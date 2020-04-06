Стартовали российские продажи автомобилей KIA в старой новой футбольной спецверсии

Корейцы привезли нашим соотечественникам седан KIA Rio и хетчбэк Rio X-Line, а также «четырехдверку» Cerato и кроссовер Sportage в особой «фанатской» версии. Кстати, запуск на рынок «футбольных» авто у этой марки в России уже превратился в традицию: легковушки с шильдом UEFA Europa League были представлены и в 2019 году.

KIA Rio и Rio X-Line UEFA Europa League построили из седанов и хетчей в комплектации Luxe с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с., работающим как с «механикой», так и АКП. Отличается особые «бюджетники» 15-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фонарями, красными акцентами в салоне и мультимедийной системой с семидюймовым экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Ценник на такой Rio с МКП стартует от 939 900 рублей, «двухпедальный» седан обойдется в 979 900, а покупка «пятидверки» повышенной проходимости выльется в 994 900 «целковых».

В арсенале KIA Cerato UEFA Europa League 2020 модельного года имеется 128-сильный движок объемом 1,6 л и мотор на 2 л с отдачей в 150 «лошадей». Оба агрегатированы с автоматической коробкой передач.