Расточительный мажор: провокационный тест-драйв Infiniti QX50

Когда-то в жирные годы у меня в семье был «бегемот». Для тех, кто не в теме объясню: так ласково все называли Infiniti FX37 за его кузов, в профиль дюже похожий на гиппопотама. Автомобиль устраивал абсолютно всем: мощностью, эргономикой, красотой, престижем, надежностью.

Однако костью в горле сидели два нюанса: расходы на обслуживание, включая транспортный налог, и болезненная зависть окружающих. Мало того, что на тебя заглядываются искоса в пробке, так еще и на капоте да дверях появляются слова, обозначающие те или иные интимные части человеческого тела. И если с последней напастью научился бороться путем постановки машины на охраняемую стоянку, то вот с обязанностью платить за ее содержание — не очень.

А все потому, что ела «ласточка», словно бездонная, а чрезвычайно нежный кузов требовал постоянной полировки от сколов, да и налог в 50 000 рублей за 333 «лошадки» ежегодно напоминал о себе финальными аккордами.