Как раннее включение отопления в квартирах может испортить автомобиль в гараже

Как известно, отопление включают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не поднимается выше +8 °С. «Градусный» порог может варьироваться в зависимости от региона, но в целом он актуален для всей России. В Москве при том, что столбики термометров пока удерживаются на двузначных числах, батареи уже давно горячие. Причем настолько, что находиться в квартире порой невозможно.
Очевидно, заблаговременная подача отопления в жилые дома и учреждения напрямую связана с острой эпидемиологической ситуацией — коронавирус, сезонные ОРВИ и гриппы. Домашнее тепло необходимо, чтобы граждане лишний раз не простужались, не создавали «пробки» в поликлиниках и не «грузили» и без того занятых врачей.
Ладно: пар, как говорится, костей не ломит — сбросим лишнюю одежду, приоткроем окна. А что делать с автомобилем, который «задыхается» в жарком гараже?
Чтобы лакокрасочное покрытие машины как можно дольше сохранялось в первозданном виде — без коррозий, «жучков» и прочих малоприятных ржавчин — необходимо обеспечить оптимальные условия ее хранения. В частности, поддерживать нужную температуру и уровень влажности. Но о какой «нужной температуре» может идти речь, когда отопление дают чуть ли не при майской погоде?
Вообще, по словам экспертов, даже в морозное время года, когда на улице лежит уверенный снег, термометры в гараже не должны показывать выше +5 °С. Тогда лакокрасочное покрытие не будет подвергаться резким перепадам температуры при выезде автомобиля из теплого бокса во «внешний мир». Кроме того, кузов не покроется «испариной» из-за поступающего снаружи холодного воздуха.
Да, сейчас такой проблемы нет, ведь на улице тепло. Но есть другая.
Дело в том, что иная крайность — отсутствие влажности в боксе с автомобилем (а откуда ей взяться, если и в гараже, и на улице почти лето) тоже не сулит ничего хорошего лакокрасочному покрытию. Мало того, что содержание водяного пара в воздухе само по себе невысокое, так еще и система вентиляции подливает масло в огонь, а вернее — высушивает и без того сухие поверхности.
Как следствие — лакокрасочное покрытие может частично облезть или потрескаться. Под удар попадает и салон автомобиля: при длительном воздействии тепла велика вероятность коробления материалов отделки. Особенно, если речь идет о бюджетных машинах, интерьер которых «украшен» дешевым пластиком.
Как же бороться с этой напастью, как сохранить автомобиль в условиях раннего включения отопления? Можно обратиться к руководителю гаража, чтобы тот обратился в диспетчерскую службу или управляющую компанию. Другой вариант — временно отказаться от «ночлежек» в теплом боксе и парковаться по возможности на улице, пока температура не опустится до нужных показателей.