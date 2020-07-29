Почему УАЗ — не внедорожник: у каких авто самый крутой полный привод в мире

Начать стоит с того, что далеко не все автомобили, умеющие крутить четырьмя колесами разом, могут считаться полноприводными в полной мере. Есть ведь и те, в чьих мануалах прописано загадочное «с возможностью подключения передней оси»: «Соболь» от ГАЗ, Toyota Fortuner для российского рынка и «наше всё» УАЗ «Патриот». Вернее, Patriot, как ракета из-за океана.
Такая система именуется Part-time и позволяет подключать переднюю ось исключительно на бездорожье: грунт под колесами должен быть мягким, а скорость — низкой. Перемещение на четырех ведущих по асфальту, твердой грунтовке и прочим «несыпучим» приведет к повышенному износу приводов и колес, а также грозит потерей управляемости.
Ведь «парт-тайм» — это задний привод с той самой «возможностью подключения передней оси», дифференциала посередине не предусмотрено. Это надежный, если его корректно использовать, и самый дешевый в производстве вариант 4х4. Неправильная же эксплуатация такого полного привода приведет к множеству проблем. Лучше не экспериментировать.
Настоящий же полный привод, который называется Full-time, позволяет водителю ездить на четырех ведущих по любым типам дорожных покрытий. Проще говоря, не озираться в поисках шайбы-селектора, когда заснеженная дорога закончилась, и начался чистый асфальт. Волшебство возможно только при одном условии: между осями должен располагаться дифференциал Torsen или его аналоги, которые раскидывают крутящий момент, нивелируя разницу.
Никто же не будет спорить, что в повороте левые и правые колеса проходят разные расстояния? А куда девается крутящий момент, что подается на ось? То-то и оно, на глине резина не пострадает, провернет «чвачу» и дальше поедет, а вот на асфальте — просто сотрется. Чтобы этого не произошло, нагрузку нужно куда-то передать. Это и есть ключевое свойство дифференциала. Full-time стоит намного дороже в производстве и доступен, как правило, либо на более дорогих моделях, либо в топовых комплектациях.
Так какой же полный привод самый крутой, универсальный, функциональный и безопасный?
AUDI quattro
Разработку этой системы VAG начали еще в 1970-х и делали это, естественно, для военных. Ну что еще может вращать колесо прогресса, как не оборонка? Позже этот принцип работы отправился покорять рынок гражданских автомобилей, став основой той самой легендарный Audi quattro, давшей имя всей последующей системе. А в 1987 году механический центральный дифференциал был заменен на автоматический Torsen, который сам «принимал решение» о блокировке.
Именно установка «Торсена» и позволила системе полного привода Audi стать примером для подражания: дифференциал мгновенно реагирует на малейшую пробуксовку — сейчас ему достаточно четверти оборота колеса для «схлопывания» — и гарантирует комфорт и безопасность даже на ледяном склоне.
Испытания в гонках, десятилетия эволюции, во время которой инженеры строго придерживались выбранной стратегии с дифференциалом Torsen и постоянный «кайдзен» системы полного привода сделали «кваттро» по настоящему крутым полным приводом. И да, quattro всегда пишется с маленькой буквы, как дань уважения той самой первой машины, что разорвала сознание поклонников более четверти века назад.
Mercedes 4MATIC
Как и все немецкое, проследить историю появления полного привода 4MATIC от Mercedes-Benz можно со времен царей. Сто лет назад был представлен первый полноприводный грузовик, который лег в основу такого образующего для любителей бездорожья понятия, как Unimog. На гражданских машинах 4MATIC появился в 1985 году, став «изюминкой» одного из самых стильных и красивых «Мерседесов» всех времен — W124 в комплектации 300E.
Два дифференциала типа Fergusson — центральный и задний — позволяли добиться невероятной по тем временам стабильности машины даже на высокой скорости. Блокировать дифференциалы можно было по отдельности и вместе, а при нажатии на педаль тормоза — оба «открывались». Второе поколение появилось в 1997 году, как элемент другой легенды E-класса: знаменитого «лупатого» Мерседеса. Вскоре, 4MATIC лег в основу другого любимца россиян — первого кроссовера с трехлучевой звездой, нежно прозванного в России «Емелей». Речь, безусловно, про Mercedes ML. Позже система разделилась на две «ветки»: для легковых автомобилей и для вседорожников.
Чем же так крут 4MATIC? Его создавали не ради бездорожья, а для помощи водителю на скользких дорогах и буксировки тяжелых прицепов. Благодаря мощному комплексу электронных помощников и механических элементов, соединенных в общую экосистему, полный привод Mercedes-Benz позволяет нивелировать даже серьезную ошибку водителя, которая точно привела бы к аварии на скользкой дороге или в резком повороте. А так — лампочки помигали, капельки воды с прицела смахнули, пот утерли и дальше поехали.
Mitsubishi Super Select и S-AWC
Тем временем на другом конце света разрабатывали и созидали свой полный привод: конец восьмидесятых и начало девяностых был эпохой Mitsubishi. Во времена, когда покупателя удивляли уникальными технологиями и феноменальными возможностями машины, а не количеством USB-портов и диагональю экрана, японцы создали две своих самых культовых модели: Pajero и Lancer Evolution. И обе были славны именно полным приводом.
Рамный внедорожник получил в свое распоряжение один из самых комфортных и удобных, но простых в эксплуатации 4х4 «всех времен»: систему Super Select. При покупке уже не нужно было раз и навсегда определять в дилемме Part-time или Full-time, ведь «Супер Селект» включал в себя оба этих понятия. Хочешь задний привод, хочешь полный, независимо от качество дорожного полотна, ведь дифференциал Torsen — тот же самый, что и на Audi — заложили в центр машины, добавив еще и блокировку в задний мост. Так был построен Mitsubishi Pajero, ставший основой для ныне здравствующих Pajero Sport и пикапа Mitsubishi L200.
С легковушками все еще интереснее, ведь открытые дифференциалы Evolution поразили всех в тот самый момент, когда Томми Мякинен вошел в первый поворот на запредельной скорости, даже не прикоснувшись к педали тормоза. Умение машины заложить вираж под девяносто градусов, нивелировав все ошибки водителя и спасая ему жизнь, развили и адаптировали для гражданского автопрома. Эта, простите за тавтологию, эволюция получила имя S-AWC, она же Super All Wheel Control, основанная на системе AYC от Каору Савазе.
Смысл в том, что автомобиль заталкивает сам себя в поворот, поочередно притормаживая колеса, и сглаживая траекторию. S-AWC cтал прерогативой трехлитрового Outlander GT и Eclipse Cross, а богатство Mitsubishi распространился на все полноприводные Outlander.
Subaru и симметричный полный привод
Разработкой полного привода в Японии занимались не только в Окадзаки и Гифу, но и в лабораториях Subaru. Оппозитные дьяволы должны были получить особый полный привод, чтобы на равных сойтись с Lancer Evolution в битве за раллийную корону. Так появился фирменный субаровский симметричный полный привод: он легче, чем классический, не влияет на управляемость, крутящий момент распределяется на все четыре колеса, обеспечивая отличную тягу, и шикарную динамику на разгоне.
Продольное расположение двигателя и коробки позволяет добиться фактически идеальной развесовки. Тут же вспоминаем, что оппозитные моторы — визитная карточка Subaru — добавляют свой вклад в баланс автомобиля, и на круг получаем практически идеальный с точки зрения инженера гоночный болид. Для полной победы оставалось только добавить немного перца: Колин Макрей с этой задачей справился на «отлично».