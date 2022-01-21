Мама, я умер: старый способ обмана родственников водителей получил новую жизнь

К счастью, в момент того злосчастного звонка мама была дома не одна. Услышав странный разговор, из другой комнаты к ней вышел мой благоразумный брат. И, быстро вникнув в суть происходящего, забрал телефонную трубку и устроил мошеннице экспресс-проверку, попросив назвать его дату рождения. К такому аферисты были, естественно, не готовы. Дату не назвали — миссию провалили.

Но даже несмотря на то, что со мной было все в порядке, в чем мама убедилась лично, набрав мои «цифры», она еще долго не могла отойти от случившегося. У нее, женщины предпенсионного возраста, подскочило давление, прихватило сердце. А что, если бы на ее месте оказалась нежная старушка? От такого стресса можно и не оправиться.

Здесь на кону стоят уже не сотни тысяч рублей, а человеческая жизнь, которая может легко оборваться из-за чьей-то жадности и бессердечности. Деньги еще заработаются, а вот любимого человека обратно с того света не вернешь. Потому и желание как следует наказать аферистов, даже если они не украли ничего, кроме времени и нервов, в разы сильнее. Но как это сделать?