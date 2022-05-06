3 причины, почему водители предпочитают открытое окно кондиционеру

НЕ ХОЧУ БОЛЕТЬ

Спросите у любого водителя, предпочитающего открытые окна кондиционеру, почему он игнорирует доступные удобства, и товарищ наверняка затронет тему здоровья. Мол, из-за климатических установок можно запросто простудиться: покрыться язвочками герпеса, заработать боль в горле, а то и вовсе «свалиться» с высокой температурой на пару дней. Да и маленьких детей, если они ездят в машине, подвергать такому риску лишний раз не хочется.

Что ж, с этим вполне здравым аргументом спорить сложно, хотя и есть один немаловажный нюанс. Если настроить климатическую установку правильно, то вероятность простуды сведется к минимуму. Напомним, что оптимальным значением для салона машины летом считается 22°C, плюс-минус 2 градуса. Поток следует направлять куда угодно, только не в лицо. А что касается мощности, то лучше остановиться на первом или втором уровне.

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОНДЕЙ

Из первой причины вытекает и вторая — многие водители, опускающие стекла, попросту не могут совладать со своей климатической установкой. Ведь не секрет, что в старых или бюджетных машинах кондиционеры крайне неподатливы: подуставшие или третьесортные вентиляторы выполняют свои обязательства, но зачастую не так, как хотелось бы. Например, холодят еле-еле или, напротив, чересчур сильно.

Но здесь, увы, можно посоветовать одно — заменить фреон. А если не поможет, то — автомобиль.