Несмотря на заоблачные цены, автопродажи в России выросли на 30%

Чем обусловлен такой хороший результат? Очевидно, все дело в ограничительных противоковидных мерах, которые действовали в стране как раз в третьем квартале минувшего года. На фоне показателей 2020-го, когда дилерские центры были закрыты, свежие цифры выглядят впечатляюще.
Однако если взглянуть на итоги первых семи месяцев «нормального» 2019-го, то все встает на свои места. Тогда официальные дилеры передали клиентам 968 718 новых автомобилей, сейчас — 953 760. Показатели почти сравнялись — судя по всему, рынок потихоньку восстанавливается.
Хотя, по словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ д-ра Томаса Штэрцеля, радоваться рано — в будущем возможны «корректировки, связанные с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов».
Лидером российского рынка по-прежнему остается АВТОВАЗ — в пользу автомобилей LADA в январе-июле сделали выбор 232 232 человека (+42%). На второй строчке располагается Kia (125 415 ед.; +26%), а на третьей — Hyundai (104 453 ед.; +34%). Также в первую пятерку входят Renault и Skoda: их результаты — 81 291 (+29%) и 60 712 (+30%) машины соответственно.
Несмотря на то, что у большинства брендов продажи пошли в гору, некоторые марки продолжают нести потери. В их числе, например, Jaguar (305 ед.; −41%) и Chevrolet (226 ед.; −25%), которая только-только запустила новый Tahoe. Неважно идут дела и у Honda, решившей свернуть продажи легковушек в России (796 ед.; −16%).
Что касается моделей, то пальму первенства удерживает LADA Granta — на ней в январе-июле остановили свой выбор 82 093 человека. «Серебро» по результатам первых семи месяцев досталось родственной Vesta — 67 254 покупателя. А «бронза» — у Kia Rio (50 390 реализованных автомобилей). Замыкают же ТОП-5 представители Hyundai — Creta и Solaris. Обладателями кроссоверов стали 44 046 россиян, а седанов — 38 133.