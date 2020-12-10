Транспортные компании оценили новую платную трассу ЦКАД-3

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) — трасса, проходящая в Подмосковье параллельно Малой бетонке в 50 км от столицы — призвана разгрузить МКАД и Малую бетонку. В первую очередь за счет привлечения транспортных компаний и частных перевозчиков, которые заинтересованы в том, чтобы доставлять больше товаров за меньший срок, тем самым увеличивая свою прибыль.
Чтобы убедить логистов в том, что ЦКАД действительно обладает множеством преимуществ перед бесплатными альтернативами и позволяет, как ни странно, экономить на перевозках, госкомпания «Автодор» пригласила специалистов отрасли на экскурсию по ЦКАД-3 — участку, открывшемуся в середине ноября.
Что интересно, мероприятие проходило в формате диалога: по ходу пресс-тура гости могли задавать представителям «Автодора» любые даже самые каверзные вопросы о новой трассе. И такие были.
Открыла программу встреча с аварийными комиссарами — техническими специалистами, которые готовы оказать водителю помощь на дороге в любое время суток и совершенно бесплатно. Спасатели рассказали, что с момента открытия ЦКАД-3 уже поменяли несколько поврежденных колес, свозили до ближайшей АЗС с десяток автомобилистов, заглохших вследствие нехватки топлива, помогли оформить пару мелких аварий.
Для оказания помощи в их техничках есть все необходимое, начиная от домкратов и ключей, заканчивая бустерами для реанимации «умершего» аккумулятора. Вызвать аварийных комиссаров несложно, обратившись по единому номеру службы. Ждать недолго — прибывают в течение 10—15 минут. К слову, портал «АвтоВзгляд» ранее убедился в этом лично: прочитать о нашем эксперименте можно здесь.
Зачем это все знать представителям транспортных компаний? Ну как, грузовики тоже не защищены от непредвиденных поломок, с которыми водители далеко не всегда могут справиться в одиночку. Логисты же заинтересованы в том, чтобы неисправности устранялись как можно скорее. А на ЦКАДе, в отличие от той же Малой бетонки, починиться быстро с помощью аваркомов вполне реально.
Следующей остановкой стал Модульный пункт продаж, расположенный на 99 км трассы — крайне любопытное с точки зрения дизайна здание, где осуществляется продажа транспондеров и решаются проблемы пользователей дороги. Зачем нужны транспондеры? Как минимум для того, чтобы экономить на проезде. Например, на ЦКАДе держатели устройств могут получать скидки в размере до 50% за дальность маршрута и до 15% по Программе лояльности на итоговую стоимость.
После — гости отправились в Центральный пункт управления, где осуществляется мониторинг дорожной обстановки. Участникам мероприятия показали процесс работы операторов, просматривающих трассу посредством 72 камер. Там же наглядно объяснили, как функционирует система «Свободный поток». Она, напомним, позволяет расплачиваться за проезд автоматически, не останавливаясь перед шлагбаумами.
Всего на ЦКАДе будет 12 рамок Free Flow с камерами, датчиком и антенной, в частности на третьем пусковом комплексе их три. Автомобиль проезжает под П-образной опорой с аппаратурой, и средства списываются с его лицевого счета, если в машине установлен транспондер. А случае, когда такового нет, нужно заранее приобрести электронный билет, указав данные по автомобилю, дату и время предполагаемой поездки. Главное — внести все сведения верно.
Что же до неудобных тем, то логисты, жаловались, например, что не могут пользоваться транспондерами в автомобилях с атермальными стеклами, которые препятствуют считыванию сигнала антенной. Представители ГК «Автодор» сообщили, что о проблеме знают и уже ее решают — так, в скором времени в линейке устройств T-pass появятся специальные девайсы для атермальных, бронированных и прочих «глухих» стекол.
Также прозвучал вопрос о ценах: гости интересовались, как именно формировались тарифы — некоторым может показаться, что они сильно завышены. Оказалось, что проводились исследования, включающие опрос потенциальных пользователей. Респондентов спросили о том, сколько они готовы отдать за проезд по ЦКАД, после чего установили средневзвешенный тариф.
Разумеется, говорили и о сроках введения в эксплуатацию остальных участков «кольца». Напомним, что на текущий момент уже открыты третий и пятый пусковые комплексы. Четвертый будет готов к концу этого года, первый — запустят в следующем. Что же до второго (проходит параллельно бесплатному ЦКАД-5 на западе Подмосковья), то к его строительству приступят даже позже чем планировалось. Ведь следующий приоритетный проект после первой очереди ЦКАД — трасса М-12.