Для чего некоторые водители надевают кожаные перчатки за рулем

Перчатки для вождения появились вместе с автомобилями. И это легко понять: первые самобеглые коляски представляли собой машину с открытым верхом, без дверей и лобового стекла. Так что водителям в холодную погоду приходилось одевать длиннополую одежду, чтобы не замерзнуть, очки, чтобы защитить глаза и, конечно, перчатки, чтобы не отморозить руки.
В теплое время без защиты конечностей тоже было не обойтись. Мало того, что само рулевое колесо было сделано из грубых материалов, а до усилителя рулевого управления еще не додумались, поэтому на голых ладонях довольно быстро появлялись мозоли. Так еще приходилось ограждать руки от летящих в салон песка, грязи и насекомых.
Шло время, конструкция автомобилей менялась, а вместе с ними эволюционировали и перчатки. В том виде, к которому мы привыкли сегодня, они впервые появились через несколько лет после Второй мировой войны у гоночных пилотов.
Сегодня человек за «баранкой» современного авто защищен со всех сторон металлом и стеклом, печкой и кондиционером, салонным фильтром и, в некоторых случаях, подогревом руля и кресла от непогоды и пыли. А руль, как правило, выполнен из мягкого пластика или даже обтянут кожей.
Но все же изредка, стоя в пробке или паркуясь у супермаркета, можно заметить рулевого в перчатках. И от них действительно есть реальная польза. И особенно — в длительных поездках или в жару. Когда руки долго контактируют с рулевым колесом, они начинают потеть. И тогда влажные ладони могут проскользнуть, и водитель не успеет выполнить нужный маневр. А кожаные перчатки дают отличное сцепление с рулем. Особенно они актуальны для людей с гипергидрозом — повышенным потоотделением.
Некоторые водители со стажем утверждают, что перчатки защищают и рулевую оплетку от повреждений и загрязнения. Соприкасаясь не с руками, а с сухой выделанной кожей, руль меньше затирается, а у автомобилиста — любителя носить большие кольца на пальцах — не царапается. А сохранить чистоту можно только в том случае, если водитель одевает перчатки только лишь в авто.
Стоит отметить, что выбрать хорошие водительские перчатки — целая наука. Для лучшего сцепления они должны плотно облегать руку и быть именно кожаными, не замшевыми. А сам материал — тонкой выделки с перфорациями для улучшения терморегуляции. У таких перчаток нет подкладки, а швы сделаны с внешней стороны, чтобы не натирать. Кроме того, у этой «одежки для рук» короткое запястье, которое не мешает и ни за что не цепляется при активной рулежке.