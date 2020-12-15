Что будет, если несколько лет не менять антифриз в автомобиле

Для тех, кто обзавелся заветной розовой карточкой совсем недавно, напомним, что главная задача антифриза — незамерзающей жидкости, применяемой в системе охлаждения двигателя — предотвращать закипание мотора при высоких температурах. В его составе обязательно присутствуют этиленгликоль (моноэтиленгликоль, этандиол и прочие), дистиллированная вода, а также лобридные, карбоксилатные, гибридные и традиционные присадки.

Все антифризы делятся на три основных класса, каждый из которых имеет свой срок службы. Так, G11 — охлаждающая жидкость синего или зеленого цвета на основе этиленгликоля с неорганическими присадками и силикатами — годен до 2—3 лет. G12 (красный цвет, в составе этиленгликоль и карбоксилатные присадки) — до 5 лет, а G13 (желтый или оранжевый, пропилен-гликоль с органическими присадками) — до 10 лет.