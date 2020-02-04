Расточительный мажор: провокационный тест-драйв Infiniti QX50

Когда-то в жирные годы у меня в семье был «бегемот». Для тех, кто не в теме объясню: так ласково все называли Infiniti FX37 за его кузов, в профиль дюже похожий на гиппопотама. Автомобиль устраивал абсолютно всем: мощностью, эргономикой, красотой, престижем, надежностью.
Однако костью в горле сидели два нюанса: расходы на обслуживание, включая транспортный налог, и болезненная зависть окружающих. Мало того, что на тебя заглядываются искоса в пробке, так еще и на капоте да дверях появляются слова, обозначающие те или иные интимные части человеческого тела. И если с последней напастью научился бороться путем постановки машины на охраняемую стоянку, то вот с обязанностью платить за ее содержание — не очень.
А все потому, что ела «ласточка», словно бездонная, а чрезвычайно нежный кузов требовал постоянной полировки от сколов, да и налог в 50 000 рублей за 333 «лошадки» ежегодно напоминал о себе финальными аккордами.
Бремя платить
Производитель учел российские реалии, и свой новый QX50 сделал с более скромным для налоговой мотором. У героя моего рассказа 249 сил, а значит фискальная нагрузка на владельца такой красавицы в Москве составит 18 675 рублей. Согласен, тоже немало, но вдвое меньше. Притом, что «валит» кроссовер — мама, не горюй! Я серьезно: уменьшение мощи совсем не отразилось на динамических характеристиках машины.
Точных замеров не проводил, но по ощущениям, разницы между 333 «жеребцами» атмосферного движка FX37 и 249 «скакунами» нового QX50 я не почувствовал. Разумеется, это не очень корректное сравнение, поскольку FX (равно как и позже пришедший ему на смену QX70) был и побольше и потяжелее. Но если принять во внимание, что купить новую «семидесятку» более невозможно — из модельной линейки Infiniti она пропала — то сопоставление с «полтинником» вполне резонно.
Итак, почему же ускакавшие 84 «лошадки» совершенно не заметны? Ведь, в конце концов, QX50 не настолько уж и легче канувшего в Лету собрата. А дело всё в том, что в качестве силовой установки используется 2-литровая «четверка» Infiniti VC-Turbo с изменяемой от 8:1 до 14:1 степенью сжатия. Японский производитель очень горд своим пламенным сердцем.
На минуточку — это первый на планете серийно выпускаемый двигатель с подобной системой, неоднократно забивающий ТОП лучших моторов мира. В зависимости от режима езды хитроумная система изменяет не только топливную карту и режим работы трансмиссии, но и степень сжатия. Как все выше сказанное ощущается на практике?
Вот, к примеру, в режиме Standart тачка наваливает чрезвычайно бойко — стоит лишь самую малость надавить на акселератор, как Infiniti реагирует мгновенным ускорением. Хорошая звукоизоляция салона и довольно большая платформа машины делают скорость совершенно незаметной для восприятия. Только тронулся со светофора, на педаль даже сильно не жал, и по ощущения едешь не больше 50 км/ч. А глядь на спидометр — там уже «сотка»!
О, Sport, ты — жесть!
Я уж молчу… Точнее, не молчу про режим Sport, когда в автомобиль вселяется демон. Мотор начинает совершенно иначе басить, подначивая тебя «подкинуть в топку еще уголька», обороты ниже 6000 не падают, а в руле будто появляется дополнительная спортивная острота. Ребята — это жесть! Ездить и не получать пачками штрафы с камер просто не реально.
И вот в целях экономии бюджета, уже на второй день тест-драйва я перевел авто в режим Eco. Машина сразу превратилась в паиньку. Электронная педаль газа стала не такой отзывчивой и, более того, такое чувство, будто на ⅓ ее хода появился своеобразный ограничитель, преодолеть который можно надавив с большей силой на «тапку». Но если вам нужно резко ускориться, вы утапливаете педаль в пол и авто переходит в спортивный режим, когда ускорение не перестает заканчиваться даже на очень-преочень высоких скоростях.
Мотор хоть и турбированный, но этого совершенно не ощущаешь: крутящий момент очень плавно размазан по всему диапазону оборотов, что нет даже тонкого намека на существование турбоямы. Даже когда выехал на лесной проселок, где немножко пришлось побороться со снежно-грязевой кашей, активно работать педалью газа не нужно — мотор обеспечивает на самых низах отменную тягу, какая обычно встречается на дизельных внедорожниках.
Еще не джип, но и не бутафорский паркетник
Принудительных блокировок, «понижаек» и прочих чисто джиперских атрибутов, разумеется, на QX50 не встретите. Да и большой грех на столь красивом автомобиле лезть в грязь. Однако если дорога к даче или месту отдыха на природе будет раскисшей, то можете не сомневаться — система AWD, которой вооружен «полтинник», оправдает возложенные на него надежды.
Да, особо не бойтесь за то, что на коварнойкочке оторвете юбку бампера — клиренс и свесы у Infiniti вполне рассчитаны на езду по проселкам. Да и кузов не отличается хлипкостью — летящие камушки не уничтожают «лакокраску» вместе с вашими же деньгами.
В ходе преодоления буераков, в салоне — тишь да гладь. Убранство вполне себе премиальное: много кожи очень хорошего качества, в меру алюминия, всевозможные кнопочки, рычажки и пара тачскринов гармонично вписаны в интерьер, создающий стильную атмосферу. Места, в каком бы кресле вы не сидели, предостаточно. Колени взрослого человека, сидящего на «галерке», не упираются в переднюю сидушку, даже если та максимально сдвинута назад.
Переднему пассажиру тоже не на что жаловаться, ибо каждый элемент, с которым ему приходится соприкасаться с анатомической точностью расположен на своем месте.
А что до пилота? Драйверу, несмотря на многообразие органов управления и систем настроек автомобиля, при всем желании не запутаться.
Знаете, есть такие машины, где логика расположения кнопок может быть оправдана лишь тем, что в коробочку, в которой эти самые кнопочки лежали, бросили петарду, она взорвалась и все содержимое в хаотичном порядке разлетелось по торпедо. В QX50, даже несмотря на то, что количество «пипок» в нем зашкаливает, каждая из них находится, где надо и живет с правильными «соседями».
Откатавшись на новом Infiniti QX50 могу сказать однозначно, что это довольно «мажористая» машина (во всяком случае женский пол весьма охотно соглашался на приглашение покататься по ночной Москве). Благодаря скромному на упряжку, но уж точно не на прыть двигателю стоимость владения приятно удивляет. В частности, и по расходу «горючки»: в режиме «тапка в пол» конь ест не больше 12,5 литров на сотню.
Однако если у вас горячий темперамент и ничем не утоляемая жажда скорости, то имейте ввиду, что почтовый ящик будет ежедневно переполняться от счастья. Писем счастья.