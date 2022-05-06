3 причины, почему водители предпочитают открытое окно кондиционеру

Какое же все-таки странное существо — человек! Казалось бы, прогресс не стоит на месте: с каждым годом появляется все больше технических решений, существенно повышающих уровень комфорта, а многие все равно предпочитают действовать, что называется, по старинке. Взять в качестве примера тот же автомобильный кондиционер. Его изобрели без малого сотню лет назад, а водители до сих пор ездят с открытыми окнами, утверждая, что так — гораздо лучше.
И ладно бы, это были единичные случаи, так нет. Когда в следующий раз «зависните» в пробке, обратите внимание, в скольких машинах опущены стекла. Может, те автомобилисты знают что-то, чего не знают все остальные, и естественный способ охлаждения салона в самом деле имеет ряд преимуществ перед искусственным, который осуществляется посредством климатических установок? Давайте разбираться.
НЕ ХОЧУ БОЛЕТЬ
Спросите у любого водителя, предпочитающего открытые окна кондиционеру, почему он игнорирует доступные удобства, и товарищ наверняка затронет тему здоровья. Мол, из-за климатических установок можно запросто простудиться: покрыться язвочками герпеса, заработать боль в горле, а то и вовсе «свалиться» с высокой температурой на пару дней. Да и маленьких детей, если они ездят в машине, подвергать такому риску лишний раз не хочется.
Что ж, с этим вполне здравым аргументом спорить сложно, хотя и есть один немаловажный нюанс. Если настроить климатическую установку правильно, то вероятность простуды сведется к минимуму. Напомним, что оптимальным значением для салона машины летом считается 22°C, плюс-минус 2 градуса. Поток следует направлять куда угодно, только не в лицо. А что касается мощности, то лучше остановиться на первом или втором уровне.
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОНДЕЙ
Из первой причины вытекает и вторая — многие водители, опускающие стекла, попросту не могут совладать со своей климатической установкой. Ведь не секрет, что в старых или бюджетных машинах кондиционеры крайне неподатливы: подуставшие или третьесортные вентиляторы выполняют свои обязательства, но зачастую не так, как хотелось бы. Например, холодят еле-еле или, напротив, чересчур сильно.
Но здесь, увы, можно посоветовать одно — заменить фреон. А если не поможет, то — автомобиль.
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Нередко из уст любителей открытых окон можно услышать что-то про свежий воздух — якобы он куда более приятен и менее вреден, чем «кондиционерный». Крайне спорное утверждение. Конечно, если водитель десятилетиями не менял салонный фильтр — тот, что уже давно превратился в рассадник бактерий — то лучше установку не трогать. В противном же случае пыль, выхлопы и прочие «неприятности» с улицы нанесут здоровью больший ущерб.
КОНДИЦИОНЕР ИЛИ ОТКРЫТОЕ ОКНО
Подводя итог, следует напомнить о том, что все проблемы — в наших головах. И те же аргументы, которые водители приводят в пользу опущенных стекол, на самом-то деле не такие уж и убедительные. В этой истории, как, впрочем, и в любой другой, главное — подходить к вопросу с умом. А именно — грамотно пользоваться установкой, не пренебрегая простыми правилами, и не забывать о своевременном обслуживании: том же фреоне и салонном фильтре.
… К слову, раз уж затронули тему, параллельно развеем еще один миф, связанный с автомобильными кондиционерами — о том, что они потребляют слишком много топлива и отрицательно влияют на динамику машины. Многочисленные эксперименты показали, что экономия горючки от открытых окон едва ощутима. А притормаживать подкапотных «лошадей» климатические установки могут лишь на совсем старых или «дохлых» ТС.
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