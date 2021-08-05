Несмотря на заоблачные цены, автопродажи в России выросли на 30%

Чем обусловлен такой хороший результат? Очевидно, все дело в ограничительных противоковидных мерах, которые действовали в стране как раз в третьем квартале минувшего года. На фоне показателей 2020-го, когда дилерские центры были закрыты, свежие цифры выглядят впечатляюще.

Однако если взглянуть на итоги первых семи месяцев «нормального» 2019-го, то все встает на свои места. Тогда официальные дилеры передали клиентам 968 718 новых автомобилей, сейчас — 953 760. Показатели почти сравнялись — судя по всему, рынок потихоньку восстанавливается.

Хотя, по словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ д-ра Томаса Штэрцеля, радоваться рано — в будущем возможны «корректировки, связанные с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов».