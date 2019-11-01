Средний палец будущего: почему кроссоверы — это полный отстой

Шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса в интервью европейскому изданию Automotive News высказал мнение, что совсем скоро молодое поколение потребителей оставит без внимания кроссоверы и внедорожники в пользу седанов. И сделает это в знак протеста, дабы не быть похожими на старшее поколение. «Седан — это средний палец будущего», — провел аллегорию главный художник.

Почему же именно «четырехдверки»? Логика проста. Так как современные автостроители уже не могут изобрести новый тип кузова, то молодежь выберет что-то хорошо известное, что «никогда не было плохим». А это, по мнению руководителя, и есть седаны.

Вслед за г-ном Альбайса вице-президент Nissan по глобальной продуктовой стратегии Иван Эспиноса сообщил, что есть некие статистические данные. Они показывают, что молодежь «устала» от автомобилей SUV.