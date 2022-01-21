Мама, я умер: старый способ обмана родственников водителей получил новую жизнь

К звонкам «сотрудников банка», интересующихся подозрительными операциями с картой клиента, россияне уже привыкли. Многие, услышав фразу «сообщите ваши данные, чтобы мы могли пресечь попытку мошенничества», кладут трубку и, мысленно отправив собеседника в увлекательное секс-путешествие, спокойно возвращаются к своим делам. А вот звонки от «родных», попавших в беду — совсем другое дело.
История, приключившаяся на днях с корреспондентом портала «АвтоВзгляд», в очередной раз доказывает, что ради легких денег мошенники не останавливаются ни перед чем и используют самые циничные и бесчеловечные способы «развода» доверчивых граждан. Эти нелюди понимают: чем выше накал страстей, тем больше шансов обогатиться. И не волнует аферистов совершенно, что для кого-то их звонок может стать последним в жизни.
— Мамочка, я в беде: попала в аварию, лежу с пробитой головой и сломанной ногой в реанимации, — такие слова услышала моя мама, снявшая трубку городского телефона. Ее первая реакция — шок, паника. Ведь в теории это было возможно: автомобилисты нередко попадают в ДТП. А дальше — полная потеря контроля, ощущение беспомощности. Ну и, конечно, готовность отдать все, что угодно, лишь бы спасти своего ребенка.
Стоит отдать мошенникам должное — отыграли они бесподобно. Чтобы «жертва» не поняла, что разговаривает не со всей дочерью, реплики сопровождались пронзительными всхлипываниями и душераздирающими «мамочка, мне страшно». С заднего плана доносился шум больничной толпы, а диалог периодически прерывался «лагами» сотовой связи. И как тут не поверить в достоверность происходящего?
Что интересно, о деньгах мошенница заговорила не сразу. Первые десять минут она вгоняла мою маму в транс — сгущала краски, путанно описывая свои повреждения, обстоятельства происшествия и печальные перспективы. А когда поняла, что пора, выдала: «я сбила девушку, и чтобы меня не посадили из-за ее гибели, срочно нужны деньги на операцию».
К счастью, в момент того злосчастного звонка мама была дома не одна. Услышав странный разговор, из другой комнаты к ней вышел мой благоразумный брат. И, быстро вникнув в суть происходящего, забрал телефонную трубку и устроил мошеннице экспресс-проверку, попросив назвать его дату рождения. К такому аферисты были, естественно, не готовы. Дату не назвали — миссию провалили.
Но даже несмотря на то, что со мной было все в порядке, в чем мама убедилась лично, набрав мои «цифры», она еще долго не могла отойти от случившегося. У нее, женщины предпенсионного возраста, подскочило давление, прихватило сердце. А что, если бы на ее месте оказалась нежная старушка? От такого стресса можно и не оправиться.
Здесь на кону стоят уже не сотни тысяч рублей, а человеческая жизнь, которая может легко оборваться из-за чьей-то жадности и бессердечности. Деньги еще заработаются, а вот любимого человека обратно с того света не вернешь. Потому и желание как следует наказать аферистов, даже если они не украли ничего, кроме времени и нервов, в разы сильнее. Но как это сделать?
Первое, что приходит в голову — обратиться в правоохранительные органы. Но вряд ли это принесет плоды, ведь в расследовании «сорвавшихся» мошеннических дел наша доблестная полиция совсем не заинтересована. Стражи порядка могут подключиться лишь в том случае, если деньги по итогу были переведены. В иных же ситуациях они бессильны: даже если бы и хотели помочь, преступление по факту не состоялось. А нет «тела» — нет дела, как известно.
Поэтому совет здесь только один. Если вам поступает звонок от «попавшего в беду родственника», имеет смысл положить трубку и сразу перезвонить на его личный номер. Но на всякий случай — мало ли все по-настоящему — следует записать какие-либо контакты. Если звонят из больницы — уточнить, в какой больнице он находится. Из полиции — в каком отделении. Ну и, главное, ни в коем случае не отдавайть денег: ни переводами, ни в руки.
А возвращаясь к разговору о правоохранителях… Несмотря на активное процветание мошенничества в стране — появление новых и возрождение старых схем — стражи порядка до сих пор не ориентированы ни на раскрытие, ни на предупреждение подобных преступлений…