникам движения и не загружая и без того занятых гаишников, могли решить все проблемы самостоятельно. Идея с оформлением аварии без участия инспектора, в общем-то, здравая. Но, надо признать, России она не подходит.
Во-первых, далеко не все автолюбители — как бы абсурдно это ни звучало — могут правильно заполнить чересчур мудреный документ. Без ошибок, исправлений, с грамотным описанием повреждений. Во-вторых, в России очень жадные страховщики, изо всех сил пытающиеся уклониться от исполнения своих обязательств перед клиентами. А сложить одно со вторым — неточности в протоколе со скупостью страховой компании — и водитель остается без выплаты.
По этой причине многие по сей день предпочитают «куковать» в машине в ожидании сотрудников ГИБДД, даже если авария оставила на кузове крошечный след в виде еле заметной даже под лупой царапинки на бампере. А ждать в большинстве случаев приходится действительно долго.
Так, например, автор этих строк провел в подбитом автомобиле в последний раз 8 с половиной часов. В Москве, в обыкновенный, ничем не примечательный четверг. После пяти обращений в 112 и двух — в дежурную часть окружной отдел ГИБДД, экипаж таки прибыл на вызов. Интересно, что и сами гаишники удивились тому, сколько времени прошло с момента столкновения до нашей с ними встречи.
Дорожными заторами свою задержку инспекторы, как ни странно, не оправдывали: «очень много вызовов, не успеваем». Рассказали, что перед нами оформили еще два наезда на пешеходов — а аварии с пострадавшими, как мы знаем, всегда стоят в приоритете. Не хочешь ждать своей очереди — заполняй европротокол. Хотя он — потенциальный отказ в выплате. Замкнутый круг какой-то.
Справедливости ради стоит отметить, что в столице столь длительные ожидания — скорее, исключение. Как правило, гаишники укладываются «всего-то» в три-четыре часа. А что, в регионах дела обстоят еще хуже. Там сотрудники ГИБДД зачастую не приезжают на вызов вообще, предлагая «аварийщикам» зафиксировать обстоятельства ДТП на свой мобильник и проследовать к ближайшему посту или в отделение.
К слову, о том, насколько это правомерно и что делать, если такое предложение поступило вам, можно прочитать здесь.
Какие же варианты, помимо европротокола, есть у водителей? «Аварийные комиссары от страховых компаний или московского ЦОДД», — скажете вы. В теории — да, однако ни те, ни другие не могут в полной мере заменить сотрудников ГИБДД и оформить ДТП так, чтобы автовладелец не потерял право на увеличенную до 400 000 рублей компенсацию по ОСАГО. Она возможна, напомним, только при европротоколе с фотофиксацией повреждений в специальном приложении или гаишниках.
К тому же, какой помощи можно ждать от страховых и ЦОДДовских комиссаров, если первые представляют интересы своих компаний, сводящих размеры выплат к минимуму, а вторые — это всего каких-то 25 экипажей на огромный мегаполис, где новое ДТП происходит каждые 20 минут. Кстати, «Дорожный патруль» от ЦОДД еще и нельзя вызвать — спасатели выручают лишь тех, кто оказался в их поле зрения.
Максимум, что могут сделать при ДТП какие-либо комиссары — подсказать, как и откуда скачивается мобильное приложение с электронным европротоколом. В общем, пользы от них в данном случае не больше, чем от интернета.
А ведь было бы хорошо, если полномочиями по полноценному оформлению происшествий наделили кого-нибудь еще — тех же аварийных комиссаров. Да и сами гаишники непременно обрадовались бы такому развитию событий, тем более что от ДТП они пытаются уйти уже давно. Но, похоже, если это и произойдет, то в очень далеком будущем. Власти скорее создадут еще сотню организаций по типу «Дорожного патруля» — наплодят консультантов по европротоколу.
В принципе, можно было бы пойти иным путем — не передавать полномочия гаишников кому-то, а пересмотреть их же обязанности. Например, довести до ума проект выдачи «прав» и регистрации автомобилей в МФЦ — чтобы сами же МФЦшники этим и занимались, а не как сейчас (в «Моих документах» все равно дежурят инспекторы). Или закрыть вопрос с контролем за техосмотром, в который Госавтоинспекция так вцепилась и грезит вернуть себе…
Насколько все это возможно в реальных условиях, а не только в воображении измотанных водителей, покажет время. А что же делать сейчас, как корректно подгонять полицейских, если времени с момента вызова прошло неприлично много? Звонить в 112 снова и снова. Потом в отделение. После всего — писать электронную жалобу на официальном сайте ведомства. По жизни — быть предельно осторожным и внимательным, чтобы свести вероятность ДТП к минимуму.