Как раннее включение отопления в квартирах может испортить автомобиль в гараже

Как известно, отопление включают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не поднимается выше +8 °С. «Градусный» порог может варьироваться в зависимости от региона, но в целом он актуален для всей России. В Москве при том, что столбики термометров пока удерживаются на двузначных числах, батареи уже давно горячие. Причем настолько, что находиться в квартире порой невозможно.

Очевидно, заблаговременная подача отопления в жилые дома и учреждения напрямую связана с острой эпидемиологической ситуацией — коронавирус, сезонные ОРВИ и гриппы. Домашнее тепло необходимо, чтобы граждане лишний раз не простужались, не создавали «пробки» в поликлиниках и не «грузили» и без того занятых врачей.

Ладно: пар, как говорится, костей не ломит — сбросим лишнюю одежду, приоткроем окна. А что делать с автомобилем, который «задыхается» в жарком гараже?