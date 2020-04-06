Стартовали российские продажи автомобилей KIA в старой новой футбольной спецверсии

Корейцы привезли нашим соотечественникам седан KIA Rio и хетчбэк Rio X-Line, а также «четырехдверку» Cerato и кроссовер Sportage в особой «фанатской» версии. Кстати, запуск на рынок «футбольных» авто у этой марки в России уже превратился в традицию: легковушки с шильдом UEFA Europa League были представлены и в 2019 году.
KIA Rio и Rio X-Line UEFA Europa League построили из седанов и хетчей в комплектации Luxe с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с., работающим как с «механикой», так и АКП. Отличается особые «бюджетники» 15-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фонарями, красными акцентами в салоне и мультимедийной системой с семидюймовым экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Ценник на такой Rio с МКП стартует от 939 900 рублей, «двухпедальный» седан обойдется в 979 900, а покупка «пятидверки» повышенной проходимости выльется в 994 900 «целковых».
В арсенале KIA Cerato UEFA Europa League 2020 модельного года имеется 128-сильный движок объемом 1,6 л и мотор на 2 л с отдачей в 150 «лошадей». Оба агрегатированы с автоматической коробкой передач.
Таким машинам не досталось литых колесных дисков, зато в списке оборудования есть датчик света, парктроники, круиз-контроль и система, предотвращающая запотевание «лобовухи», а также руль в кожаной оплетке и с подогревом. Прайс на новинку начинается от 1 229 900 рублей.
«Фанатский» KIA Sportage представлен с двухлитровым мотором, развивающим до 150 сил, либо с двигателем мощностью 184 «лошади», работающими в паре с АКП. Привод — на выбор — передний или на все колеса. Из приятных довесков в перечне оснащения, кроме логотипа Лиги Европы UEFA — светодиодная головная оптика, датчики света и камера заднего вида. Кроме того, мультимедийный комплекс получил монитор диагональю восемь дюймов и доступ к сервисам «Яндекс». «Футбольный» кроссовер оценивается в 1 670 900 рублей.
Стоит напомнить, что дилерские центры KIA, как и других брендов, сейчас закрыты из-за эпидемии коронавируса. Но большинство ритейлеров предоставляют онлайн-сервисы, где можно забронировать автомобиль и внести предоплату, а иногда и полностью оплатить покупку.