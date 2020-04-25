Для чего некоторые водители надевают кожаные перчатки за рулем

Шло время, конструкция автомобилей менялась, а вместе с ними эволюционировали и перчатки. В том виде, к которому мы привыкли сегодня, они впервые появились через несколько лет после Второй мировой войны у гоночных пилотов.

Сегодня человек за «баранкой» современного авто защищен со всех сторон металлом и стеклом, печкой и кондиционером, салонным фильтром и, в некоторых случаях, подогревом руля и кресла от непогоды и пыли. А руль, как правило, выполнен из мягкого пластика или даже обтянут кожей.

Но все же изредка, стоя в пробке или паркуясь у супермаркета, можно заметить рулевого в перчатках. И от них действительно есть реальная польза. И особенно — в длительных поездках или в жару. Когда руки долго контактируют с рулевым колесом, они начинают потеть. И тогда влажные ладони могут проскользнуть, и водитель не успеет выполнить нужный маневр. А кожаные перчатки дают отличное сцепление с рулем. Особенно они актуальны для людей с гипергидрозом — повышенным потоотделением.