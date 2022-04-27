Красота по-русски: почему отечественная автокосметика ничуть не хуже импортной

Кто бы что ни говорил, а использование автомобильной косметики — это отнюдь не фетишизм некоторых владельцев, помешанных на чистоте и лоске транспортного средства, а способ продлить жизнь «железному коню». Но в условиях санкционного давления на нашу страну, с поставками автокосметики из-за рубежа наметились серьезные сложности. Впрочем, паниковать и бежать в магазины, чтобы втридорога скупать импортные остатки средств по уходу за машиной вовсе не надо.

Еще в 2019 году в России появился бренд RUSEFF (можно расшифровать, как «Российский эффективный»), запустивший собственную высокотехнологичную линию по производству самой разнообразной автомобильной химии. Продукция RF создана на основе рецептур, разработанных специалистами компании в лаборатории холдинга.

Ну и чего греха таить: некоторые формулы были позаимствованы у импортных производителей и адаптированы к российским климатическим особенностям. Но, главное, наш отечественный продукт, ничуть не уступая в качестве зарубежным аналогам, стоит в несколько раз дешевле.