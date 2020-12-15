Что будет, если несколько лет не менять антифриз в автомобиле

Для тех, кто обзавелся заветной розовой карточкой совсем недавно, напомним, что главная задача антифриза — незамерзающей жидкости, применяемой в системе охлаждения двигателя — предотвращать закипание мотора при высоких температурах. В его составе обязательно присутствуют этиленгликоль (моноэтиленгликоль, этандиол и прочие), дистиллированная вода, а также лобридные, карбоксилатные, гибридные и традиционные присадки.
Все антифризы делятся на три основных класса, каждый из которых имеет свой срок службы. Так, G11 — охлаждающая жидкость синего или зеленого цвета на основе этиленгликоля с неорганическими присадками и силикатами — годен до 2—3 лет. G12 (красный цвет, в составе этиленгликоль и карбоксилатные присадки) — до 5 лет, а G13 (желтый или оранжевый, пропилен-гликоль с органическими присадками) — до 10 лет.
В зависимости от двигателя автопроизводители предписывают использовать антифриз определенного класса и указывают, с какой периодичностью его следует менять. Любопытно: иные автостроители гарантируют, что охлаждающая жидкость прослужит до 250 000 км, а порой в руководствах по эксплуатации и вовсе можно обнаружить пометку, мол, обновление не требуется на протяжении всего срока службы авто. Но этим советам, как уже было сказано, следовать не стоит.
Пробеги пробегами, но ведь автостроители, как правило, не учитывают моточасы, манеру вождения и даже климатические условия, в которых может эксплуатироваться транспортное средство. А все это, разумеется, влияет на срок службы охлаждающей жидкости. Потому и существуют средние, общепринятые интервалы, равные 50 000 — 60 000 км пробега или трем годам. Если автомобиль не трудится в тяжелых условиях, то менять антифриз чаще смысла нет.
— Утративший свои свойства антифриз может вывести из строя узлы системы охлаждения или даже мотор. Чаще всего ломается помпа: старая «охлаждайка» плохо ее смазывает, и она заклинивает. А так как у большинства двигателей помпа приводится в действие ремнем газораспределительного механизма, то может порваться и он, что приведет к ремонту головки блока цилиндров или двигателя в целом, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» Александр Чирвонов, руководитель службы эвакуации и экстренной технической помощи компании «ЛАТ».
Кроме того, нуждающийся в обновлении антифриз не способен в полной мере бороться с коррозийными отложениями на стенках каналов системы охлаждения. Запускается процесс выедания металла и закупоривания наиболее узких мест (тех же каналов и трубок). В первом случае страдает головка блока цилиндров, во втором — возрастает риск перегрева двигателя, что также чревато попаданием на «капиталку».
Как же понять, что пришло время заменить антифриз?
Тем, кто разбирается в автомобилях так же хорошо, как в истории Гондураса, помогут сервисные специалисты. Ответственные механики во время каждого планового технического обслуживания проверяют уровень и состояние охлаждающей жидкости, предупреждая владельца о необходимости обновления жидкости. Они-то точно подскажут: от дополнительной копеечки никто не откажется.
Все же остальные могут инспектировать состояние антифриза самостоятельно. Если жидкость в расширительном бачке помутнела, изменила свой цвет, начала пениться при работе мотора на холостых оборотах, обогатилась хлопьями или ржавчиной, значит пришла пора отправиться за новой «охлаждайкой».
И самое главное (опять же, для новичков) — ни в коем случае не открывайте крышку расширительного бачка, пока автомобиль не остыл. Откручивайте ее не спеша, аккуратно. В противном случае есть риск получить порцию горячего антифриза, а вместе с тем — серьезные ожоги рук, глаз и прочих участков тела.