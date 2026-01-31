Возрождение «Руссо-Балта», возвращение Geely Coolray, обновление LADA Aura и запрет на парковку во дворах для каршеринга: итоги недели

Возрожденный «Руссо-Балт» представил электрический фургон, АВТОВАЗ открыл продажи обновленной LADA Aura, Sollers — прием предзаказов на минивэн SF1. Тем временем Tenet анонсировал несколько новинок, Geely и Haval сертифицировали свежие версии популярных паркетников. А депутаты предложили упростить процедуру легализации тюнинга и запретить машинам из каршеринга парковаться во дворах. Все подробности — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Пожалуй, активнее всего российские автолюбители обсуждали на этой неделе новость о том, что в Перми возродили дореволюционный автобренд «Руссо-Балт», представив первую модель марки в современной истории. Ей стал электрический фургон из нержавеющей стали, похожий на Tesla Cybertruck. Уже есть и цена — от 6,5 млн рублей. Выпускать машины будут на заказ, и первые поставки намечены на январь 2027-го.

А вот поставки LADA Aura 2026 модельного года уже начались. У стретч-седана появился бесключевой доступ, дистанционный запуск мотора, а также обновленная мультимедийная система EnjoY. Мощность 1,8-литрового двигателя осталась прежней — 122 л.с. Чего не скажешь о базовой цене: она увеличилась на 24 000 рублей и теперь начинается от 2 269 000.

Примерно столько же, то есть 2 250 000 рублей, просят за семиместный минивэн SF1 от Sollers — на этой неделе компания открыла прием предзаказов. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой». В базовой комплектации уже присутствуют кондиционер, подогрев передних сидений и руля, а также необходимый набор систем безопасности.

Фото: Sollers

Другой отечественный бренд — Tenet, принадлежащий холдингу «АГР» — продолжая укреплять свои позиции, объявил о планах по расширению линейки. В 2026 году к трем существующим кроссоверам должны добавиться флагманский T9 и седан D-класса. Последний, по слухам, получит название A8 и будет представлять собой модернизированный Chery Arrizo 8 Pro. Но он дебютирует все же после «девятки», которая должна поступить в продажу в мае.

Поклонники Geely наверняка обрадуются, узнав, что в Россию возвращается Coolray — стартовала сертификация рестайлинговой версии кроссовера. Модель, мировая премьера которой состоялась в конце 2025 года, сохранила габариты и силовую установку: 1,5-литровый турбомотор на 181 л.с. и 7-диапазонный «робот». Впрочем, не факт, что вернется она под своей «родной» маркой.

Тем временем Haval готовит обновление для кроссоверов F7 и F7x российской сборки. В базе Росстандарта появилось ОТТС, подтверждающее появление более мощной версии знакомого 2,0-литрового двигателя. Агрегат предложат в двух вариантах: на 200 и 231 л.с. с крутящим моментом 380 Нм. Они предназначены для полноприводных модификаций и будут работать с 7-ступенчатым «роботом».

Фото: Haval

Параллельно Haval анонсировал H7 2026 модельного года, который также получил 231-сильный двигатель. Кроме того, кроссовер обзавелся новыми цифровыми функциями в мультимедиа, включая интеграцию с сервисом «VK Видео». Дата начала продаж посвежевшей модели пока не раскрывается, и цен тоже нет.

На законодательном фронте зампред партии «Новые люди» Александр Даванков выступил с инициативой, касающейся каршеринга. Он предложил запретить парковку прокатных автомобилей во дворах жилых домов, аргументируя это тем, что они занимают места и мешают работе коммунальных служб. Также было предложено ввести в правовое поле само определение «каршеринг» для регулирования этой сферы.

Еще одна инициатива от депутатов фракции «Новые люди» направлена на поддержку любителей тюнинга. Они предложили упростить слишком сложную и бюрократизированную процедуру регистрации изменений в конструкцию транспортного средства. Особый акцент делается на косметических модернизациях, не влияющих на безопасность. Идея в том, чтобы пересмотреть регламенты и перевести часть процессов на уведомительный порядок.

Больше актуальных автоновостей — в ленте портала «АвтоВзгляд», которую можно найти здесь.