Большой тест-драйв: эксперты премии «ТОП-5 АВТО» откатали лучшие авто России

За титул «Автомобиль года» борются 20 автомобилей

Уже которой год авторынок страны живет под не то, чтобы тяжелой, но во многом просто непонятной пятой китайского автопрома. Сотни моделей от десятков брендов из КНР, в большинстве своем копирующих друг друга и по дизайнерским «находкам», и по технической начинке, ставят массового автопотребителя перед сложным выбором: что же все-таки из этого кажущегося разнообразия предпочесть, дабы не обмишуриться? В помощь ему — самая, пожалуй, авторитетная российская автопремия «ТОП-5 АВТО», чей тринадцатый сезон уверенно катится к финалу.

Иван Флягин

И здесь стоит, наверное, напомнить, что «ТОП-5 АВТО» — действительно можно назвать профессиональной премией, поскольку лучшие автомобили года в разных номинациях тут выбирает серьезное жюри, состоящее из независимых экспертов в сфере автобизнеса.

Главная задача мероприятия: выявление лучших автомобилей из представленных в РФ по итогам года в пяти основных номинациях. А с 2019 года самому лучшему автомобилю присуждается титул Car of the Year («Автомобиль года России»).

В этом сезоне, напомним, в шорт-лист номинантов в категории «Компактный автомобиль/кроссовер» попали рестайлинговый Exeed LX, GAC GS3, Geely Cityray, Jaecoo J7 c новым двигателем и полным приводом и полноприводный же Jetour Dashing. Среди «Среднеразмерных автомобилей/кроссоверов» за победу поборются Chery Tiggo 9, Geely Preface, Hongqi HS3, Jaecoo J8, Jetour T2. На лавры лучшего «Большого автомобиля/кроссовера» в этом году претендуют Changan CS95, Dongfeng DFSK ix7, минивэн GAC M8, M-HERO и Soueast S09. В категории «Электрический автомобиль/гибрид» представлены Aito Seres M9, Evolute i-Space, LADA e-Largus, минивэн WEY 80. Ну и в номинации «Коммерческий автомобиль» за главный приз соперничают «Соболь NN 4х4» выступают Avior V90, Foton S35, JAC T9 и Sollers ST8.

Фото организаторов
И чтобы освежить в памяти членов уважаемого жюри все способности и умения номинантов, 7 августа (как и положено по регламенту премии) на трассе М7 «Нева» состоялся большой тест-драйв автомобилей, вошедших в шорт-листы.

Помимо победы в своей номинации, каждая из моделей будет также бороться за титул Car Of The Year — «Автомобиль года». Победители будут объявлены в ноябре.

