Красота по-русски: почему отечественная автокосметика ничуть не хуже импортной

Кто бы что ни говорил, а использование автомобильной косметики — это отнюдь не фетишизм некоторых владельцев, помешанных на чистоте и лоске транспортного средства, а способ продлить жизнь «железному коню». Но в условиях санкционного давления на нашу страну, с поставками автокосметики из-за рубежа наметились серьезные сложности. Впрочем, паниковать и бежать в магазины, чтобы втридорога скупать импортные остатки средств по уходу за машиной вовсе не надо.
Еще в 2019 году в России появился бренд RUSEFF (можно расшифровать, как «Российский эффективный»), запустивший собственную высокотехнологичную линию по производству самой разнообразной автомобильной химии. Продукция RF создана на основе рецептур, разработанных специалистами компании в лаборатории холдинга.
Ну и чего греха таить: некоторые формулы были позаимствованы у импортных производителей и адаптированы к российским климатическим особенностям. Но, главное, наш отечественный продукт, ничуть не уступая в качестве зарубежным аналогам, стоит в несколько раз дешевле.
Если говорить о средствах по уходу за авто, то продуктовая линейка RUSEFF поражает воображение, ведь здесь есть все, чтобы автомобиль радовал ваш глаз не только снаружи, но и внутри.
К деньгам ли?..
Народная примета о связи птичьих испражнений на кузове авто и денег, по-прежнему популярна в народе. Однако отходы жизнедеятельности пернатых не так уж безобидны для лакокрасочного покрытия транспортных средств, и если своевременно не удалить экскременты, то мочевая кислота, содержащаяся в помете голубей, окисляет поверхность, на которой застыла «клякса», в результате чего появляются микротрещины.
Особенно активно реакция протекает в жаркую погоду. Удалить присохшую к кузову «бомбочку» не так уж и легко — порой, даже мощная струя мойки высокого давления не всегда способна сбить «художества». Первое что приходит на ум: взять салфетку и как следует потереть.
Однако такой способ удаления чреват появлением на кузове глубоких царапин, поскольку в гуано птиц присутствуют мелкие камушки и песок, которые нанесут урон не хуже наждачной бумаги. Избавиться от фекалий на кузове — быстро, эффективно и без малейшего вреда для «ласточки» — поможет отечественный «Очиститель следов тополиных почек и птичьего помета» от RUSEFF.
Жидкость обладает высокой проникающей способностью, практически моментально растворяя не только въевшиеся птичьи испражнения, но и древесные смолы. При этом средство абсолютно безопасно для всех типов лакокрасочного покрытия, резины и пластмассы. Благодаря триггерному распылителю, мощная струя наносится именно в то место, которое надо отмыть. Кстати, в составе очистителя нет аммиака, а значит, он безопасен для окружающей среды и не ядовит для человека.
«Шрамы» без шарма
Шрамы украшают мужчину. А вот автомобили — точно нет. Царапки от веток, когтей птиц и животных, потертости от поставленных на крышку багажника сумок ничего кроме досады и раздражения не вызывают. Удаление «шрамов» в сервисе влетит в копеечку, но по сути, если царапины не очень глубокие, справится с ними под силу любому автомобилисту. В продуктовой линейке RUSEFF есть поистине волшебная и недорогая «Паста от царапин», которая за считанные секунды вернет пострадавшему элементу кузова первозданный вид.
Данное средство подходит для всех типов лакокрасочных покрытий, включая «металлик», «перламутр» и даже «хамелеон». Легко наносится, быстро подсыхает и отлично располировывается как вручную, так и механическим способом. Паста RUSEFF не только удаляет царапины, но и защищает обработанную поверхность от вредного воздействия любой агрессивной дорожной среды.
В отличии от большинства других подобных средств, пользоваться которыми можно только в теплое время года, наша российская паста эффективно работает в том числе и на морозе.
Чернее черного
Чернитель шин многим кажется этаким выпендрежным средством, не обладающим никакими полезными свойствами. На самом деле — это не совсем так. Составы современных покрышек весьма сильно отличаются от классических рецептур 60—80-х годов и в отличии от дедушкиных шин — они нуждаются в уходе.
Разумеется, никакой чернитель резины не спасет протектор от износа, однако регулярная обработка боковых поверхностей покрышки позволит сохранить колесо от преждевременного старения, растрескивания и обесцвечивания. Особенно важна обработка покрышек перед сезонным хранением в гараже или на балконе.
Российский производитель RUSEFF выпускает современный комплексный продукт, предназначенный для ухода за шинами транспортных средств. «Полироль-уход чернитель шин» разработан с учетом особенностей всех климатических зон России, защитит шины в жарком солнечном климате и на зимней дороге, посыпанной реагентами. Может использоваться для ухода за черными пластиковыми бамперами и решетками радиаторов, кожухами наружных зеркал, молдингами и брызговиками.
Средство можно наносить и на всевозможные шланги автомобиля и уплотнители дверей, поскольку компоненты, входящие в состав, глубоко проникают внутрь и повышают эластичность изделий из резины.
Один для всех
В интерьере любого автомобиля довольно много самых разнообразных деталей, которые требуют регулярного ухода. У производителя RUSEFF в арсенале имеется роскошное, по-настоящему инновационное средство для придания матового блеска различным поверхностям салона авто. Да-да, в отличии от большинства «пшикалок», предназначенных как правило исключительно для протирки пластика, спрей от RUSEFF одинаково хорош и для пластика, и для кожи, и для резины, и для вставок из дерева…
Препарат не оставляет жирных разводов, эффективно удаляет грязь, а обработанные поверхности получают антистатическую защиту и абсолютно не бликуют на солнце. В составе полироль-очистителя RUSEFF содержатся компоненты, которые восстанавливают цвет, маскируют мелкие царапины, защищают элементы салона вашего авто от выгорания и преждевременного старения. А еще этот спрей обладает утонченным запахом спелого винограда.
Кожаных дел мастер
Кожаные кресла в автомобиле смотрятся «дорого-богато», когда они новые. А вот с годами обивка растягивается, в некоторых местах появляются трещины и потертости, в общем, выглядит хуже половой тряпки.
Дабы не доводить внутреннее убранство авто до столь плачевного состояния, за сидушками требуется регулярный уход с помощью кондиционера кожи от RUSEFF. Это отечественное средство предназначенное для обработки изделий как из натуральной, так и искусственной кожи (кроме алькантары) любых оттенков. Может применяться для сидений мотоциклов.
Лосьон прекрасно впитывается, увлажняя кожу и делая ее более эластичной, не оставляет жирных пятен, препятствует выгаранию и преждевременному старению, защищает от ультрафиолета. При этом состав кондиционера RUSEFF нейтрален для винила и резины. Средство эффективно справляется со своими задачами в любое время года в самых разных климатических условиях.
Воскрешение ткани
Если же у вас автомобиль не с кожаным, а тряпичным салоном, то для ухода рекомендуем другое средство от RUSEFF — «Пена для очистки обивки». Состав, разработанный российскими химиками, предназначен для быстрой чистки тканевых и ковровых поверхностей интерьера автомобиля.
Продукт можно отнести к средствам автохимии последнего поколения, созданного в соответствии с высочайшими стандартами, где безопасность (для людей и домашних питомцев) так же важна, как и эффективность.
Инновационная формула состава, полностью состоящего из качественных отечественных ингредиентов, бережно удаляет грязепылевые, жировые и иные загрязнения, нейтрализует неприятные запахи, придает антистатические свойства и легкий аромат, освежает цвет ткани, предупреждает ее дальнейшее выгорание и замедляет повторное загрязнение обивки.
Образующаяся при распылении пена обладает высокой проникающей способностью, не стекает с вертикальных поверхностей и не оставляет разводов.
Сейчас как засвечу!
От солнечного ультрафиолета фары приобретают желтоватый оттенок, от дорожных реагентов, мелкого гравия и частиц льда, вылетающих из-под колес, их поверхность повреждается и мутнеет. В результате световой пучок утрачивает плотность и луч становится более рассеянным.
Замена фар, особенно при нынешних ценах на запчасти, удовольствие не из дешевых. Да и к чему такие траты, если вернуть «осветительные приборы» к жизни можно при помощи недорогой, но качественной полироли для фар от производителя RUSEFF за каких-то 15 минут!
Пользоваться полиролью проще простого: на салфетку из микрофибры нанесите Полироль фар RUSEFF, ровным слоем распределите косметику по фарам, дождитесь, когда состав подсохнет, и затем интенсивными круговыми движениями протрите этой же салфеткой поверхность. Полученный результат вас удивит.
Такой «климат» нам не подходит
Затхлый запах из дефлекторов, появляющийся при включении кондиционера, не перебьешь никакой ароматной «вонючкой». А причина неприятного амбрэ — плесень и микроорганизмы, которые облюбовали систему кондиционирования авто. Именно поэтому необходимо регулярно обслуживать элементы климатической установки.
Современная автохимия сделала этот процесс недорогим и элементарным. «Очиститель кондиционера антибактериальный» от отечественного бренда RUSEFF, настолько прост в применении, что даже неподготовленный школьник справится с задачей.
В основе этого средства лежат безвредные натуральные эфирные масла мяты, пихты и можжевельника. Они прекрасно дезинфицируют и дезодорируют воздушные каналы автомобильного кондиционера без демонтажа, при этом эффективно убивают большую часть грибков и микроорганизмов.
После обработки, на поверхностях системы кондиционирования формируется устойчивая защитная дезинфицирующая пленка, которая препятствует новому появлению плесени. Это инновационное средство не имеет температурных ограничений по применению и успешно справляется со своими задачами в самых разных регионах России.
…Отечественный бренд RUSEFF еще довольно молодой, однако уже успел завоевать любовь и доверие автомобилистов, благодаря доступным ценам и высочайшему качеству выпускаемой продукции. Не прошли стороной и профессионалы: жюри премии «Автокомпоненты года» отметили RUSEFF сразу в дух номинациях: «Автохимия 2021 года» и «Автокосметика 2021 года», что говорит о достойном качестве товаров этой марки.