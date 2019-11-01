Средний палец будущего: почему кроссоверы — это полный отстой

Шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса в интервью европейскому изданию Automotive News высказал мнение, что совсем скоро молодое поколение потребителей оставит без внимания кроссоверы и внедорожники в пользу седанов. И сделает это в знак протеста, дабы не быть похожими на старшее поколение. «Седан — это средний палец будущего», — провел аллегорию главный художник.
Почему же именно «четырехдверки»? Логика проста. Так как современные автостроители уже не могут изобрести новый тип кузова, то молодежь выберет что-то хорошо известное, что «никогда не было плохим». А это, по мнению руководителя, и есть седаны.
Вслед за г-ном Альбайса вице-президент Nissan по глобальной продуктовой стратегии Иван Эспиноса сообщил, что есть некие статистические данные. Они показывают, что молодежь «устала» от автомобилей SUV.
С оптимизмом к седанам относится и генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон. Дело в том, что сегодня, когда все идет к глобальной электрификации авто, экономия энергии будет играть огромную роль для потребителей. Любые факторы, позволяющие хоть немного увеличить запас хода, будут браться покупателями в расчет. В этом плане седаны действительно выигрывают у кроссоверов, отличаясь лучшей аэродинамикой и меньшим весом.
Веру шведов в седаны подтверждает тот факт, что первой моделью, вставшей на конвейер первого американского завода марки, стал Volvo S60. Спорт-седан дебютировал в 2001 года, а в 2018-м сменил второе поколение на третье.
Между тем, в европейских странах продажи четырехдверных легковушек массового сегмента за последние пять лет упали на 25%, а в премиальном — на 18%. Так что прогнозы вышеупомянутых топ-менеджеров кажутся, по меньшей мере, несколько преждевременными, а то и вовсе не имеющими никакого отношения к реальному положению дел.