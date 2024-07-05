Есть ли смысл заливать в двигатель BMW турецкое моторное масло

Как известно, результаты практических тестов конкретного лубриканта, проведенные не в лабораторных условиях, а непосредственно на автомобиле, наиболее надежный способ избежать ошибки при выборе смазки для силового агрегата своей машины. Сегодня мы знакомим вас с итогами тестирования турецкого моторного масла, которое в течение полугода проводилось на популярном у нас немецком лифтбэке BMW GT5.

По предварительным оценкам аналитиков потребительского рынка, сегодня по дорогам нашей страны колесят десятки тысяч экземпляров BMW 5-ой серии Gran Turismo, представленных различными ее комплектациями.

Напомним, что в силу «премиальности» данной модели BMW, официальные дилеры этой немецкой марки до начала известных событий рекомендовали для нее исключительно те жидкости и смазки, которые были обозначены самим баварским автоконцерном. Очевидно, что в нынешней экономической ситуации, касающейся в том числе и запрета поставок продукции многих западных производителей, найти сейчас прежние наименования нужных масел довольно сложно.

С другой стороны, сегодня на прилавках автомаркетов можно встретить много других «масляных» импортных продуктов. Что, безусловно, добавляет многим владельцам премиальных зарубежных машин головной боли. Это в полной мере относится и к нынешним обладателям «баварцев», которые изначально делали ставку исключительно на оригинальные детали и расходники.

Некоторым утешением для них служит тот факт, что сегодня во многих бывших техцентрах BMW мастера обслуживают машины марки с использованием автокомпонентов, поставляемых из стран Ближнего Востока, например, из Турции.

Фото портала АвтоВзгляд.

Описанная выше тенденция относится как к жидкостям, так и смазочным материалам, необходимым в том числе и для обслуживания BMW GT5. В частности, для этих моделей нередко заказываются моторные масла из Турции. Правда, по ряду новых продуктов пока нет полной информации о их реальных эксплуатационных свойствах.

А посему результаты исследований турецкого полностью синтетического масла Lubex Primus MV-LA 5W-30, о которых речь пойдет ниже, сегодня представляются более чем актуальными для значительной части российских владельцев популярных немецких лифтбэков.

Если говорить предметнее, то практические ходовые испытания данной «синтетики» начались в конце прошлого года, когда масло Primus MV-LA 5W-30 было залито в 3-литровый дизельный мотор серии n57d30, которым комплектуются многие модификации BMW GT5.

До начала испытаний его пробег составлял 146 000 км. После заливки масла машина откатала еще один десяток тысяч километров пробега. А поскольку она в ходе испытаний наматывала километраж по улицам Москвы и ближнему Подмосковью, очевидно, что передвигалась по большей части в довольно жестких городских условиях.

Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, это лишь добавляло интриги самому тестированию, ведь испытания лубриканта от Lubex проходили фактически в экстремальных условиях эксплуатации. К ним, прежде всего, следует отнести как длительную летнюю жару, так и постоянное «толкание» автомобиля в дорожных пробках.

По окончании тестирования отработанную смазку слили и отправили в один из ведущих российских центров по исследованию ГСМ. Оценка реальных эксплуатационных возможностей масла Primus MV-LA5W-30 проводилась путем сопоставления результатов анализа слитой «отработки» с типичными значениями свежего масла данного наименования.

Ряд значимых итогов этих исследований приведен выше в виде сравнительной таблицы. Из них наглядно видно, что турецкое масло более чем успешно выдержало весь цикл жестких дорожных испытаний, которым подвергался мотор BMW GT5.

По мнению экспертов, практический ресурс «синтетики» Primus MV-LA 5W-30 при ее применении на немецком дизеле однозначно заслуживает высокой оценки. Одно из главных достоинств этого лубриканта — хорошая стабильность рабочих характеристик на протяжении всего межсервисного интервала. Причем это относится как к вязкостным, так и температурным показателям моторной смазки.