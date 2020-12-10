Транспортные компании оценили новую платную трассу ЦКАД-3

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) — трасса, проходящая в Подмосковье параллельно Малой бетонке в 50 км от столицы — призвана разгрузить МКАД и Малую бетонку. В первую очередь за счет привлечения транспортных компаний и частных перевозчиков, которые заинтересованы в том, чтобы доставлять больше товаров за меньший срок, тем самым увеличивая свою прибыль.

Чтобы убедить логистов в том, что ЦКАД действительно обладает множеством преимуществ перед бесплатными альтернативами и позволяет, как ни странно, экономить на перевозках, госкомпания «Автодор» пригласила специалистов отрасли на экскурсию по ЦКАД-3 — участку, открывшемуся в середине ноября.

Что интересно, мероприятие проходило в формате диалога: по ходу пресс-тура гости могли задавать представителям «Автодора» любые даже самые каверзные вопросы о новой трассе. И такие были.