Большой тест-драйв: эксперты премии «ТОП-5 АВТО» откатали лучшие авто России

Уже которой год авторынок страны живет под не то, чтобы тяжелой, но во многом просто непонятной пятой китайского автопрома. Сотни моделей от десятков брендов из КНР, в большинстве своем копирующих друг друга и по дизайнерским «находкам», и по технической начинке, ставят массового автопотребителя перед сложным выбором: что же все-таки из этого кажущегося разнообразия предпочесть, дабы не обмишуриться? В помощь ему — самая, пожалуй, авторитетная российская автопремия «ТОП-5 АВТО», чей тринадцатый сезон уверенно катится к финалу.

И здесь стоит, наверное, напомнить, что «ТОП-5 АВТО» — действительно можно назвать профессиональной премией, поскольку лучшие автомобили года в разных номинациях тут выбирает серьезное жюри, состоящее из независимых экспертов в сфере автобизнеса.

Главная задача мероприятия: выявление лучших автомобилей из представленных в РФ по итогам года в пяти основных номинациях. А с 2019 года самому лучшему автомобилю присуждается титул Car of the Year («Автомобиль года России»).

В этом сезоне, напомним, в шорт-лист номинантов в категории «Компактный автомобиль/кроссовер» попали рестайлинговый Exeed LX, GAC GS3, Geely Cityray, Jaecoo J7 c новым двигателем и полным приводом и полноприводный же Jetour Dashing. Среди «Среднеразмерных автомобилей/кроссоверов» за победу поборются Chery Tiggo 9, Geely Preface, Hongqi HS3, Jaecoo J8, Jetour T2. На лавры лучшего «Большого автомобиля/кроссовера» в этом году претендуют Changan CS95, Dongfeng DFSK ix7, минивэн GAC M8, M-HERO и Soueast S09. В категории «Электрический автомобиль/гибрид» представлены Aito Seres M9, Evolute i-Space, LADA e-Largus, минивэн WEY 80. Ну и в номинации «Коммерческий автомобиль» за главный приз соперничают «Соболь NN 4х4» выступают Avior V90, Foton S35, JAC T9 и Sollers ST8.

Фото организаторов

И чтобы освежить в памяти членов уважаемого жюри все способности и умения номинантов, 7 августа (как и положено по регламенту премии) на трассе М7 «Нева» состоялся большой тест-драйв автомобилей, вошедших в шорт-листы.

Помимо победы в своей номинации, каждая из моделей будет также бороться за титул Car Of The Year — «Автомобиль года». Победители будут объявлены в ноябре.