Как быстро оценить реальное состояние аккумулятора

Приобретая новый аккумулятор, большинство автовладельцев старается подобрать для своей машины самый лучший, на его взгляд, вариант бортового источника питания.

Любопытно, но чаще всего критериями такого выбора оказываются не личные предпочтения покупателя, а рекомендации продавцов. Действительно, реклама — двигатель торговли, и опытный менеджер всегда найдет подходящие аргументы, чтобы сбыть свой товар. Автомобильные стартерные батареи (АКБ) в этом смысле не являются исключением.

Методика их продаж отработана досконально, тем более, что на каждое новое изделие сегодня дается длительная гарантия (часто на несколько лет), а сам аккумулятор при продаже обязательно тестируется в присутствии покупателя с помощью специальных приборов.

В качестве таковых обычно применяют так называемые нагрузочные вилки. Правда, не все знают, что проверка аккумулятора с помощью нагрузочной вилки, при всей своей простоте, дает лишь весьма примерную картину о его реальных эксплуатационных параметрах.